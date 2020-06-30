25 метров тишины

Парламент Грузии начал работу над Избирательным кодексом. Изменения, которые должны быть внесены в соответствующее законодательство по результатам конституционных поправок, народные избранники рассматривают в ускоренном порядке.
Обсуждение нового избирательного кодекса вернуло в парламент оппозицию. На сегодняшнем заседании юридического комитета, где рассматривались изменения в законодательство, касающиеся процесса всенародного волеизъявления, присутствовали представители и «Единого национального движения», и «Европейской Грузии» – партий, которые объявили бойкот заседаниям парламента до тех пор, пока не будет отпущен на свободу Георгий Руруа, которого оппозиция считает политзаключенным.
Главное новшество – т.н. правило 25-ти метров. Согласно поправкам в Избирательный кодекс, предложенным «Грузинской мечтой» с учетом рекомендаций ОБСЕ и других международных организаций, будет ужесточен контроль за агитацией на избирательных участках. В частности, будет запрещено размещать агитационные материалы в радиусе 25 метров от участков, а также запрещено каким-либо образом задерживать граждан в этом радиусе. Инициатором поправки выступил экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе:
«У нас имеются значительные изменения в связи с избирательной средой, в пределах обозначенного периметра запрещается размещение агитационных материалов, а также запрещается останавливать избирателя под каким-либо предлогом в радиусе 25 метров. То есть физическая задержка передвижения человека запрещена в любом виде. К примеру, для того, чтобы спросить, за кого он голосует. Это уже будет нарушением. Также есть существенные изменения с точки зрения превенции использования административного ресурса, регуляции, которые распространяются на публичных служащих, например, воспитателей и педагогов детских садов и школ, в этом плане также есть значимые изменения».
Что касается порядка финансирования партий, согласно поправкам, он будет зависеть от количества голосов, полученных политической организацией. В частности, партии, набравшие до 50 000 голосов, получат средства из расчета 15 лари за голос. Все голоса свыше 50 000 будут оцениваться в 5 лари за голос.
Как отмечают авторы поправок, предложенный ими порядок финансирования основан на лучшей европейской практике и более справедлив по отношению к небольшим партиям.
При этом Ираклий Кобахидзе не исключает, что в карантинных зонах могут быть созданы специальные избирательные участки для того, чтобы находящиеся в карантине граждане могли реализовать свое гражданское право. Впрочем, эти вопросы, по словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты», должен решать ЦИК.
«Центральная избирательная комиссия может принять решение об открытии специальных избирательных участков в определенных зонах. Например, если где-то в гостинице есть карантинная зона, комиссия может быть создана отдельно и выборы там могут проводиться отдельно. Окончательное решение в связи с этим будет принято позже».
При этом в оппозиции критикуют правящую партию за «косметические изменения» и игнорирование наиболее важных вопросов. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил:
«Наша партия с самого начала участвовала в дискуссии вокруг рекомендаций ОБСЕ в связи с Избирательным кодексом. Эта тема находится в процессе разработки уже более года. К сожалению, «Грузинская мечта» не учитывает самые важные вопросы. В частности, вопрос блоков, когда свобода соглашения между партиями в блоке искусственно ограничена, что неправильно. Мы, как и другие оппозиционные партии, подключились к дискуссии, но о результате можно будет судить лишь по окончательному варианту законопроекта. Надеюсь, «Грузинская мечта» его не очень исказит».
Присутствовавшие на сегодняшнем обсуждении Избирательного кодекса представители гражданского сектора также отмечают многочисленные недоработки со стороны авторов проекта. В частности, председатель «Ассоциации молодых юристов» Сулхан Саладзе отмечает:
«Вопросы изменений в Избирательный кодекс требуют более серьезного подхода. Тот же вопрос 25-метровой дистанции, в пределах которой запрещена агитация и любое давление на избирателя. Мы считаем, что радиус должен быть гораздо шире – например, 100 метров. Очень принципиальный вопрос – укомплектование избирательных комиссий. Мы настаиваем на том, чтобы они были укомплектованы по профессиональному принципу, а не по тому, который применяется сейчас».
Согласно поправкам в Конституцию, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые преодолеют барьер, устанавливаемый по принципу «1% умноженный на количество членов блока». Оставшиеся 30 мест будут распределены между победителями в одномандатных округах. Самое большое количество мандатов предусмотрено для Тбилиси. Столица поделена на восемь округов. Остальные 22 будут распределены в десяти регионах страны.
Голосование по проекту изменений в первом чтении состоится завтра на пленарном заседании парламента.
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