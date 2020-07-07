В Абхазии и Южной Осетии не выявлено новых случаев коронавируса

В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия не выявлено новых случаев коронавируса.

По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования был взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

В Южной Осетии за сутки провели 141 тест на коронавирус. «Все они отрицательные. Исследования будут продолжены», – сказала заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

С мая выявлено 85 инфицированных коронавирусом, все они выздоровели и выписаны из медучреждений.

На сегодня в Южной Осетии на карантине находятся 240 человек, большинство из них – граждане, которые вернулись из России через консульский отдел югоосетинского МИД, а также российские специалисты-строители и водители грузового автотранспорта.