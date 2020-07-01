ЦИК РФ после обработки 30% бюллетеней: за поправки - 74%, против - 25%

В России закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции. 1 июля было последним днем голосования, которое шло целую неделю.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 30 процентов бюллетеней, чуть более 73 процентов пришедших на участки россиян поддержали поправки. 25 процентов высказались против. Явка составила 65 процентов.

Наибольшее число сторонников поправок, согласно данным ЦИК, оказалось в Республике Тыва - там изменение Конституции поддержали свыше 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Коми, где против поправок проголосовали более 43 процентов от пришедших на участки. Но в целом, если верить данным ЦИК, во всех регионах России сторонников поправок оказалось больше, чем противников.

В 20:00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчётам результатов.

По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве - больше 62 процентов (против - более 37 процентов), в Нижегородской области - почти 60 процентов (против - около 40 процентов).

Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.

В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.