Депутаты намерены расширить доступ

Югоосетинские депутаты намерены внести изменения в законодательство о пенитенциарной системе. Они считают, что нормы российского законодательства, которые применяются в республике, необходимо адаптировать к местной реальности.

Два громких скандала в исправительной колонии Цхинвала привлекли внимание парламентариев к проблемам в системе исполнения наказаний. В конце прошлого года в парламенте инициировали вотум недоверия министрам внутренних дел и юстиции после того, как просочилась информация о, предположительно, массовом избиении заключенных. Впрочем, разбирательства так ничем и не завершились. Депутатам отказались предоставить записи с камер видеонаблюдения в ИК, а министров-силовиков спасло всего два голоса во время голосования по вотуму.

Второй крупный инцидент в ИК-1 произошел 5 июня этого года. После визита силовиков около 20 осужденных нанесли себе увечья. В тот же день депутаты отправили запрос в Министерство юстиции с просьбой предоставить записи с видеокамер, расположенных в исправительной колонии, говорит «Эху Кавказа» депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Через какое-то время я получил ответ (от Минюста), что прокуратура возбудила уголовное дело, и в рамках этого уголовного дела они эти все записи от пятого числа передали в Генеральную прокуратуру. На внеочередной сессии, которую мы созвали, чтобы заслушать информацию, генеральный прокурор… то есть мы с ним договорились, что мы их просмотрим в прокуратуре, все желающие депутаты. Через пару дней мы пришли в Генпрокуратуру, где нам предоставили несколько записей».

Депутатам показали не все: к примеру, как из камер выводят людей, а потом заводят обратно через какое-то время. Куда отводили арестантов и что происходило за пределами видимости видеокамер, силовики демонстрировать не стали. А это главное, говорит Санакоев, если заключенных действительно избивали в столовой. Впрочем, парламентарии и в этот раз не смогли добиться доступа к ключевой информации:

«Они нам сказали, что этих записей нет. Мы поинтересовались почему, они ответили, что им их не предоставили. Мы составили соответствующий акт, нас было трое депутатов и два сотрудника прокуратуры. Сегодня на сессии я поднял этот вопрос в очередной раз. В пятницу мы будем рассматривать его уже с участием представителей, как я понимаю, Генпрокуратуры и Министерства юстиции».

Силовики не первый раз игнорируют запросы парламентариев по следам резонансных дел. После событий 2 октября в предоставлении информации депутатам также было отказано:

«И тогда нам не показали кадры видеосъемки. Нам сказали, что они не хранятся столько времени, хотя это было спустя несколько дней после инцидента. Сейчас происходит то же самое, и это вызывает много вопросов и вызывает сомнения в правдивости информации, которую нам предоставляют».

На одно из заседаний, по словам парламентария, был приглашен и Уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Инал Тасоев, который не смог прийти, так как находился с визитом в ИК. К сожалению, продолжил Санакоев, югоосетинский омбудсмен – персона зависимая. Он напрямую подчиняется президенту и свои отчеты делает не публично, а кладет на стол главе государства:

«Когда я сам был омбудсменом, то поднимал этот вопрос, но тогда все упиралось в содержание аппарата омбудсмена, денег не хватало и тогда. Сейчас, скорее всего, тоже будет указано на то, что денег не хватает. Хотя это один из демократических институтов, который был бы не лишним в Южной Осетии. Я думаю, что если он будет независимым, пусть даже президент представляет кандидатуру, а парламент утверждает, хотя бы так, и я думаю, что у омбудсмена будут развязаны руки, у него будет больше свободы. Должность омбудсмена должна быть независимой, а аппарат должен состоять из специалистов в области прав человека, прежде всего, юристов. У омбудсмена должен быть свой бюджет, он должен реагировать на каждое проявление нарушения прав человека и должен отчитываться перед парламентом. На данном этапе это бы тормозило некоторые процессы, которые нарушают основополагающие нормы прав человека».

В пятницу на заседании комитета по законности и законодательству депутаты вновь займутся «тюремной темой» не только по части защиты прав заключенных. Народные избранники собираются предложить изменения в действующие правила и нормы содержания осужденных в местах лишения свободы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, который действует на территории республики, на их взгляд, необходимо адаптировать к югоосетинской действительности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия