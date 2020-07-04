Саломе Зурабишвили поздравляет США с Днем независимости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. Она заявляет, что 244 года назад Соединенные Штаты подписали Декларацию независимости.

«Этот день в истории любой нации является очень важным днем не только из-за своей символики, но и потому, что этот день несет те ценности, вокруг которых объединяется нация. Эти ценности известны всему миру: свобода, независимость, права человека, демократия. Это те ценности, которые нас объединяют с Америкой, и которые мы полностью разделяем. Это те ценности, которые после независимости мы закрепили в каждой из наших конституций и которыми мы следуем по пути нашего развития.

На этом почти 30-летнем пути Америка стоит рядом с Грузией и поддерживает нашу евроатлантическую интеграцию, территориальную целостность и суверенитет, развитие наших военных, их подготовку и их роль хотя бы и в международных миссиях, вместе с американскими солдатами. Это общий и солидарный путь, который мы прошли вместе с Америкой», - заявляет президент Грузии.

По ее словам, сегодня мир стоит перед новым вызовом – незримый враг и опасность: «…Я хочу выразить сочувствие семьям людей, умерших во время пандемии, я хочу выразить поддержку всей Америке и американскому народу, выразить свою веру и надежду, что после этого кризиса мы вместе будем сильнее, и это станет победой нашей солидарности. Я хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним днем, и хочу также поздравить с сегодняшним днем грузин, которые живут в Америке и считают Америку своей второй родиной. Long live America!».