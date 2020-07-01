Власть и оппозиция поборолись за права женщин

95-ю голосами «за» при пяти «против» парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс. Изменения учитывают рекомендации миссии наблюдателей ОБСЕ и уже принятые поправки в Конституцию Грузии. В основном они касаются формирования избирательных комиссий, проведения предвыборной кампании и политической рекламы, а также гендерного баланса.

Одна женщина на четыре депутата – «Грузинская мечта» намерена узаконить гендерный баланс в Избирательном кодексе. В ходе сегодняшних обсуждений нового законодательства на пленарном заседании парламента экс-спикер высшего законодательного органа и по совместительству исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе поднял вопрос квотирования по гендерному признаку.

Согласно предложению «Грузинской мечты», в партийных списках женщин не должно быть меньше 25 процентов. Таким образом, считает Кобахидзе, будет обеспечено женское представительство в парламенте нового созыва, вне зависимости от политических взглядов:

«Давайте представим одну из радикальных оппозиционных партий – «Европейскую Грузию», которая может выдвинуть четырех кандидатов в парламент. В этом случае они должны найти одну женщину-кандидата, которая обладает соответствующей квалификацией, заслуживает того, чтобы быть членом парламента и разделяет идеологию «Европейской Грузии». Если они не могут найти одну такую женщину, то чего они тогда хотят на выборах?»

Оппозиция в ответ обвинила правящую партию в лицемерии. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что «Грузинская мечта» занимается искусственным квотированием вместо того, чтобы бороться с причинами серьезных проблем в области прав женщин:

«Вместо того чтобы бороться с причинами проблем, существующих в нашей стране, вы еще больше нарушаете права женщин. Вы фактически говорите, что женщины не могут самостоятельно добиться того, чтобы их выбрали. Это самая большая ошибка, шаг против свободы и прав женщин. У нас очень серьезные проблемы с точки зрения прав женщин, но если каждый, у кого есть проблема, получит квоты, это будет означать отмену демократии, уничтожение этой группы. Вместо того чтобы бороться с теми, кто считает женщин гражданами второго сорта, а такие люди сидят в зале и лицемерно голосуют за квотирование, когда сами постоянно повторяют, что место женщины на кухне, теперь вы хотите, чтобы у них появились куклы в парламенте».

В «Европейской Грузии» уверены: попытка регламентировать присутствие женщин в парламенте абсолютно искусственна и лишь позволит «Грузинской мечте» провести в парламент полностью подконтрольных ей депутатов.

Впрочем, на это в правящей партии отвечают: позиция, при которой в Грузии невозможно найти 30 серьезных женщин-политиков, не выдерживает никакой критики и оскорбительна для женщин. Более того, предложенные квоты – только начало. Согласно поправкам, вовлеченность женщин в законотворчество будет расти, и к выборам 2032 года в партийных списках должно быть равное количество мужчин и женщин.

При этом независимый депутат Тамар Чугошвили считает, что хоть предложение «Грузинской мечты» и не является идеальным, тем не менее любое вовлечение женщин в политические процессы стоит приветствовать:

«Несмотря на то, что этот механизм не является идеальным и не решает всех проблем, он, тем не менее, помогает обществу и непосредственно женщинам принять политическое участие в жизни государства. Поэтому я поддерживаю эти изменения».

Еще один независимый депутат Эка Беселия и вовсе предложила увеличить квоты до одной трети. При этом Беселия особо подчеркнула, что квотирование должно касаться не женщин, а обоих полов. И если, к примеру, большинство в какой-либо партии будут составлять женщины, то квоты достанутся мужчинам. В качестве примера политик привела «Альянс патриотов».

Что касается других новшеств, то отныне членов избирательных комиссий будут выбирать по следующему принципу: часть будет укомплектована по партийным квотам, другая часть – независимыми членами окружной комиссии.

Также, согласно поправкам, возвращается запрет на агитацию перед голосованием. За восемь часов до начала выборов и вплоть до закрытия избирательных участков любая политическая реклама будет запрещена. При этом в остальное время, как и в предыдущей редакции Избирательного кодекса, бесплатная политическая реклама будет предоставлена только 19 политическим партиям. Платной же рекламой могут воспользоваться все участники избирательного процесса.

В случае второго тура выборов, он должен будет состояться через три недели после первого. При этом все прошедшие во второй тур получат право на бесплатную политическую рекламу.

Меняются также правила представления списков для регистрации на участие в выборах. Так, согласно поправкам, партиям будет необходимо предоставить не только бумажный список подписей в свою поддержку, но и электронный. Правда, при этом количество подписей сокращается до пяти тысяч. Те же партии, которые на предыдущих выборах получили поддержку не менее 15 тысяч избирателей, от сбора подписей освобождаются.

В «Грузинской мечте» дали понять: тянуть с принятием изменений они не собираются и намерены утвердить все поправки в ближайшие дни. Как отметил лидер большинства Мамука Мдинарадзе, поправки учитывают большинство рекомендаций ОБСЕ, что означает, что в стране повысится качество демократии и останется меньше места для спекуляций.