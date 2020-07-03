Давид Залкалиани: Шесть стран ЕС отрыли границы для Грузии безо всяких условий

Шесть стран Евросоюза отрыли границы для Грузии безо всяких условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телеканалу «Имеди». Как пояснил Залкалиани, при посещении Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Франции и Венгрии гражданам Грузии не придется проходить двухнедельный карантин.

«Это список тех стран, которые к сегодняшнему моменту безо всяких условий открыли границы для граждан Грузии. Исходя из этого, мы тоже думаем, чтобы к этим странам был адекватный подход», - заявил глава МИД Грузии.

Как известно, Грузия попала в список 14 нешенгенских стран, с которыми с 1 июля открыты внешние границы ЕС. Тем не менее, все государства-члены объединения самостоятельно определяют условия пересечения своих национальных границ.

Так, например, Австрия, Дания, Румыния и Болгария на данном этапе отказываются принимать граждан Грузии. Другие страны ЕС, в числе которых Чехия, заявили, что откроют границы с Грузией только на взаимных условиях. Италия разрешила въезд гражданам Грузии, однако при этом обязательна 14-дневная самоизоляция.

Желающим посетить Грецию потребуется заполнить специальную анкету и получить штрих-код. Похожие меры вводит Испания. Некоторые члены ЕС готовы принимать граждан третьих стран только при условии предоставления результатов теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 48 часов до поездки, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Из-за распространения коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев с 18 марта. Ожидалось, что прием международных туристов возобновится с 1 июля, однако этого не произошло. В правительстве Грузии называют причиной сложную эпидемиологическую ситуацию в большинстве стран мира. При этом власти подчеркивают, что забота о здоровье собственных граждан - их главный приоритет. Ожидается, что до 1 августа аэропорты Грузии будут принимать чартерные рейсы, выполняемые несколькими авиакомпаниями.