Accessibility links
Вернуться к основному содержанию
Вернутся к главной навигации
Вернутся к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты РСЕ/РС
Искать
Искать
искать текст ...
Слушать радио
Новости
Тбилиси
Сухуми
Цхинвали
Весь Кавказ
Северный Кавказ
Армения
Азербайджан
Темы
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Мир
Рубрики
Некруглый стол
Гость недели
Позиция
Блоги
Голоса
Читаем прессу
Мультимедиа
Видео
Фото
Голоса (видео)
Далее
Эхо Кавказа
Последний эфир
Эфир Эхо Кавказа
Следующий эфир (по Тбилиси)
21:00 - 22:00
Эфир Эхо Кавказа
Все эфиры
Поиск по дате
Время вещания и частоты
Искать
Искать
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Видео
У Сил обороны Грузии новый командующий
1 часа(-ов) назад
Get Adobe Flash Player
Embed
У Сил обороны Грузии новый командующий
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:01:00
0:00
У Сил обороны Грузии новый командующий
Комментарии
Генерал-майор Георгий Матиашвили вступил в должность командующего Силами обороны Грузии. Церемония передачи полномочий состоялась на территории 4-й механизированной бригады. Силами обороны с 2016 года руководил генерал-лейтенант Владимир Чачибая.
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.
Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.