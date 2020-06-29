Депутаты попали под пресс службы

Югоосетинские депутаты намерены добиваться прямых телетрансляций заседаний парламента. Поводом стало размещение в сети фрагмента видео перепалки президента Анатолия Бибилова и лидера партии «Единство народа» Владимира Келехсаева. Пресс-служба законодательного органа, выложившая запись, отказала Келехсаеву в доступе к его полной версии.

Идея о ведении прямых телевизионных трансляций из зала заседаний югоосетинского парламента обсуждалась не раз. Особенно когда речь шла о резонансных дебатах в законодательном органе. К примеру, о недавнем визите президента в сопровождении силовиков узнали лишь пользователи соцсетей, остальные с недоверием пересказывали друг другу «неподтвержденную официальными СМИ информацию».

По словам источников «Эха Кавказа», в пресс-службе депутатам часто отказывали в предоставлении видео из страха потерять работу. При этом в тех же соцсетях ими был размещен лишь небольшой фрагмент встречи, на котором президент Анатолий Бибилов вел словесную перепалку с лидером партии «Единство народа» Владимиром Келехсаевым.

По мнению югоосетинского журналиста Ирины Дамбеговой, избиратели имеют право знать, чем их избранники занимаются в парламенте:

«Это право избирателей знать своих избранников в лицо и знать, чем они там занимаются, насколько они отстаивают их интересы. Это законное право избирателей. Конечно, открытость и прозрачность весьма важны, когда в стране царит настоящая демократия. Но это скорее из области фантастики. Учитывая то, как на практике применяются демократические принципы, я могу сказать, что Южная Осетия в этом смысле далеко не исключение… Но то, что они утаивают какие-то ключевые вещи, потому что то, что я видела в соцсетях, выброшенное, вбросы, вот эта склока между президентом и одним из лидеров партии, это отсутствие какой-либо политической культуры. И стань подобное достоянием общественности, у избирателя появилась бы возможность делать выводы. Но мы же прекрасно понимаем, что бывают отрывки, вырванные из контекста, бывают фразы, вырванные из контекста, которые можно использовать и преподнести совсем по-другому».

По ее мнению, в маленькой республике, где власть совсем рядом, о ней мало что знают:

«Власть близко, но она и далеко, потому что люди ничего не знают, а то, что им преподносят, это, конечно же, уже бывает с позиции определенной политической силы, которая хотела бы выглядеть хорошо и достойно. Но, мне кажется, об этом (трансляции) люди должны говорить через своих избранников. И я бы хотела, чтобы все-таки не только представители партии «Ныхас», которые открыто заявляют себя оппозиционной «Единой Осетии» партией, но и другие партии, если они действительно народные избранники, как они себя обычно во время предвыборных кампаний позиционируют – пожалуйста, вот вам возможность добиваться этого всеми силами. Ведь смогли же добиться всеми силами отменить попытки увеличить президентский фонд? Смогли! Набрали большинство. Здесь тоже нужны их согласованные действия, потому что народ делегировал их. Это они должны отстаивать интересы народа».

Лидер «Единства народа» Владимир Келехсаев говорит «Эху Кавказа», что будет добиваться прямых трансляций из парламента при поддержке коллег:

«Из парламента должны вести прямую трансляцию, потому что мы не раз уже сталкивались с тем, что все, что происходит в парламенте сегодня, не показывают нашим избирателям. А мы хотим, чтобы все, что происходит там, как работают депутаты, смотрели избиратели. О чем говорят их депутаты и как они работают.

– Вы часто не можете получить полную запись заседаний, вам выдают только фрагменты. Допустим, тот, где выступаете вы или лидеры других партий.

– Да, к сожалению, мы не раз поднимали этот вопрос, но нам постоянно отказывали. То есть они (пресс-служба) нам давали только то, что говорит депутат на сессии (который просит запись). И то начали это делать в последнее время. А мы хотим, чтобы всю сессию показывали, а они этого почему-то боятся. И они показывают то, что хотят сами. Это неправильно».

По словам Владимира Келехсаева, вопросы открытости законодательного органа и доступа к информации самих депутатов остаются актуальными. По информации «Эха Кавказа», представители большей части парламентских партий зададут их на ближайшем заседании, которое может состояться уже завтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия