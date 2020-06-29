Пандемический выпускной на открытом воздухе

Карантин, объявленный из-за коронавируса, лишил выпускников абхазских школ традиционного торжества. Провожали их в этом году скупо, по-пандемически: только окончившие школу мальчики и девочки, их родители и педагоги. Сухумская очно-заочная школа вручила аттестаты зрелости в городском парке «Сказка». Сегодня в Абхазии не звучал привычный «последний звонок». Первоклассники не провожали во взрослую жизнь учеников 11-х классов, на торжественные линейки не выводили всю школу. По решению штаба по защите населения от коронавируса, мероприятия прошли при минимальном стечении публики и на открытом воздухе. 2-я сухумская средняя школа вручала аттестаты под старой липой в Ботаническом саду, а очно-заочная средняя школа г. Сухума собрала своих выпускников в городском парке «Сказка» под кедрами. Ирма Адлейба, директор очно-заочной школы рассказала, что у них в этом году 93 выпускника, это больше, чем во всех других школах Абхазии. Им было рекомендовано завершить учебный год на свежем воздухе.

Директор вручила грамоты за успешную учебу, за победы на городских олимпиадах, за создание фотоархива и художественное оформление школьных мероприятий, за активное участие в конкурсах и спартакиадах. Отметили Отара Гогия, который за все время учебы не пропустил ни одного занятия, а Жанне Айба передали грамоту Российской Федерации за победу в заочной олимпиаде среди школ с русским языком обучения в иностранных государствах.

Карина Сепян, классный руководитель выпускного 12-го «А» класса пояснила, что в заочную школу приходят ребята, которые по разным причинам не могут посещать обычные школы: «Кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то в ШПП ходит (школа предвузовской подготовки при АГУ), им удобнее ходить к нам. У кого – занятия, кто – спортсмены, у нас разные категории учащихся, поэтому наша школа делится на заочников, очно-заочную форму обучения и очников, которые постоянно посещают занятия. Заочники приезжают в год два раза, сдают зачеты, потом экзамены. У нас такие же дети, как везде, даже, может быть, нам легче, чем в обычных школах. Как родители говорят, они у нас как-то по-особенному раскрываются. Может быть, это и от коллектива нашего зависит. С марта месяца прекратились занятия, хотя мы готовились к конкурсам по истории, различные спортивные мероприятия должны были быть, и, естественно, дети были расстроены, и мы расстроены, что под конец года пришлось нам надолго расстаться. Встретились только две недели назад, ходили на занятия и два экзамена провели. Но мы даже этому были рады, потому что мы на самом деле скучали друг по другу». Анна Кация вспоминает учителей с благодарностью и хочет учиться на винодела: «Я 10-й и 11-й классы училась здесь. Учиться труднее, чем в обычных школах, но учителя понимающие, они помогали нам всегда и везде. Особенно директор, и классная нас всегда любила, понимала, помогала, в принципе, все прошло хорошо. Благодаря им, у меня очень даже хорошие оценки в этом году, по сравнению с прошлой школой. – Почему вы приняли решение заканчивать эту школу? – Из-за поступления, мне надо было готовиться, занятий было очень много. Большинство моих одноклассников сюда перешли из-за работы, многие тоже поступали, некоторые просто перешли, они думали, что тут легче. – Планы на будущее: что дальше? – Поступать в институт в Ростов на виноделие, в Технологический университет».

Сандро Гумба тоже покидает школу с теплыми чувствами и мечтает покорить небо: «Мне надо было заниматься для поступления, я решил перейти сюда. Я вообще не пожалел, что перешел. Мне очень понравилось, так как я познакомился со многими людьми, учителя тоже очень добрые, а такого доброго и спокойного директора я вообще не встречал. Мне очень понравилось здесь учиться. Из-за карантина мы не ходили в школу долгое время. И, честно говоря, нам карантин помог, потому что нам отменили многие экзамены, и было проще, чем обычно. Я хочу поступить в Академию ВВС на беспилотную авиацию, в Воронеже. У меня вся семья «вэвээсники»: мама, дедушка, родной брать тоже летчик ВВС на МИ-8 летает. Мне нравится эта работа. – Вы поступаете по лимиту? – ​Да. – Где вы будете сдавать экзамены? – ​В Минобороны. Буду сдавать алгебру, психологию, физическую подготовку, русский язык и историю Абхазии. Чуть-чуть мандраж есть, но не особенно сильный».