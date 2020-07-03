Никаких поцелуев: голландские и тайские проститутки возвращаются к работе

После трех месяцев воздержания секс-индустрия Амстердама и Бангкока возобновила свою деятельность. Но с ограничениями. В Нидерландах путанам советуют избегать поцелуев. В Таиланде стрип-клубы отдалили клиентов от танцоров на 2 метра. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой, агентство Рейтер.