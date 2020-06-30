Путин и Лукашенко под Ржевом открыли памятник советскому солдату

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник приняли участие в торжественном открытии мемориала советскому солдату. Он установлен под городом Ржев (Тверская область России), где в 1941–43 годах шли кровопролитные бои между советскими и немецкими войсками, в которых только с советской стороны погибли более миллиона человек.

Доминанта мемориала – 25-метровый памятник солдату работы скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Памятник установлен, как утверждается, на пожертвования, без привлечения бюджетных средств. Организационную работу по его установке провело Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси и российских государственных структур.

Предполагалось, что его откроют 9 мая, однако открытие перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Ржевская битва в советские времена оставалась в тени других крупных сражений Второй мировой, таких как Сталинградское и Курское сражения, хотя по потерям она была с ними сопоставима. В статье, недавно опубликованной к 75-летию окончания Второй мировой войны, Путин написал, что подо Ржевом погибли более миллиона советских военных (при этом в англоязычной и русскоязычной версии статьи цифры потерь отличаются на несколько сот тысяч).

Выступая на церемонии открытия, российский президент сказал, что не допустит, чтобы подвиг советских солдат был "затёрт, замазан ложью и фальсификациями".

За полчаса до открытия мемориала Путин выступил на его фоне с обращением к россиянам, призвав их голосовать за поправки к Конституции.

Президент Беларуси, в свою очередь, сказал: "Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии". Он также назвал мемориал символом дружбы между Беларусью и Россией.