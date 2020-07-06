Великобритания вводит санкции против России, КНДР и других стран

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении санкций против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи. Объявленные сегодня, 6 июля, британским правительством меры включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию. Таким образом, Лондон впервые после Брекзита продемонстрировал самостоятельную решимость наказывать тех лиц и те организации, которые несут ответственность за нарушения прав человека, отмечает лондонское издание "Гардиан"



Британское правительство привержено укреплению своей роли в мире, заявил Рааб в парламенте. "Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа.

Те, у кого руки в крови, уже не смогут отмывать деньги через британские банки



Санкциям подвергнутся те, кто нарушают право на жизнь, право на свободу, те кто применяют пытки и использует рабство. Санкции будут направлены не только на тех, кто непосредственно нарушает права человека, но и на тех, кому достётся выгода от этих нарушений, подчёркивают в Лондоне.

"Те, у кого руки в крови... уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.

В списке российских граждан, подпадающих под новые британские санкции, значится и имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян. Санкции вступают в силу немедленно, сообщает Би-би-си.

В прошлом правительство только делало заявления о своей "крайней обеспокоенности" тем или иным событием - будь то смерть Магнитского или убийство Хашогги, сказал Билл Браудер, один из главных лоббистов "закона Магнитского". Введение санкций он назвал победой.