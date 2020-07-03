Аслан Бжания пригласил Владимира Путина в Сухуми

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания пригласил президента России Владимир Путина в Сухуми. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс».

«Во время обеда, который был после Парада, я пригласил Владимира Владимировича Путина и других президентов, присутствовавших на обеде, на открытие памятника авиаторам», – отметил Бжания.

Говоря о встрече с Путиным на мероприятиях в рамках Парада Победы, Бжания отметил, что формат не предполагал обсуждение межгосударственных проблем.

«Скорее всего, будет официальная поездка, в рамках которой будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества», – отметил он.

Бжания также рассказал, что находится на постоянной связи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком.

«Я, как известно, человек новый. Идёт процесс личного знакомства, налаживания деловых отношений», – сказал он.