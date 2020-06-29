Тенгиз Церцвадзе: Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим явлением

«Грузия является счастливым и редким исключением в мире по количеству случаев коронавируса», - заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, «если мы сможем сохранить эту ситуацию, Грузия будет примером для всего мира», передает Общественный вещатель.

По словам директора Инфекционной больницы, единственное, что может вызвать коллапс в Грузии, это открытие международного туризма.

«До тех пор мы не ожидаем какого-либо увеличения случаев, потому что у нас фактически нет инфекции внутри страны, от кого она должна распространяться? Грузия выдержала первое испытание, когда необходимо было сдерживать инфекцию, выдержала второе испытание, когда были отменены чрезвычайное положение и ограничения.

Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим событием, тогда весь мир будет говорить о нас. Если этого не произойдет и количество случаев заболевания увеличится, мы должны быть к этому готовы, прежде всего, в клиническом секторе.

Я хочу заверить население в том, что клинический сектор так успешно встретил первую волну подготовленным, что ему даже не понадобилось раскрыть 1/5 своих возможностей. Если после открытия туризма будет новая волна, я надеюсь, что госпитальный сектор встретит ее так же успешно и хорошо подготовленным», - заявил Тенгиз Церцвадзе.