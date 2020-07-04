В Армении 580 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, выздоровел 451

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 580, в общем составив 27 900.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 15 935.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 477.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 157 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки), передает Радио Азатутюн.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 331, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 120 245 (2 143 за последние сутки).