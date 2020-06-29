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Тенгиз Церцвадзе: Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим явлением
«Грузия является счастливым и редким исключением в мире по количеству случаев коронавируса», - заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, «если мы сможем сохранить эту ситуацию, Грузия будет примером для всего мира», передает Общественный вещатель.
По словам директора Инфекционной больницы, единственное, что может вызвать коллапс в Грузии, это открытие международного туризма.
«До тех пор мы не ожидаем какого-либо увеличения случаев, потому что у нас фактически нет инфекции внутри страны, от кого она должна распространяться? Грузия выдержала первое испытание, когда необходимо было сдерживать инфекцию, выдержала второе испытание, когда были отменены чрезвычайное положение и ограничения.
Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим событием, тогда весь мир будет говорить о нас. Если этого не произойдет и количество случаев заболевания увеличится, мы должны быть к этому готовы, прежде всего, в клиническом секторе.
Я хочу заверить население в том, что клинический сектор так успешно встретил первую волну подготовленным, что ему даже не понадобилось раскрыть 1/5 своих возможностей. Если после открытия туризма будет новая волна, я надеюсь, что госпитальный сектор встретит ее так же успешно и хорошо подготовленным», - заявил Тенгиз Церцвадзе.
Другие новости дня
Кадыров жил в Москве рядом с Мовсаром Бараевым и убийцами Немцова
Глава Чечни Рамзан Кадыров и его семья с 2002-го года владеют квартирой в Москве, которая находится в том же доме, где, по данным следствия, жили и готовили теракт организаторы захвата «Норд-Оста» - в частности, уроженец Чечни Мовсар Бараев.
Кроме того, в доме напротив незадолго до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова поселились, согласно материалам уголовного дела, уроженцы Чечни, позже признанные виновными в преступлении. По данным следствия, убийство они готовили именно там, и туда же приехали после его совершения.
На это обратили внимание «Открытые медиа», изучив данные Росреестра. Отмечается, что оба дома, о которых идет речь в расследовании, принадлежат Управлению делами президента России.
Дом № 30, корпус 2 по улице Веерная на западе Москвы был построен в 1997 году для высокопоставленных госслужащих. Среди прочих квартиру в нем, площадью свыше 150 квадратных метров, получил Ахмат Кадыров, в июне 2000 года назначенный президентом Владимиром Путиным главой администрации Чеченской республики.
В январе 2002 года Кадыров-старший, его супруга Аймани, дочери Зарган и Зулай, а также его сын Рамзан со своей женой Медни и дочерьми Айшат и Кариной, оформили квартиру в собственность. Отмечается, что Рамзан Кадыров, ставший главой Чечни после гибели отца в 2004 году, не включал сведения о квартире в свои декларации о доходах, при этом сохранял свою долю в ней до 2010 года. После квартира была передана в собственность матери Рамзана Аймани, которая руководит Фондом имени Ахмата Кадырова.
Другая квартира на Веерной, по адресу дом 46, корпус 1, принадлежит Артуру Геремееву - родственнику бывшего командира чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева, объявленному в международный розыск по обвинению в организации убийства Бориса Немцова. Приговоренный к 20 годам лишения свободы как исполнитель убийства Заур Дадаев был его непосредственным подчиненным.
Близкие и коллеги Немцова неоднократно заявляли о нежелании властей России вести следственные действия в отношении Геремеева из-за его близости с Рамзаном Кадыровым. Отмечается, что Артур Геремеев стал владельцем квартиры на Веерной ровно за два месяца до убийства Немцова.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.
- Захват театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост» произошел 23 октября 2002 года. Спустя три дня власти прервали переговоры с террористами и пошли на штурм здания. В результате спецоперации по официальным данным погибли 130 человек, по данным общественной организации «Норд-Ост» – 174 человека, более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте.
- В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства смерти 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за гибель людей при штурме.
Представительство Евросоюза осудило критику оппозиции в адрес посла Германии
Представительство Евросоюза в Грузии распространило сегодня, 29 июня, заявление, в котором осудило публичные комментарии в отношении посла Германии в Грузии Хуберта Книрша.
Делегация Европейского Союза в Грузии приняла заявление заявление по согласованию с главами миссий ЕС:
«Мы осуждаем нападения некоторых политических деятелей и средств массовой информации на нашего коллегу Хуберта Книрша, посла Германии. Все действующие лица, поддерживающие демократический и европейский путь Грузии, должны воздерживаться от обвинений в неуважительном характере и поддерживать человеческое достоинство каждого, кто активно участвует в общественной жизни».
Прокомментировал ситуацию и сам посол Германии, который сегодня провел встречу в Минздраве Грузии. Посол Книрш заявил, что «удивлен комментариями», сделанными в его адрес, однако рад, что парламент Грузии принял поправки в Конституцию, касающиеся избирательной системы. Как отметил посол, это очень хороший шаг для следующих парламентских выборов, поскольку он усилит плюрализм в парламенте Грузии.
«Я очень рад этой новости, и это очень хороший шаг для следующих парламентских выборов, поскольку он усилит плюрализм в парламенте Грузии. Как в Грузии, так и в некоторых других странах очень резкие слова и жесты используются при обсуждении местных политических проблем. Я удивлен теми комментариями, которые люди делали в мой адрес, те, с кем я не встречался, и они ничего не знают обо мне. Я считаю, что это часть политического процесса, и вместе с демократическим развитием Грузия преодолеет и это. Главное, что конституционные поправки были приняты, что меня очень радует», - заявил посол Германии.
Сегодня парламент Грузии в третьем чтении 117 голосами «за» и тремя – «против» принял конституционные поправки, касающиеся изменений в избирательной системе.
В голосовании не принимали участие оппозиционные фракции «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», которые требуют освобождения из-под стражи одного из акционеров оппозиционного канала «Мтавари» Георгия Руруа, который был арестован в ноябре. Оппозиция настаивает на том, что договоренность об освобождении Руруа была достигнута во время соглашения между правительством и оппозицией от 8 марта.
Между тем ранее посол Германии Хуберт Книрш заявил, что «Георгий Руруа не упоминается в соглашении от 8 марта, это абсолютно ясно и каждый может это прочитать».
Это заявление вызвало жесткую критику со стороны представителей оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». В частности, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что «сочувствует послу Германии, так как он оказался в неприятной ситуации». По его словам, посол Германии выглядит так, как будто затерялся в переводе, а затем был вынужден извиняться.
В свою очередь, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии финансируется режимом Иванишвили, и призвал правительство Германии «отозвать позорного посла».
На фоне этих заявлений представители правящей партии несколько раз принесли свои извинения послу за резкость высказываний оппозиции.
В Абхазии все 67 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 67 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Бывший премьер Франции Франсуа Фийон осужден за мошенничество
Бывшего премьер-министра Франции и участника президентских выборов 2017 года от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Как минимум два года политик проведет в тюрьме.
Супругу Фийона также признали виновной в мошенничестве. Она получила три года условно.
Адвокаты будут обжаловать приговор и требовать пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Скандал вокруг экс-премьера разразился зимой 2017 года, в разгар избирательной кампании. Французская пресса тогда сообщила, что супруга политика Пенелопа получала зарплату в качестве его помощника, но на работе она не появлялась. Скандал получил название «Пенелопагейт».
Фийон считался лидером президентской гонки, но скандал повлиял на его рейтинг. В итоге он стал третьим – после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.
Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений
Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений, которые создают более пропорциональную избирательную систему, - об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-спикером Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Соединенные Штаты приветствуют историческое утверждение Грузией конституционных изменений, которые создают более пропорциональную избирательную систему. Изменения, ставшие результатом достигнутого между политически партиями важного соглашения от 8 марта, будут способствовать развитию большей стабильности и парламентского плюрализма на октябрьских парламентских выборах», - отмечается в заявлении.
Госдеп США заявляет, что главным тестом демократического развития Грузии будет проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса.
«Призываем парламент Грузии принять закон об избирательной реформе, в котором будут полностью учтены рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR), а правительство Грузии – к эффективному осуществлению такого законодательства. Главным тестом демократического развития Грузии будет проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса, который отразит выбор грузинского народа. Предвыборный и следующий за выборами периоды также важны, как и проведение самих выборов», - отмечается в заявлении, передает "Интерпрессньюс".
Госдеп США также подчеркивает то, что США продолжат поддерживать Грузию и в будущем.
Допвыплаты югоосетинским медикам в «красной зоне» освобождены от подоходного налога
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия приняло решение выделить 2 524 150 рублей на осуществление стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, освободив их от НДФЛ, сообщает пресс-служба правительства.
«Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в статью 221 части второй Налогового кодекса Республики Южная Осетия», «постановлениями правительства от 5 июня 2020 года за номерами 41 и 42 медицинским и иным работникам, работникам Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РЮО, участвующим в оказании помощи гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 установлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ», - цитирует пресс-службу агентство "Рес".
Starbucks на два месяца приостановит рекламу в Facebook
Starbucks заявила, что Facebook не контролирует публикации, разжигающие ненависть
Компания Starbucks объявила о решении приостановить рекламу в Facebook в июле и августе. Корпорация присоединилась к бойкоту социальной сети, который ранее объявили американские компании. Они заявили, что Facebook не контролирует публикации, разжигающие ненависть.
По данным СМИ, на такой же шаг в скором времени пойдет компания PepsiCo. Ранее на месяц от рекламы в Facebook и Instagram отказались более 150 компаний, в том числе Unilever, Coca-Cola, Honda и North Face.
В ответ на критику основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что корпорация запретит ненавистнические высказывания в рекламе. Кроме того, соцсеть отмаркирует публикации, которые могут быть интересны для общества, но нарушают политику компании. По словам Цукерберга, Facebook пересмотрит свою политику для лучшей защиты от рекламы определённых групп населения: мигрантов, беженцев, а также ищущих убежище.
По оценкам Bloomberg, из-за бойкота рыночная стоимость Facebook сократилась на 56 миллиардов долларов.
Массовый бойкот рекламы в социальной сети проходит в США на фоне широкой дискуссии о проблемах расовой дискриминации.
- Массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение!" начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции применил удушающий приём. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
Гига Бокерия: Сегодняшний день показал силу демократической оппозиции
«Комично, что «Грузинская мечта» отмечает сегодня собственную победу, но серьезно, что Грузия получила то, что лучше сегодняшней реальности», - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в связи с принятием поправок в Конституцию страны.
По словам оппозиционного политика, сегодняшний день показал силу грузинского общества, демократической оппозиции, а также важность помощи международных друзей Грузии.
«Результат, который получило грузинское общество в связи с реформой избирательной системы, - это хорошие изменения. Это не то, чего требовало грузинское общество, то есть полностью пропорциональная система, но это разумный компромисс, к чему грузинское общество и друзья грузинской демократии принудили Иванишвили и его режим. Этим не заканчиваются существующие вызовы – полное выполнение соглашения 8 марта, что подразумевает освобождение оставшегося политзаключенного – Георгия Руруа. Комично, что «Грузинская мечта» отмечает сегодня собственную победу, но серьезно, что Грузия получила то, что лучше сегодняшней реальности. Но этот вопрос не закрыт. Нам нужно освобождение политзаключенного Георгия Руруа, затем нам нужна относительно нормальная кампания, а потом мы должны приучить Иванишвили к мысли, что путем наименьшего урона стране и путем мирных выборов он потеряет власть», - отметил Бокерия.
По его словам, «если бы кто-то сказал год назад, что политические клоуны Иванишвили будут праздновать принятие пропорциональных выборов и объявят победу над оппозицией, может быть, кто-то бы засмеялся». Но по словам Бокерия, сейчас не до смеха и впереди у страны остаются серьёзные вызовы.
Экс-спикер парламента Грузии и лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе заявила, что конституционные изменения бы не прошли, если бы не оппозиционное единство и не давление международного сообщества. По ее словам, понадобился 1 год, чтобы немного привести в чувства «Грузинскую мечту» и вырвать из рук обещанную, а затем проваленную пропорциональную систему выборов.
Иран попросил Интерпол объявить в розыск Трампа из-за Сулеймани
Тегеран обвиняет президента США и еще 35 человек в убийстве высокопоставленного иранского генерала и терроризме
Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. Прокуратура Ирана обратилась в Интерпол с требованием объявить Трампа в международный розыск.
Помимо Трампа в списке, направленном в Интерпол, ещё 35 человек. Как считают иранские власти, все они причастны к гибели Сулеймани. Тегеран обвиняет их в убийстве и терроризме.
Маловероятно, что Интерпол удовлетворит просьбу Тегерана, пишут американские СМИ. Принципы работы агентства запрещают ему предпринимать какие-либо действия политического характера.
Белый дом сообщение Тегерана пока не прокомментировал.
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
Опрос: три четверти россиян не поддержали "обнуление" сроков
Доли россиян, одобряющих и не одобряющих изменение Конституции, приблизительно равны, но к поправке об "обнулении" президентских сроков три четверти опрошенных относятся негативно, свидетельствуют результаты телефонного опроса группы социолога Сергея Белановского.
