Журналистская этика в госбезопасности

Попытка саботажа, намеренная дезинформация и другие действия по подрыву авторитета законной власти – во всем этом СГБ заподозрила грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» за несколько месяцев до выборов.

Вмешательство Службы госбезопасности в деятельность СМИ является попыткой узаконить цензуру в медиа-пространстве – так грузинский неправительственный сектор отреагировал на расследование, проводимое СГБ в отношении оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал»), из-за вышедшего в эфир сюжета о ситуации с эпидемией коронавируса в регионе Квемо Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы.

По информации следствия, речь в материале, заинтересовавшем СГБ, шла о том, что якобы в Марнеульском муниципалитете медперсонал и представители местных органов власти предлагали членам семей умерших от различных заболеваний лиц от 3000 до 10000 лари взамен на то, чтобы причиной смерти назвать коронавирус. В связи с этим СГБ допросила в качестве свидетелей участников сюжета. В своих показаниях граждане заявили, что «их интервью были смонтированы». На основании этих данных Служба госбезопасности обвинила телеканал в «намеренном неверном переводе с азербайджанского языка и диаметрально противоположной интерпретации фактов»:

«Такими действиями телеканал «Мтавари архи», с одной стороны, пытался дискредитировать власть и обвинить ее в умышленных незаконных действиях, а с другой стороны, посеять ощущение незащищенности в обществе… Путем дезинформирования населения Грузии он негативно воздействовал на психическое состояние граждан, что, в свою очередь, могло вызвать их справедливый протест и помешало бы беспрепятственному функционированию государственных учреждений и организаций», – говорится в заявлении СГБ.

При этом коалиция «За адвокатирование СМИ», которая объединяет более десятка местных НПО, назвала расследование, начатое Службой государственной безопасности по статье «саботаж», «попыткой государства наказать и взять под контроль СМИ». В открытом письме коалиции говорится:

«Существующая реальность тревожна для свободы СМИ, и крайне важно своевременно исправлять допущенные ошибки. При этом государство обязано уважать фундаментальные принципы свободы СМИ и при необходимости коррекции профессиональных проступков журналистов использовать механизм саморегулирования СМИ. Мы призываем правительство издать директиву по защите свободы и безопасности СМИ. И своевременно приостановить процессы, начатые против свободы СМИ».

Со своей стороны, грузинский офис влиятельной международной правозащитной организации Transparency International считает перенос вопроса, касающегося журналистской этики, в уголовную плоскость нарушением международных стандартов и «грубым вмешательством» в редакционную независимость СМИ. Председатель организации Эка Гигаури, в частности, заявила:

«В первую очередь необходимо сказать о том, почему вообще вопросами стандартов медиа занимается СГБ? Это абсолютно не их дело изучать, соответствует тот или иной сюжет стандартам СМИ или нет. Для этого существуют соответствующие механизмы. Один – механизм саморегулирования, и второй – Хартия журналистской этики. И до сих пор никаких проблем с этим не было. Хартия журналистской этики является довольно активной организацией, и вмешательство СГБ тут явно излишне. Тревогу вызывает факт того, что СГБ подменяет собой эти механизмы и поднимает вопрос о саботаже. Учитывая то, что речь идет об организации, в данном случае оппозиционном канале, которая занимается мониторингом деятельности правительства, это может рассматриваться как конкретный сигнал другим медиа – если вы будете занимать критическую позицию, это может обернуться для вас такими же последствиями».

Правозащитники опасаются, что руками Службы госбезопасности правительство в предвыборный период пытается запугать СМИ.

В СГБ между тем намерены довести дело до конца – суд уже разрешил следователям затребовать от телекомпании полный и неотредактированный материал. Несмотря на то, что директор телекомпании Ника Гварамия сразу после обвинений завил о готовности выпустить в эфир полную версию комментариев участников сюжета на азербайджанском языке с грузинскими субтитрами.

Вмешательство СГБ в вопросы, регулируемые уже существующими механизмами, раскритиковала и Народный защитник Грузии. Нино Ломджария назвала гиперактивность Службы госбезопасности в этом вопросе попыткой воздействия на СМИ:

«СГБ совершенно не касается, какого рода репортажи готовят СМИ. С самого начала расследования остается впечатление, что мотивом ведомства скорее является воздействие на деятельность журналистов».

Впрочем, у СГБ своя точка зрения. В ведомстве указали на заключение специального подразделения ЕС по борьбе с дезинформацией – East StratCom Task Force в связи с пандемией коронавируса, перенеся его на грузинские реалии. В изложении Службы госбезопасности Грузии оно звучит так: «Распространение фейков, связанных с пандемией, является оружием антизападной, российской пропаганды».