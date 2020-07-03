В деле Георгия Шакарашвили все больше неизвестных

В ближайшие дни следствие ответит на все вопросы, связанные с резонансным делом о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Впрочем, в деле пока так и не дана правовая оценка, а часть материалов, просочившихся в СМИ, вызывает вопросы.

Какую версию или же версии разрабатывает следствие – все еще не ясно. 17 задержанным предъявлены обвинения в насилии, в его организации и участии в нем, а также в незаконном лишении свободы. Правда, сам факт смерти 19-летнего Георгия Шакарашвили пока никак не квалифицирован следствием. Что касается насилия, то речь идет о нескольких эпизодах того дня.

В частности:

На арендованной даче в Нареквави, где находится несколько десятков молодых людей и девушек, происходит конфликт.

Конфликтующие стороны расходятся. Часть молодых людей уезжает в Тбилиси. Шесть человек, среди которых не все были знакомы друг с другом до этого дня, решают выйти на трассу, чтобы поймать такси.

После того как они проходят пешком часть пути, перед ними останавливается автомобиль. В нем – молодые люди, уехавшие с дачи в Тбилиси за подмогой. Они нападают на идущих пешком подростков, но вскоре уезжают с места событий.

Буквально через несколько минут подъезжает еще одна машина, оттуда выходит еще одна группа молодых людей, и тогда шестеро подростков разбегаются.

В материалах дела, оказавшихся в распоряжении грузинской службы Радио Свобода, копия показаний Георгия Катамадзе, на которого, как он рассказывает, напали люди, находившиеся в первом автомобиле. Он называет их «неизвестными». После того как эти люди избили его, сели в машину и уехали, рассказывает следствию Катамадзе, появился второй автомобиль:

«Как только машина начала замедлять ход и остановилась, я испугался, чтобы меня снова не избили, и сразу побежал в сторону моста. Впереди меня бежал Вахтанг Ахвледиани. Пробежав несколько метров, мне стало плохо, не смог продолжить путь. Я увидел кусты и спрятался в них. В тот момент я увидел троих, которые бежали в сторону Натахтари и кричали: «Мы вас все равно догоним, бегите!» Из уха, из брови и из носа у меня шла кровь, все лицо было в крови».

Ни Катамадзе, ни еще четыре человека, которые подверглись нападению двух групп, не объясняют, почему, когда нападающие скрылись, они не попытались отыскать друг друга, почему никто не хватился Георгия Шакарашвили, когда опасность миновала.

Известно, что друга футболиста – Гуку Амирханашвили, люди, находившиеся в одной из машин, после нападения увезли с собой и высадили в Дигомском районе Тбилиси. Именно этот эпизод следствие квалифицировало по статье о незаконном лишении свободы.

Еще один парень, который был в ту ночь на трассе, – фотограф Якоб Брегвадзе. Ему удалось скрыться от нападавших в заброшенном здании. Оттуда он позвонил в полицию. Согласно его показаниям следствию, патрульный экипаж прибыл на место, когда инцидент уже завершился. Брегвадзе сказал об этом полиции и попросил довезти его до Тбилиси.

Почему правоохранители там же на месте не начали разбираться в деталях произошедшего – в ведомстве не говорят. Семья футболиста сама обратилась в полицию утром следующего дня и заявила о пропаже Георгия Шакарашвили.

Глава департамента стратегических коммуникаций МВД Нино Гиоргобиани сегодня на своей странице в Facebook опубликовала пост, из которого следует, что Якоб Брегвадзе приходится ей родственником. Сделала она это, по ее словам, для того, чтобы избежать ожидаемых спекуляций вокруг этой темы:

«Якоб Брегвадзе в этом деле пострадавший, и эту реальность ничего не изменит. Он единственный, кто позвонил в полицию. В последние дни я вижу, что в отношении него распространяется ложная информация, и сейчас, видимо, решено поднять новую кампанию (…) У вас ничего не получится! Якоб Брегвадзе пострадавший! Уверена, что следствие даст ответы на все вопросы».

Аналогичную уверенность высказал сегодня и премьер-министр страны Георгий Гахария. Он упомянул некие «уроки», полученные ранее, судя по всему, имея в виду резонансное дело об убийстве подростков на улице Хорава:

«Часто некоторые пытаются использовать человеческие трагедии для политической конъюнктуры. Чтобы этого не происходило, соответствующие следственные ведомства должны сделать так, чтобы в самые короткие сроки у нашего общества не осталось ни одного вопроса. Будь это последний вопрос, пусть даже необоснованный, – но и его остаться не должно, должен быть срочно дан на него ответ. У меня лично, и у нас в целом, есть очень тяжелый опыт, мы должны учиться на уроках (полученных ранее). Я уверен, что так и будет – в ближайшие часы и дни следственные органы ответят на все вопросы общественности», – заявил премьер.

19-летнего футболиста искали трое суток. 22 июня, на четвертый день поисков его тело было обнаружено в реке Арагви.