Доли собирающихся голосовать "за" и "против" поправок почти одинаковы — соответственно 28% и 32%. 60% респондентов заявили о своем намерении участвовать в голосовании.
За поправки, расширяющие полномочия президента и российских властей, готово проголосовать меньшинство респондентов. Единственное исключение — поправка о необязательном исполнении Россией международных договоров ("за" 64%). Прочие поправки, относящиеся к этой категории, одобряют от 41% до 19% респондентов. В среднем по данной группе поправок "за" голосуют 34%. За "обнуление" сроков действующего президента готовы проголосовать лишь 24% опрошенных (76% против).
- Белановский — один из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов. Группа Белановского в период с 18 по 24 июня 2020 года провела на эту тему всероссийский количественный социологический опрос. Финансирование исследования осуществлялось за счет добровольных взносов российских граждан, которым авторы выражают глубокую благодарность.
- Для проведения опроса была разработана формализованная анкета, которая состояла из двух блоков. Первый был посвящен общему отношению респондентов к плебисциту, второй — отношению к конкретным поправкам. Второй блок включал в себя 24 формулировки, взятые из официального текста поправок и приведенные к виду, пригодному для включения в анкету. Опрос проводился по телефону колл-центром BCG Group. Выбор номеров осуществлялся случайным образом. Всего было опрошено 1267 человек.
Голосующие за поправки основными мотивами назвали "поддерживаю все решения нашего президента" — 48%, и "мне нравятся некоторые поправки" — 40%. Еще 30% сообщили, что они поддерживают "обнуление" сроков президента. Голосующие против поправок основными мотивами назвали "мне не нравятся некоторые поправки" — 63%, и "не согласен с обнулением сроков" — 58%. Из числа тех, кто не будет участвовать в голосовании, 55% считают, что результат и так предопределен, и еще 35% бойкотируют плебисцит.
"Учитывая, что доли участников плебисцита, голосующих «за» и "против", примерно равны, властям не составит большого труда обеспечить большинство голосов "за". Однако одержать убедительную победу будет сложнее, поскольку сегмент "против" весьма значителен. Возможно, во избежание раскола общества следовало поставить вопрос о необходимости обеспечения "конституционного большинства" для принятия поправок. Хотя многие участники плебисцита проголосуют "за" принятие всего пакета поправок, "обнуление" сроков и расширение полномочий президента может не набрать даже простого большинства. При раздельном голосовании эти поправки не были бы приняты", — говорится в исследовании.
- Основной день голосования по поправкам — 1 июля. Он объявлен выходным. Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
- Явка на голосовании по поправкам за 4 дня составила 37,2 процентов. Всего проголосовали более 40 миллионов россиян, сообщает ЦИК.
Арчил Талаквадзе: Сегодняшним решением Грузия еще раз показала, что она готова развивать демократию
Сегодняшнее решение, которое члены парламента большинством подтвердили на голосовании, является еще одним значительным шагом в направлении развития демократии и исполнения взятых нами демократических обязательств, - так прокомментировал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе принятие законопроекта о конституционных изменениях в третьем чтении.
По словам Талаквадзе, сегодняшним решением Грузия еще раз показала своим партнерам и обществу, что она готова развивать свою демократию.
«Сегодняшним решением Грузия еще раз показала своим партнерам и обществу, что она готова усилить свою демократию и провести в октябре 2020 года свободные, демократические и прозрачные парламентские выборы. Хочу поблагодарить сограждан за поддержку, а также послов-фасилитаторов и всех тех депутатов, которые поддержали важные изменения», - заявил Талаквадзе.
Председатель парламента добавил, что сегодняшнее голосование было водораздельной линией, с одной стороны которой остались «Европейская Грузия» и «Национальное движение», а с другой – ответственная правящая сила и новая оппозиция, которая выполнила свое обещание.
По словам Талаквадзе, которые приводит "Интерпрессньюс", две партии сделали свой выбор, выбор же общества «мы увидим в октябре».
Поправки в Конституцию Грузии приняты в третьем чтении
В парламенте Грузии состоялось голосование в окончательном, третьем чтении по конституционным изменениям в избирательной системе.
"За" проголосовали 117 депутатов, "против" - трое. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» не приняли участие в голосовании.
Согласно принятым изменениям, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если та или иная партия получит менее 40.54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Что касается мандатов, то они будут распределены между партиями и избирательными блоками с наибольшим остатком.
На парламентских выборах 2020 года в масштабе Грузии будет 30 одномандатных мажоритарных округов.
В Тбилиси мужчина ранил полицейского и выбросился с седьмого этажа
В тбилисском поселении ТЭВЗ патрульный инспектор, вызванный в связи с семейным конфликтом, был ранен холодным оружием. На патрульного напал супруг вызвавшей полицию женщины, после чего он выбросился с седьмого этажа. Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.
По информации МВД, жизни патрульного инспектора опасность не угрожает.
«Экипаж патрульной полиции на основании сообщения, поступившего в связи с семейным конфликтом, прибыл в один из жилых корпусов в поселении ТЭВЗ, в это время супруг инициатора сообщения – Г.К. 1985 года рождения стал агрессивным и на 4 этаже подъезда этого же корпуса нанес холодным оружием ранение в область верхней конечности прибывшему на место патрульному инспектору Д.Б. После этого он выбросился с седьмого этажа подъезда. Данное лицо скончалось вскоре после доставки в больницу. Что касается патрульного инспектора, Д.Б. помещен в медучреждение, его жизни опасность не угрожает», - цитирует заявление МВД агентство "Грузия-Онлайн".
В Польше во второй тур выборов президента вышли Дуда и Тшасковский
Рафал Тшасковский - мэр Варшавы и представитель оппозиции
Результаты экзитпола по итогам первого тура президентских выборов в Польше показывают, что действующий президент Анджей Дуда заручился поддержкой 42 процентов избирателей.
Во втором туре, назначенном на 12 июля, он будет соревноваться с кандидатом оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалем Тшасковским, у которого после первого тура 30 с половиной процентов. Третью позицию по итогам воскресных выборов занял журналист, писатель и телеведущий Шимон Головня, за которого проголосовало 13 процентов избирателей.
Остальные восемь кандидатов получили значительно меньше голосов. Экзитпол проводился компанией Ipsos.
Явка избирателей в первом туре 28 июня составила 63 процента - это один из наиболее высоких результатов в истории польских выборов за последние десятилетия.
Трамп: разведка сочла недостоверными сообщения о сговоре России с талибами
The New York Times сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали талибам награду за убийство американских солдат. Президенту США эту информацию не докладывали
Американская разведка считает информацию о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживающей доверия, поэтому не стала доводить её до сведения президента и вице-президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своём твиттере в воскресенье поздно вечером.
Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Однако вчера Белый дом заявил, что ни президенту Донадьду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу разведка не докладывала об этом.
Трамп назвал публикацию "еще одним надувательством, связанным с Россией" и предположил, что New York Times при помощи фейковых новостей хочет "выставить республиканцев в дурном свете".
Похожей точки зрения придерживается российский МИД. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договорённостей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
В Грузии выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на два и составило 926. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Всего в Грузии от коронавируса скончались 15 человек. Число выздоровевших выросло на шесть и их стало 791. В режиме карантина находится 2819 человек, а в стационаре под наблюдением – 230 лиц.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии, напоминает "Интерпрессньюс".
В Тбилиси прошла протестная акция с требованием открытия фитнес-клубов
Протестное шествие с требование открытия спортзалов состоялось сегодня, 28 июня, в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». Акция собрала несколько десятков человек – тренеров, бодибилдеров и владельцев фитнес-клубов. От станции метро «Руставели» протестующие направились к канцелярии правительства. Участники акции заявляют, что власти демонстрируют «нездоровое» отношение к тренажерным залам.
По данным «Рустави 2», на этой неделе глава инспекции труда Минздрава Грузии и бизнес-омбудсмен провели встречу с представителями сферы. Стороны обсуждали правила, при условии соблюдения которых фитнес-клубам позволят возобновить работу. Условия, на которых настаивают госструктуры, владельцы спортзалов считают неприемлемыми.
«Они должны объявить даты открытия. Уже четыре месяца мы ждем. Второе – это адекватные правила в залах. То, что в залах придется сократить число тренажеров вполовину и установить между ними барьеры – это для нас неприемлемо. Также неприемлемо условие об одном человеке на восьми квадратных метрах. Мы предлагаем, чтобы по одному человеку было на пяти квадратах при условии соблюдения дистанции в два метра», - сказал один из участников акции, директор спортивного зала Fit Line Георгий Васадзе.
Это уже вторая протестная акция с требованием открытия спортзалов. Первая состоялась в Тбилиси 11 июня. Протестующие намерены продолжить протесты до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.
- В Грузии все еще действуют определенные ограничения: запрещены собрания более 10 человек на социальных мероприятиях (свадьбах, поминках, юбилеях и так далее), культурные и спортивные мероприятия, закрытыми остаются театры, казино, бассейны и спортзалы. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и обязательное ношение маски в закрытых помещениях общественного пользования, действует до 15 июля.
В Гонконге задержаны 50 участников протестной акции
В Гонконге сегодня, 28 июня, полиция задержала 50 участников запрещенной протестной манифестации. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, протестный марш был прерван из-за начавшихся беспорядков. Стражи порядка применили слезоточивый газ.
Сегодня Постоянный комитет китайского парламента начал обсуждение законопроекта, поддержанного ранее в тот же день депутатами. Речь идет о попытках Пекина добиться принятия властями Гонконга законов против «подрывной деятельности» в отношении правительства КНР. Обсуждаемый ныне закон, в частности, запрещает в Гонконге «сепаратизм» и «бунт».
1 июля жители Гонконга планируют отметить 23-ю годовщину со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Полиция отклонила заявку на проведение в этот день марша под предлогом действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с соглашением между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга под управление Китайской Народной Республики, жителям Гонконга до 2047 года гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.
В мире в условиях пандемии отмечают Christopher Street Day
Представители ЛГБТ-сообщества в мире отмечают сегодня, 28 июня, 51-ю годовщину Christopher Street Day. В этом году празднования проходят на фоне пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения COVID-19 по всему миру отменены 500 гей-парадов.
Объединение европейских ЛГБТ-организаций проводит 24-часовое благотворительное онлайн-мероприятие. В программе примут участие музыканты, активисты и политики.
В ряде городов власти всё же разрешили провести уличные акции. В частности, 27 июня на шествие в Берлине собрались более трех с половиной тысяч человек. В Вене состоялся автозабег с радужными флагами.
В Лондоне ЛГБТ-активисты вышли на улицы, чтобы отметить 50-летие со дня первого британского гей-парада.
- 28 июня 1968 года полиция Нью-Йорка устроила облаву на бар «Стоунволл» на улице Кристофер-стрит. В этом заведении собирались представители сексуальных меньшинств. Посетители бара отказались предъявлять удостоверения личности. Позднее конфликт перерос в многодневные массовые беспорядки. Считается, что с протеста в «Стоунволл» началось современное движение за права ЛГБТ.
Суд избрал предварительное заключение в отношении всех задержанных по делу о смерти Георгия Шакарашвили
Районный суд города Мцхеты избрал предварительное заключение в отношении всех 17-ти задержанных по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили. Адвокаты нескольких из задержанных ходатайствовали о безусловном освобождении подзащитных, часть просила освобождения под залог.
Сегодняшний процесс проходил за закрытыми дверями, так как шестеро обвиняемых являются несовершеннолетними. Прокуратура в качестве меры пресечения потребовала ограничение свободы для всех 17-ти подозреваемых.
Прокуратура предъявила задержанным обвинение по следующим фактам: групповое насилие, совершенное в отношении двух или более лиц; организация группового насилия и участие в нем; незаконное ограничение свободы.
Тело футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке Арагви после 4-дневных поисковых работ.
Le Monde: Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля
Грузия попала в список 14 стран, для которых Евросоюз откроет свои границы с 1 июля. Об этом пишет французская газета Le Monde. Предварительный список стран, гражданам которых разрешат въезд на территорию ЕС с будущей недели, в пятницу был согласованы на уровне Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER). Согласно Le Monde, в него попали Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.
Список был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель в среднем составляет 20. Ожидается, что окончательный список стран, которым разрешат въезд в страны Евросоюза, будет обнародован в понедельник. Тем не менее, уже точно известно, что в него не попадут Россия, США, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и еще несколько стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Перечень будет регулярно обновляться.
Также Le Monde поясняет, что он не будет «полностью обязательным», поскольку «управление границами остается национальной компетенцией» каждого государства ЕС. Исходя из этого, отдельные европейские страны не обязаны допускать к въезду всех из установленного списка. Одновременно принимать визитеров из государств, которых нет в общем перечне, им не разрешается.
Власти Грузии планировали начать возобновление регулярных международных авиарейсов с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля. Уже известно, что в июле Georgian Airways и еще несколько авиакомпаний будут выполнять из Грузии чартерные рейсы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Явка на онлайн-голосовании по Конституции России превысила 76 процентов
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России превысила 76 процентов. По данным оперативного штаба наблюдателей, в ночь с 27 на 28 июня после попытки атаки на систему онлайн-голосования бюллетени заполнили еще 10 тысяч человек.
Накануне вечером, 27 июня, неизвестные атаковали систему через сервис наблюдателя. Специалисты ввели режим повышенной безопасности, однако сбоя, как утверждается, не произошло. Доступ к системе был восстановлен.
Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно доступно жителям Москвы и Нижегородской области.
Оппозиция опасалась, что выборы через интернет существенно повышают вероятность фальсификаций. В первый же день сразу несколько человек сообщили, что им удалось проголосовать и онлайн, и на участке. Центризбирком назвал это провокацией.
Сегодня же стало известно, что два члена избирательной комиссии в Санкт-Петербурге отстранены от работы после появления видеозаписи, на которой они наполняют переносную урну бумажными листами. Ролик сделал избиратель. Видео публиковало издание «Фонтанка». В горизбиркоме заявили, что переносной ящик опечатан и будет вскрыт только при подведении итогов. Информация об инциденте передана в полицию.
Основной день голосования состоится 1 июля. Он объявлен выходным. Одна из главных поправок к Конституции касается обнуления президентских сроков Владимира Путина. Если изменения примут, то он сможет находиться во главе государства до 2036 года.
В США предъявили обвинения за осквернение памятника Джексону
В США предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности четырем участникам антирасистской акции протеста в Вашингтоне у Белого дома. Об этом сообщает американский Минюст.
По данным следователей, во время митинга 22 июня обвиняемые пытались уронить памятник бывшему президенту и одному из основателей Демократической партии Эндрю Джексону. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы. Один обвиняемый уже задержан.
«Офис прокурора Соединенных Штатов по округу Колумбия не позволит уничтожать национальные памятники», - говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции. Ведомство предупредило, что больше не будет терпеть агрессивное и преступное поведение радикальных активистов.
Президент США Дональд Трамп в Твиттере опубликовал сообщения полиции с призывом помочь установить личности демонстрантов, вероятно участвовавших в попытке демонтажа статуи у Белого дома. Трамп также отметил, что после назначения 10-летнего тюремного наказания тем, кто разрушает памятники, и арестов вандализм полностью прекратился.
- Массовые протестные акции под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение!» начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции применил удушающий прием. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
- Большинство выступлений в США проходят мирно, но некоторые перерастают в столкновения с полицией, сопровождаются грабежами и вандализмом.
- За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами.
- 26 июня Дональд Трамп подписал указ об ужесточении наказаний за осквернение памятников.
- Эндрю Джексон - бывший президент США с 1829 по 1837 год. Он был известен суровым обращением с коренным населением Америки.
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«Европейская Грузия» и «Нацдвижение» не примут участие в голосовании по конституционным изменениям в третьем чтении
Завтра, 29 июня, в парламенте Грузии состоится голосование в окончательном, третьем чтении по конституционным изменениям по избирательной системе. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Нацдвижение» заявили о том, что не примут участие в голосовании.
По словам представителя партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено. «Что касается первой части соглашения, оно не было выполнено, и за это ответственность ложится на «Грузинскую мечту». В Грузии не должно быть политических заключенных, и, соответственно, Георгий Руруа должен быть освобожден», - сказал Ратиани.
По словам политика, если принятие конституционных поправок окажется под угрозой, то ответственность полностью ляжет на «Грузинскую мечту».
«Если они собираются повторить ноябрьский сценарий и что-то создаст угрозу выполнению второй части соглашения, чем являются конституционные изменения, за это полную ответственность будет нести «Грузинская мечта», и она увидит последствия этого как внутри страны, так и за ее пределами. Мы неоднократно заявляли, что если соглашение не будет выполнено, мы не собираемся голосовать за конституционные изменения», - заявил Ратиани.
По словам председателя парламентской фракции «Национального движения» Романа Гоциридзе, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено, и все международные партнеры говорят об этом. По мнению Гоциридзе, полное выполнение соглашения означает освобождение Георгия Руруа и прекращение политических преследований в стране.
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