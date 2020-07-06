Отключенные банкоматы: в Абхазии образовался дефицит наличности

Граждане Абхазии начали сталкиваться с тем, что банкоматы коммерческих банков не обслуживают карты платежных систем VISA и MasterCard. При этом карты российской платежной системы «Мир» работают без сбоев. Источник в банковской сфере разъяснил, что данная ситуация – временная, и сложилась она из-за отсутствия туристов и закрытой границы.

«Где и как можно снять деньги с российской банковской карты?» – сегодня этот вопрос один из самых задаваемых в Абхазии. Граждане говорят и пишут о том, что «терминалы всех банков отказывают в обслуживании российских банковских карт».

Однако ситуация не столь однозначна. По словам источника в Сбербанке, карты платежной системы «Мир» обслуживаются в Абхазии без ограничения в любом банкомате, а вот карты системы VISA или MasterCard – только в кассах региональных отделений Сбербанка при наличии абхазского паспорта и с комиссией 2%, которую забирает банк.

С точки зрения специалиста, абхазские обладатели российских банковских карт должны понимать, что, снимая деньги в абхазских банках, они берут у них в долг, не являясь клиентами этих банков, а банк отдает им свою наличность, ничего не зарабатывая. Российские банки вернут эти средства, но через три-четыре дня.

Проблема в том, что в последнее время наличность снимается в таких больших объемах, как никогда раньше. Например, в конце прошлой недели в Сбербанке за три дня обналичили карты на сумму около 45 млн рублей. Снимая деньги со своей российской карты в банкомате, например, Сбербанка, люди, по сути, забирают наличность, которая принадлежит банку. У Сбербанка нет такого количества свободной наличности, он думает в первую очередь о том, чтобы обслужить своих пенсионеров и получателей зарплат и пособий, поэтому было принято решение отключить временно банкоматы. Такая же логика и у других банков.

В среднем за последний месяц снималось в сутки по 20-25 млн рублей. Аномально высокое обналичивание российских карт началось только в этом году. Источник в Сбербанке связал это, предположительно, с майнерами, которые «генерят» в Абхазии криптовалюту, продают ее, им на карты приходят деньги, они их обналичивают, причем суммы очень крупные, порядка 200 тысяч рублей и более.

Для сравнения, прошлым летом такой объем денежной массы снимался только в августе и то на протяжении всего нескольких дней. Но при этом в Абхазии было огромное количество туристов и наличности, с которой многие приезжали. У банков был запас свободных средств, поэтому они обслуживали все карты без ограничений. Сейчас граница закрыта, туристов нет, многие предприятия не работают, резко упали обороты, и образовался большой дефицит наличности.

В разных банках ситуация разная. Сбербанк, например, принял такое решение. КБ «Амра-банк» отключил банкоматы, Гарант-банк пока не отключал. Деньги от платежной системы «Мир» поступают в Абхазию буквально на следующий день, поэтому обслуживание этих карт не прекращено. А там, где образуется кассовый разрыв, банки вынуждены периодически отключать банкоматы.

Отключение банкоматов – временная мера, связанная с карантином и закрытой границей. Когда у банков появится достаточно свободной наличности, чтобы обслуживать не только своих клиентов, но и клиентов российских банков, банкоматы включат. Возможно, это можно будет сделать к концу текущей недели.

До окончания ограничительных мер, связанных с карантином, скорее всего, банки так и будут периодически включать и отключать банкоматы. При этом во многих магазинах, кафе и ресторанах в Абхазии можно расплачиваться с помощью российских карт, и никаких ограничений на это нет. Если же граница откроется, то ситуация быстро нормализуется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия