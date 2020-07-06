Реликтовое воровское излучение

Грузию сотрясло очередное бессмысленное убийство в молодежной среде. Очередное, уже не подсчитать, которое…

По-видимому, это карма. Что-то подобное с незавидным постоянством происходит раз в несколько месяцев. Кроме всего прочего, потрясает совершенная бессмысленность происходящего – в Грузии друг друга убивают по причинам, которые в психически нормальных странах послужили бы разве что поводом для мимолетной пятиминутной перебранки.

В такие дни очень много обсуждают: что с этим делать, да и вообще откуда эта болезнь взялась и почему она упорно не хочет убираться? Конечно, тут неизбежны попытки политизации – в нашем случае виновата власть, которая недостаточно активно борется с преступностью и, более того, даже сотрудничает с криминалами.

Я, конечно, противник нынешней власти, но все же не стоит слишком уж углубляться в политику: большинство убийств в Грузии – это не преступность и не криминал, большинство убийц никакой криминальной деятельностью не занимаются, а убивают либо по пьяни, либо в состоянии аффекта, либо исходя из убеждения, что никому ничего нельзя прощать.

В результате мы имеем, наверное, самую парадоксальную ситуацию в мире: с точки зрения криминала, Грузия – одна из самых безопасных стран в мире, и это вовсе не пропаганда. При этом в стране, где уровень преступности очень низкий, – родители боятся отпускать своих сыновей из дома надолго. Каждый поход в клуб или ресторан, каждый день рождения, каждый пикник на свежем воздухе, да чего уж там, каждый поход за хлебом в ближайший магазин может стать летальным.

В Грузии не очень много убийств – в среднем в год 2,5-2,8 на 100 000 населения. Это многовато в сравнении с Европой, где этот показатель в среднем составляет 1-1,5, но все-таки не катастрофа. Проблема заключается в абсолютной бессмысленности, а поэтому непредсказуемости подавляющего большинства убийств. Именно это и выводит матерей и отцов из себя в стране, в которой преступность невысока. Вот такой вот парадокс.

Теперь вопрос: откуда это пошло? На это у меня есть четкий и однозначный ответ: виной тому – воровские понятия.

Очень часто в их защиту приводится нехитрый аргумент – криминальные авторитеты контролируют улицу и не дают расползтись беспределу. Ответ, достойный истинного барана, радующегося, что его хорошо кормят на ферме. На самом же деле, воровской кодекс регулирует то, что сам же и создает. Подавляющее большинство стран мира живут вообще без каких-то криминальных авторитетов, но это не приводит ни к беспределу на улицах, ни к массовым убийствам. Да и убивают там реже.

Воровской кодекс – это замкнутый круг. Криминальные понятия формируют в молодежной среде агрессивные настроения. Они учат – никому ничего нельзя прощать. Какой-то диджей посмел включить не ту музыку, которая тебе нравится, – нож в ребро. Кто-то встречается с девушкой, которая тебе нравится, и ему не хватило ума отойти в сторонку? Подкараулить ночью – и выпустить обойму.

Воровской кодекс воспитывает агрессию, агрессия приводит к разборкам, а разборки надо регулировать… Из-за того, что криминальные авторитеты «разруливают» детские разборки, растет их авторитет, который порождает агрессию, агрессия приводит к разборкам. И так – по кругу.

Выход из этого круга один – беспощадное, всеми имеющимися средствами уничтожение любого проявления криминальной субкультуры.

Не надо понимать так, что это быстро принесет результаты. При прошлой власти криминалов давили как могли, но убийства «на почве личной ссоры», в том числе и среди молодежи, так никуда и не делись. Этот процесс требует десятилетий тяжелой, долгой эволюции.

Сегодня в Грузии есть явление, которое я бы назвал «реликтовым воровским излучением». Как известно, 13,8 млрд лет назад произошел Большой взрыв, который привел к созданию Вселенной в ее нынешнем виде. Взрыв уже давно прошел, но след от него, называемый «реликтовым излучением», мы до сих пор видим в наших телевизорах, когда они не настроены.

Так и тут: воровской мир уже давно прошел свои лучшие времена, но его следы – все еще среди нас. Воровской кодекс у многих грузин существует так, что они даже об этом не догадываются. Как реликтовое излучение. Как коронавирус в бессимптомной стадии.

Убийства, о которых мы говорим, – как раз из этого ряда. Убийцы – не преступники, и большинство из них ни о какой воровской карьере не помышляют. Но где-то глубоко, на подсознательном уровне в них сидит это воровское начало – не давать никому спуску, самоутверждаться всегда и по любому поводу. И пошло-поехало...

В конце – пару камней в адрес власти. Как выясняется, «мечтатели» все-таки вернули в города и районы Грузии «криминальных смотрящих» - не «воров в законе», а обычных уголовников, но все же вернули. На определенных условиях, конечно. Они им помогают мобилизовать приблатненных и их родственников в ходе выборов, обещают родителям заключенных выпустить их сыновей из тюрьмы досрочно, если они приведут 10 человек, которые будут голосовать за власть. Взамен им позволено жить, не пугаясь своей тени, участвовать в качестве пугала в различных, обычно в имущественных конфликтах, улаживать мелкие дрязги молодых бездельников.

Судя по всему, у них довольно жесткие ограничения – им не позволено заниматься рэкетом, «влезать в долю» бизнесу, вымогать деньги у предпринимателей. «Мечтатели» прекрасно понимают, что самый лучший союзник власти – это довольный и уверенный в своем будущем малый и средний бизнес. Если вдруг завтра выяснится, что его отдали на съедение криминалам, недовольство будет нешуточное, а потому «смотрящим» не позволяют перейти красную черту – «кошмарить бизнес».

То есть с практической точки зрения вроде как особого вреда нет. Но мы в Грузии, и это – совсем другое дело.

Каждый лишний день, проведенный криминальным авторитетом на свободе, – на неопределенный срок отдаляет тот день, когда действие реликтового воровского излучения наконец закончится и кровавые разборки уйдут в историю.

«Мечта» поворачивает время вспять только для того, чтобы проще было побеждать в выборах…

А пока молодежь продолжает убивать друг друга от нечего делать. Но кому есть дело до этого? Власть дороже…

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