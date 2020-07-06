Индия обогнала Россию по числу инфицированных коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 6 июля достигло 697 836 человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщается на сайте Worldometer. На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только США и Бразилии. За последние сутки в стране коронавирусом заразились еще 23 932 человека. Всего с начала пандемии в Индии умерли 19 700 пациентов, пишет DW.

За минувшие сутки в Бразилии зафиксирован 26 051 случай новых инфекций, общее число составляет 1 603 055, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 867 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 602).

В Израиле сложилась экстренная ситуация в связи с повторной вспышкой коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. По его словам, из-за второй волны заболевания в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры. В противном случае национальная система здравоохранения не выдержит.

За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них четыре больных в активной форме и 11 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, три "импортированы" в различные районы страны.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 219 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 554 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 4 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9016.

В России, по данным федерального оперативного штаба на утро 6 июля, за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 6736 новых случаях. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человек. За минувшие сутки в стране скончались 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии умерли 10 296 человек с COVID-19.