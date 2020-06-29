Партнерский фонд ждет реформаторов и прокуроров

Правительство готовится в четвертый раз реформировать Партнерский фонд, который последние шесть лет несет огромные убытки.

Организация, созданная в 2011 году, владеет крупнейшими стратегическими объектами в Грузии, из года в год несет колоссальные убытки. Партнерский фонд, по словам экспертов, превратился в черную дыру: в рекордном с этой точки зрения 2017 году Партнерский фонд показал убытки в 441 миллион лари. Среди главных пассивов – 354 миллиона убытков принадлежавшей ему «Грузинской железной дороги». Почти столько же – 320 миллионов – составили убытки Государственной электросистемы, также состоявшей на балансе фонда. При этом прибыль Нефтегазовой корпорации в 2017 году составила 220 миллионов лари, но этих средств оказалось недостаточным для покрытия убытков других компаний.

Убытки фонда в 2018 году оказались еще более впечатляющими – 609 миллионов лари.

В правительстве признают, что убытки государственных компаний являются проблемой. О реформе Партнерского фонда на днях говорила министр экономики Натия Турнава:

«И фонд, и правительство в целом работают в этом направлении. Нам надо сделать работу фонда более прозрачной. Более подробная информация станет вам известна, как только мы определимся с решением».

Это второе за последний год публичное заявление на эту тему министров «Грузинской мечты». «Сегодня государственные компании являются очагом неэффективности, недобросовестных сделок и кумовства», – говорил в мае прошлого года предшественник Турнава на этом посту Георгий Кобулия во время выступления в парламенте.

Несмотря на публичные обещания властей, фонд и в этом году оставался убыточным – в первом квартале только убытки ГЖД составили 163 миллиона лари. Напомним, в начале 2014 года обсуждалось создание Суверенного фонда, который должен был заменить Партнерский фонд, однако законодательная инициатива была отозвана из парламента раньше, чем ее успели рассмотреть. В апреле того же года правительство инициировало создание Банка развития, а тогдашний министр экономики Георгий Квирикашвили обещал, что вместо Банка развития будет создана Финансовая корпорация развития. Однако все эти проекты были положены под сукно.

По мнению экономического аналитика общественной организации «Лело» Георгия Микаутадзе, необходимо не реформированием фонда, а расследование:

«На протяжении лет госпредприятия работают фактически без контроля. Все это делается целенаправленно со стороны высокопоставленных госчиновников. Вся эта мафия в госструктурах с использованием коррупционных схем ворует миллионы бюджетных средств. Органы прокуратуры должны заинтересоваться этими процессами. Этому должен быть положен конец».

О рисках коррупции в партнерском фонде и других государственных организациях говорят и в грузинском отделении Transparency International. В последнем отчете организации говорится, что закон не устанавливает прозрачных правил назначения и увольнения директоров и членов правления государственных предприятий, что является возможным источником конфликта интересов и коррупции. Также нет четкой методологии или эффективной системы распределения прибыли государственных предприятий.

Тем временем в Партнерском фонде говорят о новой реорганизации, на этот раз под наблюдением Международного валютного фонда. Планируется изменить структуру фонда и передать управление принадлежащими ему государственными предприятиями правительству, заявил заместитель гендиректора фонда Георгий Данелия.

В настоящее время Партнерский фонд ограничен в доступе к новым инвестиционным проектам и фактически простаивает. При этом Давид Саганелидзе, исполнительный директор Партнерского фонда, заработал 237 231 лари только в 2019 году. Он отразил данные в декларации, которая была заполнена 31 декабря. Он возглавляет ведомство с 2015 года.