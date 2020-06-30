25 метров тишины

Парламент Грузии начал работу над Избирательным кодексом. Изменения, которые должны быть внесены в соответствующее законодательство по результатам конституционных поправок, народные избранники рассматривают в ускоренном порядке.

Обсуждение нового избирательного кодекса вернуло в парламент оппозицию. На сегодняшнем заседании юридического комитета, где рассматривались изменения в законодательство, касающиеся процесса всенародного волеизъявления, присутствовали представители и «Единого национального движения», и «Европейской Грузии» – партий, которые объявили бойкот заседаниям парламента до тех пор, пока не будет отпущен на свободу Георгий Руруа, которого оппозиция считает политзаключенным.

Главное новшество – т.н. правило 25-ти метров. Согласно поправкам в Избирательный кодекс, предложенным «Грузинской мечтой» с учетом рекомендаций ОБСЕ и других международных организаций, будет ужесточен контроль за агитацией на избирательных участках. В частности, будет запрещено размещать агитационные материалы в радиусе 25 метров от участков, а также запрещено каким-либо образом задерживать граждан в этом радиусе. Инициатором поправки выступил экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе:

«У нас имеются значительные изменения в связи с избирательной средой, в пределах обозначенного периметра запрещается размещение агитационных материалов, а также запрещается останавливать избирателя под каким-либо предлогом в радиусе 25 метров. То есть физическая задержка передвижения человека запрещена в любом виде. К примеру, для того, чтобы спросить, за кого он голосует. Это уже будет нарушением. Также есть существенные изменения с точки зрения превенции использования административного ресурса, регуляции, которые распространяются на публичных служащих, например, воспитателей и педагогов детских садов и школ, в этом плане также есть значимые изменения».

Что касается порядка финансирования партий, согласно поправкам, он будет зависеть от количества голосов, полученных политической организацией. В частности, партии, набравшие до 50 000 голосов, получат средства из расчета 15 лари за голос. Все голоса свыше 50 000 будут оцениваться в 5 лари за голос.

Как отмечают авторы поправок, предложенный ими порядок финансирования основан на лучшей европейской практике и более справедлив по отношению к небольшим партиям.

При этом Ираклий Кобахидзе не исключает, что в карантинных зонах могут быть созданы специальные избирательные участки для того, чтобы находящиеся в карантине граждане могли реализовать свое гражданское право. Впрочем, эти вопросы, по словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты», должен решать ЦИК.

«Центральная избирательная комиссия может принять решение об открытии специальных избирательных участков в определенных зонах. Например, если где-то в гостинице есть карантинная зона, комиссия может быть создана отдельно и выборы там могут проводиться отдельно. Окончательное решение в связи с этим будет принято позже».

При этом в оппозиции критикуют правящую партию за «косметические изменения» и игнорирование наиболее важных вопросов. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил:

«Наша партия с самого начала участвовала в дискуссии вокруг рекомендаций ОБСЕ в связи с Избирательным кодексом. Эта тема находится в процессе разработки уже более года. К сожалению, «Грузинская мечта» не учитывает самые важные вопросы. В частности, вопрос блоков, когда свобода соглашения между партиями в блоке искусственно ограничена, что неправильно. Мы, как и другие оппозиционные партии, подключились к дискуссии, но о результате можно будет судить лишь по окончательному варианту законопроекта. Надеюсь, «Грузинская мечта» его не очень исказит».​

Присутствовавшие на сегодняшнем обсуждении Избирательного кодекса представители гражданского сектора также отмечают многочисленные недоработки со стороны авторов проекта. В частности, председатель «Ассоциации молодых юристов» Сулхан Саладзе отмечает:

«Вопросы изменений в Избирательный кодекс требуют более серьезного подхода. Тот же вопрос 25-метровой дистанции, в пределах которой запрещена агитация и любое давление на избирателя. Мы считаем, что радиус должен быть гораздо шире – например, 100 метров. Очень принципиальный вопрос – укомплектование избирательных комиссий. Мы настаиваем на том, чтобы они были укомплектованы по профессиональному принципу, а не по тому, который применяется сейчас».

Согласно поправкам в Конституцию, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые преодолеют барьер, устанавливаемый по принципу «1% умноженный на количество членов блока». Оставшиеся 30 мест будут распределены между победителями в одномандатных округах. Самое большое количество мандатов предусмотрено для Тбилиси. Столица поделена на восемь округов. Остальные 22 будут распределены в десяти регионах страны.

Голосование по проекту изменений в первом чтении состоится завтра на пленарном заседании парламента.