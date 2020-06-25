Внимание! Вылет задержан как минимум на месяц

Регулярное авиасообщение Грузии с миром не возобновится как минимум до августа. Это стало известно сегодня из сообщения Агентства гражданской авиации Грузии. Прежде возобновить полеты в Грузии надеялись 1 июля.

Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Переговоры о создании безопасных туристических коридоров велись с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией и Израилем. Однако пандемия внесла свои коррективы: полеты откладываются, в лучшем случае до 1 августа – сообщение об этом во второй половине дня появилось на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания, а до тех пор авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.

Первые сомнения в том, что мир откроется в июле, появились после заседания правительства, на котором министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сказала, что восстановление полетов будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в мире:

«Для нас приоритет – право на здоровье нашего населения. Это задача номер один, и, учитывая ее, в июле мы будем очень осторожны в вопросе с иностранными туристами. Исключение будет сделано только для нескольких направлений – для представителей бизнеса и студентов будет разработано отдельное правило. Кроме того, в ближайшие дни мы ждем решения Европейского союза, который только что открыл границу между входящими в него государствами, и должен принять решение и по третьим странам», – сказала Натия Турнава.

Между тем уже известно, что Грузия еще не была включена в список государств, для которых Европейская комиссия предлагает открыть границу 1 июля. Первоначальный перечень состоял из 47 стран, включая Грузию, однако позже она была исключена из него вместе с рядом других стран. Как сообщили грузинской редакции Радио Свобода в Европейском союзе, некоторые государства-члены ЕС выразили сомнения в способности системы здравоохранения Грузии справиться с распространением коронавируса, хотя страна все еще хорошо справляется с этой задачей.

«К 1 июля государства-члены должны договориться об ограничениях на поездки со странами, указанными в приложенном списке. В этих относительно благополучная эпидемиологическая ситуация. У них достаточно возможностей для борьбы с пандемией на местах – тестирование, мониторинг, обнаружение контактов, сдерживание, лечение и учет», – написано в рекомендательном письме Комиссии ЕС.

Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе считает, что с большой долей вероятности на решение ЕС повлияла неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в странах региона – Турции, России, Армении и Азербайджане:

«Рано или поздно границы все равно придется открывать, как и учиться жизни в соседстве с коронавирусом. Поэтому в вопросе открытия границ нужно проявлять осторожность до тех пор, пока возможные выгоды не перевесят риски повторной вспышки эпидемии. Со странами, где распространение вируса находится на минимальном уровне, можно поэтапно открывать авиасообщение уже в ближайшие недели, и, наоборот, с соседями, откуда мы всегда наблюдаем наибольший наплыв туристов, повременить. Но даже в этом случае необходим жесткий контроль в аэропортах на наличие коронавируса, либо требовать документ о проведенном тестировании. Однако необходимо учитывать и то, что идеальных тестов не существует, и массовый наплыв туристов может закончиться весьма плачевно».

В целом, по мнению эксперта, исходя из специфики распространения коронавируса, ситуация может перемениться в любой момент, и Грузии зажгут зеленый свет на европейском направлении. В Еврокомиссии уточняют, что список третьих стран, с которыми будут постепенно отменяться ограничения на поездки, будет пересматриваться каждые две недели, «чтобы постоянно оценивать, соответствуют ли перечисленные третьи страны вышеуказанным критериям». Постепенно они будут добавляться в список.