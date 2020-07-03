Назарбаев «преодолел недуг», ему открыли новый памятник

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого в прошлом месяце выявили коронавирусную инфекцию, заявил, что «преодолел недуг» и приступает к «полноценной работе».

«Опасная пандемия коронавирусной инфекции охватила многие страны мира, в том числе и Казахстан. Миллионы людей заболели этой тяжелой болезнью, она не обошла стороной и меня», — говорит Назарбаев в «обращении к народу», текст которого канцелярия бывшего президента опубликовала 3 июля.

«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — говорит бывший президент.

Сегодня в столице Казахстана Назарбаеву открыли новый памятник. На представленных в официальной прессе фотографиях изображена стоящая на постаменте статуя в военной форме и с фуражкой на голове. Нурсултан Назарбаев, согласно его официальной биографии, не служил в рядах вооруженных сил.

Ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, как сообщает администрация президента Казахстана, участвовал в церемонии открытия монумента дистанционно — «в режиме онлайн». Участвовал ли в открытии сам Назарбаев, который, по официальным сообщениям, переболел коронавирусом, в сообщении не уточняется.