Пенсионный фонд тоже надеется на турсезон

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария. Тема выплаты абхазских пенсий и пособий волнует в республике многих – ведь пенсионеров здесь почти 45 тысяч человек, около 20% всего населения. И еще в конце мая было объявлено, что в результате финансовых проблем из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной пандемией в июне абхазские пенсии будут выплачиваться не 18 числа, как обычно, а с задержкой на неделю и больше.

Денис Гулария, остановившись на этом вопросе, сказал:

«Начиная с 25 июня, как мы и говорили, мы начали финансировать Сухум и Сухумский район. Выплата началась 26-27 числа. На сегодня Пенсионный фонд Республики Абхазия профинансировал четыре региона – это Сухум и Сухумский район, Ткуарчалский район и Очамчырский район. И плюс еще пенсии семьям погибших добровольцев. Вы знаете, что у нас заработные платы, к сожалению, тоже с нарушением сроков выплачиваются теперь бюджетникам; в июне-июле с опозданием на 15-20 дней. Поступления в Пенсионный фонд напрямую связаны с отчислениями от заработных плат, и в связи с этим, естественно, Пенсионный фонд испытывает дефицит средств. Тем не менее мы видим тенденцию к тому, что поступление налаживается, и я думаю, что с открытием границы и снятием ограничительных мер уже к концу августа все вернется в прежнее русло, и мы будем снова вовремя выплачивать пенсии».

Несколько районов еще не получили финансирование по пенсиям за июнь. В середине следующей недели оно будет получено в Гудаутском районе, а до 10 июля – и в остальных.

Гулария констатировал, что Пенсионный фонд оказался не готов к ситуации с пандемией и спаду экономической активности населения, «подушки безопасности», чтобы продолжать выполнять свои обязательства, у него не было.

Денис Гулария отметил, что суммы выплат, аккумулируемые Пенсионным фондом, в последние годы растут из-за увеличения размера выплат отдельным категориям:

«В 2014 году, когда не было еще доплат, мы перечисляли в месяц 60 с лишним миллионов рублей, в 2019 – уже 78, 6 миллиона была потребность, а в 2020-м – почти 91 миллион рублей в месяц.

– С чем это связано?

– Это связано с тем, что с июля прошлого года увеличили пенсии отдельным категория – инвалидам детства, сиротам… То есть наиболее уязвимым слоям населения, то, что Пенсионный фонд мог осилить…»

Большая часть абхазских пенсионеров – 28 тысяч из 45 – получают минимальную пенсию по возрасту в размере пятисот рублей в месяц. Причем размер этой пенсии уже много лет не повышался. Но есть люди, для которых и эти крохи важны, и задержка с их получением создала трудности в их жизни. Повысить же пенсию по возрасту не дает малое число официально работающих и делающих отчисления в фонд граждан. Гулария уточнил:

«По данным статистики, в 2018-м количество работающих у нас составляло 42 120 человек. При населении 245 тысяч. Трудоспособных – 145 тысяч человек. Работающих, повторюсь, 42 тысячи, а пенсионеров на тот период, в 2018-м, было 49 тысяч, то есть на шесть тысяч, точнее на 6 299 человек, больше. И по этим данным нетрудно увидеть, насколько неблагоприятное положение у нас. При такой, как у нас, распределительной системе Пенсионного фонда должно быть соотношение минимум один к пяти: один пенсионер и пять работающих, и тогда более или менее пенсии будут соответствовать прожиточному минимуму. А благоприятное соотношение – это один к десяти. Я не говорю, что кроме этих 42 тысяч никто не работает. Не может быть у нас столько неработающих. Немало людей заняты каким-то своим делом, на сезонных работах, но тем не менее».

Хорошо известно так же, что во многих частных организациях работники получают так называемые серые зарплаты.

Гулария рассказал о взыскании задолженностей: «Фонд обладает правом взыскания денежных средств по инкассовым поручениям. Последние пару месяцев на количество поступлений положительно повлияли меры, принятые Минфином и Управлением казначейства – платежи не проводятся, пока нет сведений об уплате отчислений в фонды. Это дало результат. В прошлом году мы взыскали свыше 19 миллионов рублей, мобилизовано около 51 миллиона рублей долгов».

Оговорившись, что этот вопрос, скорее всего, не по адресу, журналисты все же попросили Дениса Гулария прокомментировать появившуюся сегодня в абхазских СМИ информацию следующего содержания: Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провело проверку по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере сотрудницами Сбербанка Абхазии. Двух сотрудниц дополнительного офиса Сбербанка в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов пенсионеров. С декабря 2018 года по март 2019-го бывшей сотрудницей банка обналичены с пенсионных счетов денежные средства в сумме 1 миллион 821 тысяч рублей, а другая операционистка незаконно обналичила и присвоила 638 тысячи рублей. Материал по данному факту для принятия процессуального решения переслан в прокуратуру Сухума. Журналист, задававший этот вопрос, рассказал также о жалобе сухумского пенсионера: на днях ему на карту поступило только 1350 рублей, хотя его месячная абхазская пенсия – 1500 рублей.

Гулария сказал, что с информацией с сайта МВД он успел познакомиться, но не знает, о каких пенсиях там шла речь – абхазских или российских. Но в любом случае:

«Начисления, которые финансируются через Пенсионный фонд, изначально формируются через органы соцобеспечения или Управление социального обеспечения по городу Сухуму. Потом эти списки отправляются в Министерство социального обеспечения РА, их заверяют и после этого они поступают в Пенсионный фонд. Всю информацию, почему человек получил именно столько, он должен получать в отделе соцобеспечения по месту регистрации».

По его мнению, назначением пенсии и формированием всех документов о выходе на пенсию должен заниматься Пенсионный фонд:

«Это необходимо, чтобы оперативно узнавать ту или иную информацию, чтобы знать, с кого спрашивать. Сейчас Пенсионный фонд, по сути, не видя пенсионных дел граждан, финансирует расчет заявки, а вся ответственность лежит на органах соцобеспечения. Это неудобно, думаю, в последующем необходимы реформы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия