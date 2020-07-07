«Наши чиновники исходят из экономической составляющей и личной выгоды»

В Абхазии вновь обострились споры о возможной добыче нефти. Мнения разошлись и в нашем традиционном сухумском опросе. Кто-то считает будущие выгоды и уповает на экологов, другие не доверяют чиновникам, а некоторые – выступают даже против постановки этого вопроса на референдум.

– Как вы относитесь к добыче нефти в Абхазии? На ваш взгляд, кто должен принимать решения по данному вопросу?

Светлана: К добыче нефти я отношусь скорее отрицательно. А кто должен это решать? Так как это народное достояние, наверное, принимать решение должен народ. Я думаю, что стоило поставить этот вопрос на голосование, потому что если будет решать власть, которая у нас часто меняется, то, по-моему, это безответственно. Это решение на довольно длительный срок, и это важно для всей страны, поэтому принимать решения должна вся страна, вся республика.

– То есть, чтобы провели референдум?

Светлана: Скорее всего, да.

Апсырт Конджария: В целом я не против добычи нефти. Я поддерживаю подобные разработки: нефть, полезные ископаемые. В целом будет полезно, если этот вопрос будет решать парламент. Процесс разработки полезных ископаемых должен быть экологичным. Сама экология не должна страдать. Понятно, что будут какие-то издержки, риски будут, но все должно быть сведено к минимуму, без последствий.

Марина Квициния: Добыча нефти для нашей страны, Абхазии, курортной страны – неприемлема. У нас не такое количество залежей нефти, и нам не стоит загрязнять нашу окружающую среду. Что касается вопроса по поводу принятия решений, я думаю, что должен участвовать народ Абхазии. Принимать решение именно народ, через референдум.

Молодой человек: Такие вопросы должны решать профессионалы. Если у нас нет таких, то необходимо приглашать экспертов из других стран, которые изучат ситуацию, все моменты, которые не будут вредить экологии страны. Если этот вопрос будет досконально изучен, то тогда можно принимать решение по добыче нефти. Мне кажется, что у народа нужно спросить.

Алиса Пачалия: Я считаю, что мы не должны добывать нефть. Если вынести этот вопрос на референдум, то, к сожалению, большинство нашего населения не проинформировано должным образом в этой области, а с другой стороны – у нас большое количество диванных экспертов, которые настраивают людей на нужный лад. Государству я этот вопрос тоже не могу доверить, потому что я думаю, что наши чиновники исходят из экономической составляющей и личной выгоды. Нужно создать экспертную комиссию из настоящих фанатиков-экологов, которые будут неподкупными, сделают соответствующие выводы и скажут, можем мы добывать, нужна нам нефть или нет. Мне кажется, что на данном этапе нашего развития она нам не нужна.

– Кто должен принимать решения по этому вопросу?

Игорь: Я думаю, что парламент, правительство, народ. Вообще, надо изучить все законопроекты Норвегии, Арабских эмиратов. Как они в Абхазии собираются транспортировать нефть, я не знаю. Железная дорога не выдержит, море – закрытой бухты нет в Абхазии, кроме Сухума, нефтепровод нереален.

Асмат Квициния: Отношусь к этому вопросу отрицательно. Кому я доверяю этот вопрос? Я думаю, что никому. Референдуму я не доверяю. Этот вопрос не надо поднимать, я – против. Без нефти мы жили, в Абхазии жили и будут жить. Любая утечка нефти – это катастрофа!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия