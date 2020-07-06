В Грузии стартовали Единые национальные экзамены. В масштабе страны работают 24 экзаменационных центра. Первый экзамен абитуриенты сдают по грузинскому языку и литературе.

По словам директора Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе, двух абитуриентов сегодня не допустили на экзамен из-за высокой температуры, у четверых наблюдались респираторные симптомы – их перевели в резервные пространства, где приняты дополнительные меры безопасности.

В целях превенции распространения коронавируса, в экзаменационных центрах действуют специальные правила. Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, экзаменуемые и наблюдатели допущены лишь на 50 процентах площади каждого экзаменационного сектора. Все рабочие столы с передней стороны оснащены защитными щитами/барьерами. По ширине столы отдалены друг от друга на 2 метра, а расстояние между столами, расположенными один за другим, составит 1 метр. В силе остаются и рекомендации, связанные с безопасностью здоровья, которые аппликанты должны соблюдать в экзаменационных пространствах.

Согласно указаниям, определенным Минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья, в экзаменационном центре защитная маска экзаменуемым должна быть надета перед тем как занять свое место у рабочего стола, при покидании экзаменационного сектора; при коммуникации с другими лицами; во время работы кондиционера.

Для абитуриентов Единые национальные экзамены 2020 года начинаются 6 июля и заканчиваются 25 июля. Грантовый конкурс пройдет 25 июля, а магистрантские экзамены будут проведены с 1 по 4 августа включительно. Для желающих учительствовать экзаменационный процесс начнется 22 июля и завершится 30 июля.