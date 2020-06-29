В Польше во второй тур выборов президента вышли Дуда и Тшасковский

Хутмат Довлетмирзаева, мать Мадины Умаевой, скончавшейся 12 июня в доме своего мужа Висхаджи Хамидова в Гудермесе, накануне, 27 июня, попросила прощения у семьи зятя. Видео извинений опубликовало издание «Чечня Сегодня».

Женщина извинялась перед Хамидовым и его родственниками за то, что подозревала его в убийстве дочери, а его родных - в сокрытии преступления.

«Я приехала у вас у всех просить прощения. Бес попутал, я пошла у сплетен на поводу», - сказала женщина на чеченском, стоя у порога дома Хамидовых.

«Мы тебя все прощаем, пусть и Аллах тебя простит», - ответила ей мать Висхаджи Хамидова.

Довлетмирзаеву спросили, кто сказал ей настаивать на вскрытии тела дочери. Та ответила: «Все говорили» и добавила: «Мы будем жить в мире, у нас внуки, надо о них заботиться».

На прощание Хутмат обнялась с хозяевами дома перед камерой. Отметим, что Висхаджи Хамидов и его отец сидели перед стоящей тещей. По чеченским традициям это считается проявлением неуважения.

Вечером 26 июня источник «Кавказ.Реалии» в Чечне сообщил, что мать Мадины Умаевой была доставлена к Рамзану Кадырову.