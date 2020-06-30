В Европу, но без регулярных рейсов

Евросоюз включил Грузию в список безопасных стран. Это означает, что европейские границы могут быть открыты для граждан Грузии уже завтра, с 1 июля. В то же время сама Грузия полностью снимать ограничения на поездки не спешит.

Утром у здания правительственной канцелярии в Тбилиси прошла акция протеста. Собравшиеся, а это главным образом родные и близкие грузинских эмигрантов, выступили с требованием возобновить регулярные рейсы. Люди говорят, что их родные уже несколько месяцев не могут вернуться домой, а рейсы, на которые у них были приобретены билеты, каждый раз откладываются.

«Мы требуем открыть воздушное пространство, что и было запланировано на 1 июля. У очень многих людей отложились из-за этого рейсы. Считайте, что я говорю как мать всех эмигрантов, а не только своих детей», – сказала одна из участниц акции Нона Модебадзе.

«Если страны Евросоюза, у которых ситуация из-за пандемии была хуже, чем в Грузии, открыли воздушное пространство, мы просим и правительство Грузии открыть его, чтобы грузинские эмигранты могли вернуться на родину», – говорит еще одна участница акции Нино Гелашвили.

О том, что шенгенская зона с 1 июля будет открыта для граждан Грузии, официально объявили сегодня. В список безопасных стран включено 14 государств. Китай, как сказано в сообщении Совета ЕС, также войдет в «зеленый» список, но только в том случае, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.

Список, правда, носит рекомендательный характер, и страны Евросоюза смогут открывать свои границы для граждан государств из списка по своему усмотрению. В то же время каждые две недели он будет обновляться исходя из изменений эпидемиологической ситуации.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани, комментируя на тот момент еще неподтвержденную официально информацию о включении Грузии в «зеленый» список, заявил, что если это произойдет, то это станет признанием тех достижений, которых Грузия добилась в борьбе с коронавирусом. Однако претензии по поводу того, что сама Грузия открывать свои границы не спешит, министр не разделяет.

«Полеты есть. В июле, если я не ошибаюсь, будет (осуществлено) 14 (чартерных) рейсов по направлению в Евросоюз. Это Вена, это Амстердам, это Берлин. Грузия ни в коем случае не изолирована от Евросоюза (…) Решение (о переносе даты открытия воздушного пространства) было принято при полной координации и коммуникации с нашими европейскими партнерами», – сказал Залкалиани.

У главы Минэкономики Натии Турнава позиция схожая, впрочем, перспективы открытия границ она видит в довольно драматичном свете:

«Мы приняли решение продлить запрет на регулярные рейсы, но сохранили очень интенсивные чартерные рейсы. Если бы мы допустили регулярные рейсы – даже если бы речь шла лишь о трети от того количества, которое осуществлялось ранее, – это стало бы эпидемиологической катастрофой».

Оппозиция расставляет акценты иначе и считает открытие границ необходимым. «Зеленый» список Евросоюза, полагают в оппозиционной партии «Европейская Грузия», – отличная возможность это сделать:

«В тяжелом положении оказалось очень много людей – те, кто отремонтировал дома (для того, чтобы сдавать их) или вложился в небольшие гостиницы, и сегодня остались без дохода. «Европейская Грузия» призывает правительство Грузии воспользоваться этой возможностью и возобновить регулярные рейсы с Евросоюзом, ориентируясь на опубликованный им список», – сказал Георгий Канделаки из «Европейской Грузии».

В настоящее время предположительное открытие международного туризма в Грузии запланировано на начало августа. За последние сутки в стране было выявлено два новых случая коронавируса. Общее число зафиксированных случаев – 928. 15 человек скончались, а 794 выздоровели.