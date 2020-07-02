Обзор абхазской прессы

«В последнее время в социальных сетях появились публикации анонимщиков, которые стараются под маркой «выявления справедливости и правильного развития Абхазии» очернить имя достойного командира, северокавказского добровольца, Героя Абхазии Мухамеда Килба. Оказалось, ему «неправильно выделили жилую площадь» для проживания в Абхазии. Ратующие за «чистоту закона» почему-то молчат о тех наших гражданах, которые в свое время занимали квартиры целыми подъездами, занимали по несколько брошенных домов, а в дальнейшем перепродавали по различным схемам любым людям (в том числе и не имеющим гражданства РА) за большие деньги. И это длится у нас на всем протяжении послевоенного времени», – пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа.

Редакция издания связалась по телефону с Мухамедом Килба, который находится в Черкесске. В интервью изданию он сказал: «Выполняя свой долг перед братским народом, никогда не ставил цель что-то за это иметь. Абхазия – моя Родина. И этим все сказано. Я никогда не просил, чтобы решали мой жилищный вопрос. Когда руководство республики официально выделило мне квартиру, я остался благодарен. И сейчас, когда ушел с поста секретаря Совета безопасности РА после известных событий, к руководству страны претензий не имею. Чиновник должен понимать: государство его нанимает, и оно вправе его освободить. Но когда с вопросом о выделении жилья начинают смешивать политику – это неправильно и неумно, хотя понимаю, как наше общество политизировано. Но оправдываться не собираюсь, чтобы анонимщики потом «написали правильную информацию».

Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook прокомментировал общественную дискуссию вокруг дела Бориса Ачба:

«Я тоже против того, чтобы за хищение нескольких десятков или сотен миллионов людей сажали в тюрьму. Это, если честно, выглядит несколько странно. Правильнее было их наградить орденом «Ахьдз-апша» и вручить от имени государства наградной пистолет Glok вместе с автомобилем Lexus 570. Как-то некрасиво получилось. И что за привычка у нас выяснять, все 20 миллионов человек украл или 15? Да хоть пять миллионов! Вообще, настало время парламенту Абхазии инициировать закон о градации нации на людей «уважаемых», «особо уважаемых» и всех остальных, чья степень уважения недостаточна, чтобы быть исключением. В качестве основного, как говорят ученые, классифицирующего признака нужно выбрать социальное положение, точнее, имущественное. Хотя и то и другое, по сути, тут тождественны… Конечно, все вышесказанное выглядит смешно. Но это на первый взгляд. На самом деле, все очень печально. Только народ, который не уважает самого себя, может требовать свободы и милосердия тому, кто пренебрег уважением к народу».

В Очамчырском районе зафиксирован очаг распространения гусеницы непарного шелкопряда, пишет «Нужная газета». В зону поражения вредителя попали около 300 гектар лесных прибрежных массивов в районе сел Илор и Гагида. На зафиксированной территории гусеница повредила в большей части ольху. Как рассказал изданию начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия, в Абхазии этот вредитель известен, он не инвазивный, не из вновь прибывших.

«По опыту мы знаем, что многоядные вредители у нас появляются с определенной периодичностью. Это связано с климатическими изменениями, с дефицитом естественных врагов этих вредителей», – пояснил Герия. На сегодняшний день зафиксирован только единичный случай вспышки распространения непарного шелкопряда. Владимир Герия утверждает, что в 2020 году этот вредитель не угрожает культурам сельскохозяйственного назначения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия