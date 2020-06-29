Новая избирательная система и старые политические распри

Снимет ли новая избирательная система в Грузии напряжение между главными политическими противниками? Вопрос остается открытым даже после сегодняшнего окончательного утверждения конституционных поправок парламентом Грузии, за что боролись большинство оппозиционных партий и западные партнеры страны. В сегодняшнем голосовании «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» не участвовали, хотя и стояли в авангарде всех предстоящих голосованию событий.

«Очень круто, поздравляю!» – воскликнул Арчил Талаквадзе, спикер парламента, после того, как на табло высветились итоги голосования. 117-ю голосами – «за» и тремя – «против» парламент Грузии принял в окончательном, третьем, чтении конституционные поправки, необходимые для реформы избирательной системы. Новая система, максимально приближенная к пропорциональной, предусматривает избрание 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам, 30 депутатов – в мажоритарных округах. Партия, набравшая менее 40,54% голосов избирателей, самостоятельно сформировать правительство не сможет. Соглашение о реформе избирательной системы между правящей и оппозиционными партиями было достигнуто 8 марта при посредничестве послов США, ЕС, Совета Европы и Германии.

Тем не менее оппозиционные «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» отказались участвовать в голосовании. Они обвиняют правящую «Грузинскую мечту» в том, что она не полностью выполнила вторую часть договора о так называемых политзаключенных: оппозиционные лидеры Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили были помилованы президентом, но совладелец ТВ «Мтавари» Георгий Руруа остается в предварительном заключении.

В правящей «Грузинской мечте» Руруа (впрочем, как и Угулава и Окруашвили) называют «криминалом». Отказ «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» от исторического голосования ради «такого человека, как Руруа», по мнению Арчила Талаквадзе, окончательно прояснил будущую политическую жизнь Грузии, и, по предсказаниям «Грузинской мечты», там не видно «Нацдвижения» и «Европейской Грузии».

«Сегодняшнее голосование – водораздел, линия, по ту сторону которой остались «Европейская Грузия» и «Нацдвижение». Стало ясно, что они тянут страну назад, в прошлое. По другую сторону остались ответственная правящая сила «Грузинская мечта» и новая оппозиция, которая выполнила обещание и поддержала конституционные поправки», – заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

В обозначенную Талаквадзе новую оппозицию входят депутаты из фракции «Альянс патриотов и социал-демократы», «Независимые депутаты», а также нефракционные законодатели. Все они – в основном бывшие «мечтатели», которые покинули ряды парламентского большинства в ноябре 2019-го. Среди них и бывший вице-спикер Тамар Чугошвили.

С учетом того, что в прошлом голу лидер правящей силы Бидзина Иванишвили лично обещал переход страны на пропорциональную избирательную систему, а потом правящая сила сама же провалила реформу, Тамар Чугошвили убеждена, что сегодняшнего результата не было бы, если бы не западные партнеры:

«Властям пришлось осознать, что то, что произошло в ноябре, было огромной ошибкой, и это не прошло бы бесследно. Им пришлось бы все равно принять эти изменения, и здесь роль международных посредников была решающей».

Тамар Чугошвили считает, что «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» должны были принять участие в голосовании, несмотря на то, что, по мнению Чугошвили, власти не выполнили обещание в вопросе Георгия Руруа. Дело в принципе, заявляют в ответ оппозиционные депутаты. Они приветствуют поправки, но убеждены: без освобождения Георгия Руруа спокойной избирательной атмосферы перед октябрьскими парламентскими выборами не будет, говорит лидер фракции «Нацдвижение» Роман Гоциридзе:

«Если Бидзина Иванишвили не проявит благоразумие и будет проводить этот избирательный процесс с политзаключенным, это означает, что он намерен продолжить политическое преследование оппозиции. Он получит другие плохие сигналы из-за политзаключенного. А выборы с точки зрения законности будут под большим вопросом. Так что у Иванишвили хватит ума, и Руруа освободят».

Освободить Георгия Руруа требовали сегодня около ста человек – активистов движения «Позор» и «Измени» у здания парламента, в тот момент, когда шло голосование. Послушав оценки представителей власти, в которых отмечалось, что сегодняшний результат – это всецело заслуга правящей силы «Грузинская мечта» и его лидера Бидзины Иванишвили, Нино Бурджанадзе, лидер «Единой Грузии – демократического движения», решила напомнить, что не стоит списывать со счетов заслугу той самой оппозиции, которая собирается в офисе Шалвы Нателашвили, высмеиваемого в «Грузинской мечте». Но главное обращение Нино Бурджанадзе было к избирателю:

«Хочу обратиться к населению Грузии. Друзья, теперь слово за вами. Вы должны сделать многопартийный выбор. Вы никогда не должны становиться перед выбором: «Или Бидзина, или Миша, или один, или второй».

С утверждением конституционных поправок поздравили Грузию послы-посредники, международные организации, Госдеп США. Правда, почти во всех заявлениях было сожаление, что в этом процессе не приняли участие все политические силы и что следует выполнить до конца договор от 8 марта.

Западные партнеры, в том числе и европарламентарий Виола фон Крамон, вкратце перечислили те вопросы, на что сейчас, особенно грузинским властям, нужно обратить внимание:

принять избирательный кодекс, полностью отражающий рекомендации ODIHR;

гарантировать спокойный и свободный предвыборный период;

воздерживаться от действий, ведущих к поляризации и насилию;

«Грузинская мечта» должна противостоять искушению использовать административный ресурс и несправедливое финансовое преимущество.

Необходимые поправки к избирательному кодексу парламент примет в течение 10 дней.