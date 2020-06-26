Фейки «Мтавари» и кулак Каладзе

Журналисты, политики и рядовые граждане вызваны на допрос в Службу государственной безопасности. Поводом послужил сюжет в эфире телекомпании «Мтавари». Речь в нем шла о том, что представители власти якобы предлагали денежные суммы разным семьям в Марнеульском районе взамен на утверждения, что их родственники скончались от коронавируса. В СГБ приравняли этот сюжет к попытке саботажа.

«Меня вызвали в СГБ. Из-за поста в Facebook. Я не шучу», – написала сегодня журналист Нино Челидзе на своей страничке в соцсети. Как утверждает девушка, работающая в Клубе гражданской журналистики, поводом послужил вопрос, который она задала своим подписчикам: «Верите ли вы, что власти платят людям деньги за то, чтобы они утверждали, что их родные погибли от COVID-19?»

Допрос Нино Челидзе продлился около двух часов, после чего девушка сообщила ожидавшим ее журналистам:

«Спросили – принадлежит ли этот аккаунт Facebook мне, я или кто-то другой опубликовал тот пост, из-за которого меня сегодня вызвали, и не знаю ли я кого-то, кому предлагали деньги? Такой информации у меня нет. В основном это их и интересовало, а еще то, не ответил ли мне кто-нибудь, кто бы знал о людях, которым предлагали деньги? Такого не было».

Удивил Нино Челидзе и тот факт, что этот пост в соцсети был скрыт от посторонних, однако в СГБ на ее вопрос – каким образом его прочитали сотрудники службы, не ответили. Журналист утверждает, что эту публикацию прокомментировали многие, в том числе и член Республиканской партии Хатуна Самнидзе, которую тоже вызвали сегодня на опрос в СГБ. Впрочем, политик заявила, что не планирует участвовать в подобных опросах.

Череда опросов журналистов, политиков и рядовых граждан началась два дня назад. В Службе государственной безопасности так пояснили свои действия:

«20 июня текущего года в эфире телекомпании «Мтавари» вышел сюжет, который был рассчитан на распространение дезинформации. В нем речь шла о том, что представители власти предлагали денежные суммы разным семьям в Марнеульском районе взамен на утверждения, что их родственники скончались от коронавируса. Граждане, показанные в сюжете во время опроса (в СГБ), заявили, что их интервью были смонтированы. Они заявили журналистам, что не владеют такой информацией. Но несмотря на это, телекомпания «Мтавари» осознанно пустила в эфир неправильный перевод с азербайджанского языка».

Начато расследование по 318 статье УК Грузии «саботаж». После анализа собранных доказательств будет решен вопрос последующего правового реагирования, сказано в сообщении СГБ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Оппозиция действия Службы госбезопасности назвала прямым вмешательством в деятельность свободных СМИ. На сегодняшней пресс-конференции член «Национального движения» Хатия Деканоидзе заявила:

«Когда Служба государственной безопасности на протяжении лет не исполняла свои прямые обязанности, когда в стране существует антизападная пророссийская пропаганда, когда похищают наших граждан, когда никто не может сказать, как террористы пересекают нашу границу, – в такой ситуации СГБ, которое сформировалось как ведомство, продвигающее интересы Бидзины Иванишвили, пытается установить в стране цензуру».

Впрочем, немало критики в последние дни слышится и в адрес виновника ажиотажа – телеканала «Мтавари». «Это заявление перешло все границы. Как такое вообще могло прийти кому-то в голову?!», – заявил в одном из своих интервью директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. А представители парламентского большинства ищут механизмы против распространения дезинформации. Один из депутатов Мераб Кварая обратился вчера с таким вопросом к омбудсмену, но Нино Ломджария ответила, что это не входит в ее компетенцию.

Зато свой метод борьбы с фейк-новостями представил общественности мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Кулак справедливости ударит по всем, кто действует неправильно и вводит народ в заблуждение», – заявил градоначальник. Этот «кулак» представляет собой информационный выпуск, который будет периодически выходить в прямом эфире на официальной страничке Каладзе в соцсети Facebook:

«Дезинформация – одно из политических и экономических оружий. Мегагосударства открыто заявляют об этой проблеме и на высшем уровне мобилизуют ресурсы в этом направлении. Все прекрасно понимают, какая это разрушительная сила – дезинформация, какую опасность может нести тиражирование лжи и обман народа. Фейк-новости – это большое зло, и их использование в Грузии достигло катастрофических масштабов, особенно перед выборами», – заявил Каладзе в вышедшем вчера вечером первом выпуске передачи.

В нем он говорил о нескольких сюжетах, показанных все тем же телеканалом «Мтавари», в которых речь шла о некачественно проделанной работе на разных строительных объектах. На протяжении 23 минут градоначальник опровергал эти обвинения.

В это же время возле здания мэрии Тбилиси представители молодежного крыла Лейбористской партии проводили акцию. Пришедшим на нее активисты рассказали о дезинформации, которую, по их утверждению, пускают в эфир провластные телекомпании «Имеди» и «Пост ТВ». Один из участников митинга Бека Нателашвили заявил:

«Люди, которые создают фейк-новости, дезинформацию и ложь, обвиняют в этом других. Все знают, что огромная компания Facebook напрямую обвинила власти Грузии в создании поддельных страниц и «троллей». Стыдно!»

Между тем, ряд неправительственных организаций планирует дать оценку действиям СГБ после их детального изучения. Немало вопросов у третьего сектора и к мэру столицы. На передачу Каладзе явно тратятся немалые деньги, сказал в интервью «Эхо Кавказа» председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, мэр нарушает сразу несколько законов, если эти финансы берутся из городского бюджета. А если это его личные деньги, он не имеет права выступать от имени мэрии, утверждает юрист.