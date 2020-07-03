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Никаких поцелуев: голландские и тайские проститутки возвращаются к работе

Никаких поцелуев: голландские и тайские проститутки возвращаются к работе
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Никаких поцелуев: голландские и тайские проститутки возвращаются к работе

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После трех месяцев воздержания секс-индустрия Амстердама и Бангкока возобновила свою деятельность. Но с ограничениями. В Нидерландах путанам советуют избегать поцелуев. В Таиланде стрип-клубы отдалили клиентов от танцоров на 2 метра. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой, агентство Рейтер.

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