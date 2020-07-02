Германия, Венгрия, страны Балтии – Грузия ведет переговоры о взаимном открытии границ

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100 процентов бюллетеней почти 78 процентов пришедших на участки россиян поддержали предложенные Владимиром Путиным и одобренные ранее парламентом поправки. Чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.

Наибольшее число сторонников поправок оказалось в Чечне , там поправки одобрили почти 98 процентов участников голосования. Об этом сообщает избирком республики. Явка составила более 95 процентов.

Далее, согласно данным ЦИК, следует Республика Тыва, где изменение Конституции поддержали почти 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Ненецком автономном округе, где против поправок проголосовали более половины от пришедших на участки. Округ стал, по официальным данным, единственным регионом, где большинство пришедших на участки отвергло поправки.

При этом в соседнем Ямало-Ненецком округе, если верить данным ЦИК, против - всего 10 процентов, а за - девяносто. В целом в подавляющем большинстве регионов России сторонников поправок, согласно официальным цифрам, оказалось больше, чем противников. Относительно меньший процент голосов за - в ряде регионов Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока. В частности, в Якутии поправки поддержали менее 60 процентов избирателей.

По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве - больше 62 процентов (против - более 37 процентов), в Нижегородской области - почти 60 процентов (против - около 40 процентов).

Данные по обычным бюллетенем в Москве, после обработки 90 процентов протоколов, таковы: 66 процентов - за поправки, 33 процента - против.

На одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней, ТИК приняла решение признать результаты голосования недействительными. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Как минимум на двух избирательных участках в Москве - в Митино и районе Филевский парк - участники голосования выступили против внесения поправок.

Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.

В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.