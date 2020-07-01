Грузия и страна вечного Путина

Продление президентского срока Владимира Путина до 2036 года повлечет тяжелые последствия для соседних с Российской Федерацией государств – таково мнение россиян, проживающих в Грузии, которые сегодня организовали акцию около посольства Швейцарии, в котором находится отдел интересов Российской Федерации.

В России сегодня основной день голосования на общенациональном референдуме о конституционных поправках, которые, в частности, позволят президенту Владимиру Путину оставаться на своем посту до 2036 года. В связи с этим около посольства Швейцарии, в котором находится отдел интересов Российской Федерации, сегодня прошел немногочисленный митинг российских граждан. Около двадцати человек вышли на проспект Чавчавадзе под лозунгами «НЕТ Вечному Путину – Нет узурпации власти!», «Голосуйте против поправок в Конституцию России!», «Лучшая поправка – Путина отставка!»

«Мы будем протестовать против агрессивной российской политики Путина в отношении соседних государств и призываем россиян не голосовать за предлагаемые конституционные изменения, – призвал один из участников акции, бывший представитель политической партии «Яблоко» Николай Великов. – Все соседи России испытывают ту или иную степень дискомфорта в зависимости от лояльности путинскому режиму, и те, кто пытаются вырваться из оков бывшего КГБ, являются для него врагами. И именно этот фактор оказывает серьезное влияние на грузинскую политику».

По его мнению, в последнее годы под видом инвесторов в Грузию хлынули агенты российских спецслужб, будь то ФСБ или ГРУ, которые в той или иной степени пытаются оказать влияние на местные политические процессы:

«Ситуация в Грузии ухудшается серьезно, и я, как гражданин России, чувствую ответственность за это. Именно по этой причине я нахожусь здесь в кругу своих единомышленников, которые были вынуждены покинуть Россию».

Будущие взаимоотношения Грузии и России при бессрочном фактически правлении Владимира Путина политолог Гия Хухашвили не считает столь зависимыми от фигуры последнего.

«Внешний вектор Грузии должен оставаться неизменным – курс в евроатлантические структуры. Вся политика России как при президентстве «ястреба» Путина, как при правлении «либерала» Ельцина поставлена на службу одной цели – препятствовать этому любыми методами. Следовательно, даже гипотетическая смена власти в РФ мало что меняет для Грузии», – резюмировал политолог.

По мнению политолога, бывшего замглавы Совбеза Грузии Вано Мачавариани, продление полномочий Путина ничего хорошего Грузии не сулит:

«В обозримом будущем к оккупации двух частей Грузии могут добавиться другие проблемы. По моему мнению, Путин постарается добиться максимальной концентрации власти внутри самой России, а затем попытается сделать то же самое по периметру бывшего СССР. Он даже не скрывает, что собирается вернуть РФ доминирующее положение на постсоветском пространстве, и на этом пути не будет ограничивать себя в выборе средств. Думаю, Грузия станет одной из главных мишеней, и это станет серьезным вызовом для политиков, которые придут к власти после выборов 2020 года».