OMV проведет разведку буром

Румынская «дочка» австрийского холдинга OMV будет добывать углеводороды на морском шельфе Грузии. Это решение закреплено международным тендером, проведенным Министерством экономики Грузии.

Второй разведочный блок шельфа Грузии находится в акватории Черного моря между устьем реки Ингури и границей региона Гурия. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров. Грузия остается единственной страной в Черноморском бассейне, где разведка нефти и газа не велась на шельфе. Открытый международный тендер на соискание генеральной лицензии на использование нефтяных и газовых ресурсов в территориальных водах Грузии был открыт в январе текущего года. Победитель тендера – компания OMV Petrom со штаб-квартирой в Бухаресте добывает нефть и газ не только на морском шельфе Черного моря, но и занимается разведкой, переработкой, дистрибуцией и продажей сырой нефти и природного газа по всему миру.

В Государственном агентстве нефти и газа Грузии удовлетворены результатами тендера. В своем интервью телеканалу ОВГ глава Агентства нефти и газа Гога Татишвили заявил, что подписание соглашения с компанией состоится в ближайшее время. Он же обрисовал приблизительные сроки реализации проекта:

«Победитель тендера – крупнейшая энергетическая компания Восточной Европы, с ее именем связано обнаружение крупнейшего месторождения газа в Черном море на румынском шельфе. Свой выбор в компании объясняют не только хорошими перспективами добычи полезных ископаемых, но и благоприятной инвестиционной средой в Грузии. На первом этапе планируется проведение сейсмической разведки, после чего станут ясны отдаленность от берега и глубина пробного бурения».

Смета разведки составляет порядка 30 миллионов долларов США. На втором этапе пройдет бурение скважин. Если исходить из аналогий с Румынией, где схожая геология дна, речь идет о расходах порядка полутора миллиардов долларов США, заявил Татишвили.

Этот этап потребует строгого соблюдения норм экологии. С этой точки зрения Черное море, как уникальный природный объект, требует особого подхода, продолжал чиновник. В целом на полный цикл разведочных работ может уйти до шести лет:

«Мы настроены на то, что работы пройдут по высшим общемировым стандартам, мы предоставим компании год для разработки документа по воздействию на окружающую среду, это необходимо для получения разрешения на проведение бурильных работ».

Пожалуй, наиболее значимым успехом компании OMV Petrom (51% акций компании принадлежит австрийскому концерну OMV, остальное – румынской Petrom) является обнаружение вместе с американской ExxonMobil месторождения Domino-1 10 января 2012 года с предположительными запасами 40-80 млрд кубометров. Оно расположено в 170 км от побережья, на глубине около 1000 метров. До этого поиски глубоководных месторождений в Черном море проводили в Турции, но безрезультатно. Поэтому открытие месторождения привлекло к Черному морю внимание инвесторов.

Кроме второго лицензионного блока, Минэкономики Грузии объявил тендер на добычу углеводородов в третьем блоке – южнее, у берегов регионов Гурия и Аджария. Заявки будут приниматься до конца года.