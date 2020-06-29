Грузинский Facebook попросили показаться в открытый профиль

47 неправительственных организаций и СМИ Грузии направили открытое письмо основателю и исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу, и вице-президенту Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям Нику Клеггу, в котором призывают их предотвратить кампании «анонимной, скоординированной и спонсируемой политической дискредитации» в Грузии.

Почти полсотни грузинских неправительственных организаций и ряд СМИ обратились с открытым письмом к руководству Facebook. Цель послания – привлечь внимание администрации самой популярной в стране социальной сети к проблеме приближающихся парламентских выборов. А точнее, прозрачности политической рекламы и агитации в предвыборный период. В письме, в частности, сказано:

«Мы – представители гражданского сектора Грузии, гражданские активисты и представители СМИ, хотели бы обратить ваше внимание на парламентские выборы 2020 года в Грузии и в этом контексте на попытки групп, имеющих политические интересы, и авторов из других стран навредить равной и свободной предвыборной среде. Это угрожает демократии и западной интеграции Грузии».

Одним из требований организаций, подписавших открытое письмо, является предоставление доступа к информации о лице или организации, оплатившей политическую рекламу и сумме денег, потраченных на каждый подобный пост. В качестве примера подписанты приводят выборы в Украине 2019 года и выборы в Европарламент.

Представители гражданского сектора надеются, что своевременная реакция со стороны Facebook и активное сотрудничество по этим вопросам сделает возможным защитить демократию и крайне важные парламентские выборы 2020 года от вызовов, возникающих внутри страны или исходящих от недоброжелателей за ее пределами.

«Грузия стоит перед многими вызовами. В том числе в социальных сетях, и особенно в Facebook, так как эта сеть является наиболее влиятельной на грузинском рынке. И мы видим, как эта площадка становится основной для кампаний по дискредитации и дезинформации. Налицо попытка влиять на точку зрения граждан, и в год выборов это становится еще более серьезной проблемой», – говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.

Отметив, что удаление неаутентичных аккаунтов со стороны Facebook в 2019 и 2020 годах «сыграло важную роль в разгрузке информационного пространства», грузинские НПО и СМИ тем не менее считают, что мероприятие имело временный эффект, так как похожие страницы «вновь создаются и пытаются с использованием новых тактик избежать будущих санкций со стороны Facebook».

В то же время, по мнению специалистов в области кибербезопасности, предвыборный период всегда наиболее выгоден для проведения операций по усилению влияния в той или иной стране. Эксперты указывают на прошлогодние кибератаки на грузинские СМИ, за которыми, под данным Запада, стояла Россия, и приводят в качестве доказательств данные, опубликованные осенью прошлого года эстонской разведкой, где прямо говорилось, что в предвыборный период Россия готовит в Грузии серию операций, цель которых – повлиять на исход парламентских выборов.

Известный грузинский эксперт в области кибербезопасности Лаша Патарая считает крайне тревожным тот факт, что у страны нет возможности вовремя реагировать на кибератаки, результатом которых становится полная парализация грузинского информационного пространства, и у российских спецслужб открывается окно возможностей:

«Происходит какая-то массированная атака, потом происходит реагирование на нее, зачастую запоздалое, в итоге за этим следует «падение» стратегических коммуникаций и у российских спецслужб появляется окно для влияния на население Грузии».

Эксперты настаивают: чем ближе к октябрю (месяц выборов), тем больше будет подобных фактов, и необходимо в первую очередь обеспечить безопасность СМИ во избежание информационного хаоса в стране.

Специалист по кибербезопасности Андро Гоциридзе отмечает, что в последние годы наблюдается полное отсутствие национальной стратегии в этой области. И сегодня с помощью кибервмешательства, уверяет Гоциридзе, можно влиять на курс страны, российский фактор, прозападные настроения, и в таких условиях можно формировать пророссийские элиты:

«Это происходит незаметно для граждан, им кажется, что это их мнение, а не навязанное со стороны. И это может стать предисловием к новой попытке России оккупировать Грузию. Для этого больше не нужны листовки и прокламации. С помощью компьютерных технологий сегодня формирование мнения происходит гораздо легче».

В связи с этим авторы открытого письма на имя Марка Цукерберга отмечают, что спонсируемая кампания по дезинформации и дискредитации накануне парламентских выборов 2020 года набирает обороты, а в условиях непрозрачности политической рекламы на Facebook, «вредоносным субъектам удается уклониться от обязательств, предписанных законодательством Грузии, регулирующих декларирование политических расходов».

До парламентских выборов в Грузии осталось четыре месяца. И, по мнению авторов открытого письма, у Facebook есть шанс сыграть важную роль, решительно встав на защиту информационной среды. Для этого, считают авторы инициативы, важно немедленно активировать механизмы прозрачной политической рекламы в социальной сети.