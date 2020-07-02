Росавиация продлила запрет на рейсы в Россию до 1 августа

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 593, в общем составив 26658.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 473 и сейчас составляет 15036.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек: пять женщин и один мужчина. Самой молодой из умерших пациентов было 62 года. У всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 459.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 153 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за прошедшие сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11010, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 115765 (2100 за последние сутки).

«В процентном отношении существенных изменений нет»

Министр здравоохранения Арсен Торосян сегодня на заседании правительства, представляя последние данные, отметил, что «принципиально, в процентном отношении существенных изменений нет».

«Что касается занимающейся коронавирусом системы здравоохранения, ситуация остается примерно такой же: реанимационные отделения практически переполнены, конечно, во всех местах есть одно-два свободных места, и мы можем за счет этого размещать пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, число которых сегодня суммарно составляет около 650 человек, 44 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил министр.

По словам Торосяна, по состоянию на 9 часов утра, дома ожидали госпитализации только 11 граждан, у 4 из которых состояние средней тяжести, у 7 - легкое, еще около 80 человек в больницах ожидают перевода в такие больницы, которые занимаются лечением коронавирусной болезни.

«Доказательная база по части результатов соблюдения принятых нами правил день ото дня растет», - также подчеркнул он.

Уже ведутся переговоры о возможной вакцине

В ответ на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна о том, какие есть новости по части вакцины и что предпринимается для того, чтобы как можно скорее приобрести возможную вакцину, Арсен Торосян заявил: «В мире уже есть более 100 кандидатов в вакцины, которые претендуют на то, чтобы стать окончательным результатом, однако из них около 20 с большей вероятностью станут вакциной, и первый и второй этапы исследований <...> показывают, что, по всей вероятности, вакцины будут и их будет несколько».

«В настоящее время мы ведем переговоры по двум направлениям. Первое - это непосредственные производители, я лично веду эти переговоры, например, вчера я разговаривал с коммерческим директором компании Moderna, которая связана с нашим соотечественником Нубаром Афеяном, и эта вакцина, если не ошибаюсь, ее производственное название MRN1723, является одним из наиболее вероятных кандидатов. Также мы ведем переговоры с платформами ВОЗ, Gavi и ЮНИСЕФ, которые попытаются осуществить коллективные закупки, то есть, большое количество для большого числа стран с тем, чтобы произошло равное распределение», - сообщил министр здравоохранения.

Подчеркнув, что очень важно вести переговоры уже сегодня, «даже еще не имея конечного продукта», Торосян продолжил: «По разным оценкам, [вакцина] будет доступна для поставок странам либо в конце 2020-го, либо в начале 2021 года. Информация об этом будет окончательно ясна в начале осени, потому что в это время ожидается подведение итогов или промежуточное подведение итогов третьего этапа исследований. Но тот факт, что вакцина будет и изменит всю ситуацию, и мы вернемся к нашей обычной жизни, без масок и без соблюдения остальных правил, уже радует. Мы должны следить и не отставать от развития событий, продолжая переговоры». Об этом сообщает Радио Азатутюн.