Wizz Air улетел, но обещал вернуться

Авиакомпания Wizz Air приостанавливает работу своей базы в Кутаиси. Власти Грузии к этому решению отнеслись спокойно и считают, что в условиях пандемии оно было вполне предсказуемым. Однако в оппозиции уверены: временно свернуть базу в Кутаиси Wizz Air заставили сами власти, когда продлили запрет на возобновление регулярных рейсов.

База в Кутаиси не закрывается, а лишь временно приостанавливает работу, заявил глава отдела по коммуникациям Wizz Air Андраш Радо. Впрочем, когда именно авиакомпания вернется в Кутаиси, пока точно не известно:

«На этом этапе мы думаем возобновить работу кутаисской базы следующим летом. Но, как я уже сказал, мы наблюдаем за ситуацией, оцениваем ее, поддерживаем связь с местными (властями). Если произойдут какие-то изменения – в плане ограничений, мы будем рады снова начать летать из Грузии», – сказал Андраш Радо.

По его словам, авиакомпания намерена сохранить рабочие места своим сотрудникам в Грузии.

После того как в СМИ появилась информация о предположительном закрытии базы, глава Минэкономики Натия Турнава поспешила, по ее словам, успокоить население: «Wizz Air никуда уходит», – сказала она. Авиакомпания чувствует себя комфортно в Грузии и продолжает сотрудничать с местными властями, сказала министр. Решение временно приостановить работу кутаисской базы – вопрос технического характера, обусловленный материальными проблемами авиакомпаний.

«Главное, что Wizz Air остается на грузинском рынке и свои полеты (авиакомпания) будет осуществлять, согласовывая это с нами. Здесь речь идет о чисто техническом вопросе. Говоря простым языком, где именно, на какой стоянке будет стоять судно – в Кутаиси или, к примеру, на своей родине в Венгрии. На сегодняшний день, когда авиации в глобальном смысле приходится нелегко, все авиакомпании в той или иной степени пытаются минимизировать свои расходы и делают определенные технические перестановки», – заявила глава Минэкономики.

Однако в оппозиции считают, что вопрос этот далеко не технический. В условиях, когда Евросоюз внес Грузию в список безопасных стран и открыл границы ряда государств для граждан Грузии, сама Грузия все еще остается закрытой для иностранцев. Приняв решение повременить с возобновлением регулярных рейсов, которое было запланировано на 1 июля, грузинские власти, считают в оппозиции, вынудили авиакомпанию принять те меры, которые она приняла.

«У этой авиакомпании были самые дешевые рейсы в Грузию. Она привозила больше всего туристов сюда. Начав работу в кутаисском аэропорту, она фактически спасла от голода Кутаиси и вообще регион Имерети. Я спрашиваю, чего вы (власти) хотите? Вы хотите, чтобы вся страна умерла голодной смертью?» – сказал Георгий Вашадзе, один из лидеров «Новой Грузии».

Несмотря на то что границы Грузии пока все еще закрыты для иностранцев, ряд европейских государств уже готов принять граждан Грузии. Советом ЕС был разработан список «зеленых стран», в который наряду с еще 14 государствами вошла и Грузия. В соответствии с ним, к примеру, Германия и Испания официально подтвердили готовность открыть свои границы для грузинских граждан. Впрочем, поскольку список носит рекомендационный характер, некоторые европейские страны этого делать не стали. Так, Грузия не попала в «шорт-лист» Чехии, которая сократила его до восьми государств.

Серго Чихладзе, директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики, не понимает, почему власти Грузии в последний момент решили повременить с открытием страны:

«Здесь ведь речь идет не о всех странах, а о сравнительно безопасных странах, о ковид-паспортах – о механизме, подтверждающем прохождение теста на ковид заранее, и, возможно, дополнительное тестирование на месте. Об этом речь шла еще в апреле. У нас было три месяца, чтобы организовать это все. Если вспомнить заявление премьер-министра, правительства, они сами хвалились, что с 1 июля мы должны были стать одной из первых стран (открывшей туризм). Сейчас это отложили до августа, потом могут отложить снова. Тут есть еще одна проблема. Это как-то не так получается, когда (европейская) страна открывает для тебя границу, а ты – нет…»

По словам Чихладзе, совершенно естественно, что страны, готовые принять граждан Грузии, также рассчитывают на взаимность.

По предварительной информации, регулярное авиасообщение должно возобновиться в начале августа. Граждане Грузии попасть на территорию страны могут – правда, без регулярных рейсов это очень непросто. В настоящее время все прибывающие в Грузию обязаны пройти двухнедельный карантин.