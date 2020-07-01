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У Сил обороны Грузии новый командующий

У Сил обороны Грузии новый командующий
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У Сил обороны Грузии новый командующий

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Генерал-майор Георгий Матиашвили вступил в должность командующего Силами обороны Грузии. Церемония передачи полномочий состоялась на территории 4-й механизированной бригады. Силами обороны с 2016 года руководил генерал-лейтенант Владимир Чачибая.

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