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Reuters: Франция считает, что Анкара действует вопреки интересам НАТО
Для Франции этот инцидент стал «последней каплей», для Турции «недоразумением», для НАТО это может стать «поворотной точкой» - так в сегодняшнем сообщении агентства Reuters оценивается морской инцидент между кораблями Франции и Турции, произошедший около месяца назад.
События произошли 10 июня и «развивались быстро», пишет Reuters. Фрегат военно-морских сил Франции под командованием НАТО патрулировал восточную часть Средиземного моря, когда заметил танзанийское грузовое судно, заподозрив его в контрабандных поставках оружия в Ливию, в нарушение эмбарго ООН.
Министерство обороны Франции, выступая от имени правительства, заявило, что корабль ВМС Турции, сопровождавший грузовое судно, подал предупредительный сигнал французскому фрегату, а турецкие моряки надели пуленепробиваемые жилеты. В заявлении французского министерства говорилось, что турецкие моряки заняли позиции у корабельного вооружения.
Турция не согласилась с такой трактовкой инцидента. Представители турецкого командования отрицают свою причастность к незаконной перевозке оружия в Ливию и заявляют, что сухогруз перевозил гуманитарную помощь. Турция обвинила Францию в агрессии.
Турецкий посол во Франции, Исмаил Хакки Мусса, заявил 1 июля, что три боевых корабля Турции помогали силам НАТО в обеспечении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
Союз НАТО назначил расследование, но содержание этого расследования засекречено, в НАТО не стали комментировать результаты работы следователей.
Два европейских дипломата заявили агентству Reuters, что Франция направила письмо генерального секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в начале июля, заявив, что в докладе по итогам расследования «некорректно представлены факты».
В Пентагоне пока отказываются комментировать произошедшее, отмечает Reuters. Франция рассматривает позицию Турции как отражение тенденции Анкары действовать вопреки интересам и ценностям западных союзников.
Другие новости дня
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту умышленного убийства супруги в Сурами
Окружная прокуратура Шида Картли и Мцхета-Мтианети предъявила обвинение И.К. по факту умышленного убийства супруги. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.
По их информации, следствием, проведенным Министерством внутренних дел, установлено, что 6 июля 2020 года, в поселке Сурами Хашурского муниципалитета, И.К. на почве ревности, из мести, с целью умышленного убийства, нанес из огнестрельного оружия множественные ранения супруге Т.Р. В результате полученных ранений Т.Р. скончалась на месте. Правоохранители задержали И.К. в тот же день.
Прокуратура предъявила ему обвинение по статье «умышленное убийство члена семьи».
Сторона обвинения уже обратилась в Горийский окружной суд с ходатайством о применении к И.К. меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Предъявленное И.К. обвинение предполагает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.
В Азербайджане 537 новых случаев коронавируса, 7 человек скончались
За прошедшие сутки в Азербайджане было выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, выздоровели от коронавирусной инфекции 453 пациента. Об этом сообщает агентство «Тренд» со ссылкой на Оперативный штаб при кабинете министров страны.
По информации штаба, всего в Азербайджане с начала эпидемии было выявлено 21 374 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 635 пациентов, скончались 265 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 8 474 пациента.
В Вене прошел митинг против убийств чеченских политэмигрантов в Европе
Перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. Ей предшествовала гибель чеченского политэмигранта Мамихана Умарова.
На митинг пришли около 70 человек, передает корреспондент "Кавказ.Реалии". Они потребовали прекращения бессудных казней и убийств чеченцев, критикующих российские власти и руководство Чечни. Митингущие держали в руках плакаты с надписями "Нас не запугать!" на русском и немецком языках.
На акцию пришли как проживающие в Вене чеченцы, так и представители австрийских правозащитных организаций и гражданского общества. Один из выступивших австрийских активистов заявил, что "за убийствами чеченских диссидентов по всему миру стоит Кремль".
"Брата Умарова убили, а над его матерью издевались, заставляя выискивать тело сына среди множества трупов. Я хочу спросить вас всех: как бы вы себя повели на месте Умарова? Реакцией на высказывание своего мнения не должно быть убийство", – заявила молодая девушка, выступившая на митинге.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали убийство политэмигранта Мамихана Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
Брюссель вновь снизил экономический прогноз для Евросоюза
Еврокомиссия из-за пандемии коронавируса вновь снизила экономический прогноз для стран ЕС. По данным ведомства, объем ВВП стран Евросоюза сократится на 8,3 процента, а в странах еврозоны – на 8,7 процента. При этом в странах, наиболее пострадавших от пандемии – Испании, Италии и Франции – падение может составить более 10 процентов.
Чтобы сократить экономические расхождения между странами, ранее комиссия представила план поддержки ЕС на 750 миллиардов евро. Предполагается, что часть стран получит гранты на восстановление. Экономисты Morgan Stanley заявляют, что падение ВВП заставит политических лидеров ЕС выработать план действий для синхронного восстановления экономик их стран, пишет The Financial Times.
В начале мая Еврокомиссия говорила о снижении экономики примерно на семь с половиной процентов. Ожидается, что 2021 году в странах Евросоюза будет наблюдаться рост на уровне шести процентов.
В Абхазии и Южной Осетии не выявлено новых случаев коронавируса
В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия не выявлено новых случаев коронавируса.
По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования был взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.
В Южной Осетии за сутки провели 141 тест на коронавирус. «Все они отрицательные. Исследования будут продолжены», – сказала заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
С мая выявлено 85 инфицированных коронавирусом, все они выздоровели и выписаны из медучреждений.
На сегодня в Южной Осетии на карантине находятся 240 человек, большинство из них – граждане, которые вернулись из России через консульский отдел югоосетинского МИД, а также российские специалисты-строители и водители грузового автотранспорта.
В Сухуми отвергли предложение партии «За правду» о вступлении в состав России
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия отвергли предложение партии «За правду» о вступлении в состав России. В заявлении законодательного органа говорится, что подобные инициативы «крайне негативно воспринимаются народом Абхазии».
Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами
«В последнее время, в некоторых российских средствах массовой информации появляются публикации на тему возможного вхождения независимой Республики Абхазия в состав Российской Федерации. Так, в публичном пространстве получили тиражирование тезисы программы политической партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным, в которых абхазской стороне предлагается провести референдум по вопросу вхождения в Российскую Федерацию. В связи с распространением подобного рода предложений Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее:
1. Форма государственного устройства Республики Абхазия, равно как ее суверенитет, определены основополагающим документом – Конституцией Республики Абхазия.
2. Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основываются на взаимном признании государственной независимости и, подписанных после установления дипломатических отношений между нашими странами, договоров и соглашений.
Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами.
Народное Собрание подчеркивает, что Республика Абхазия заинтересована в наращивании полноформатного равноправного сотрудничества со своим стратегическим партнером и союзником – Российской Федерацией», - говорится в заявлении абхазского парламента.
А в абхазском МИД призвали лидеров партий и общественных движений «внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения».
«Республика Абхазия с 1993 года является суверенным, независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума Акте о государственной независимости.
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия
После признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазии в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер. Важнейшими договорами, регулирующими межгосударственные отношения между Абхазией и Россией, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г. Российская Федерация оказывает содействие в становлении Республики Абхазия в качестве независимого государства, укреплению ее международных позиций и социально-экономическому восстановлению.
Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие Абхазского государства, в полной мере отражает волю народа – граждан Республики Абхазия.
При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения», - говорится в заявлении МИД.
- Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
- «Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – сказано в документе.
- Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР. Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах, –пишет РБК.
В Грузии после 14 июня не было случаев внутренней передачи коронавируса
Случаев внутренней передачи коронавируса в Грузии не было после 14 июня, – заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
«В основном, новые случаи заражения выявляются в карантинных зонах», – отметила она.
По словам Тикарадзе, именно исходя из благоприятной эпидемиологической ситуации было принято решение об открытии фитнес-центров и бассейнов.
«Мы сделаем всё, чтобы избежать новой волны и распространения инфекции в стране», – сказала министр.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 958. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения. Все новые случаи - завозные, из них трое - водители-международники. Число выздоровевших достигло 838 – за сутки выздоровели 8 пациентов.
- 3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 105.
На Лубянке задерживают участников пикетов в поддержку Ивана Сафронова
В центре Москвы возле здания главного управления ФСБ на улице Большая Лубянка началась серия одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене.
Как сообщила в твиттере журналистка Русской службы Би-би-си Олеся Герасименко, планируется, что акция будут идти весь день.
Вскоре после начала акции первая участница — специальный корреспондент "Коммерсанта" Елена Черненко была задержана, передаёт с места событий корреспондент Радио Свобода. Полиция объяснила это тем, что акция не разрешена "в связи с пандемией".
Позже была задержана журналистка издания "Проект" Ольга Чуракова и корреспонденты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных. Кроме того, задержаны бывшие журналисты "Коммерсанта" и "Новой газеты" Анна Зиброва и Никита Гирин. Здание ФСБ отделили от
Иван Сафронов-младший был задержан оперативниками ФСБ утром 7 июля. В спецслужбе заявили, что журналист собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Журналист почти 15 лет писал о военно-промышленном комплексе и космической отрасли, а в мае перешёл на работу в Роскосмос, где стал работать советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Источник "Интерфакса" отмечает, что у Сафронова не было доступа к государственной тайне, а задержание может быть связано с его журналисткой работой. Об отсутствии допуска к закрытой информации у Сафронова сообщил так же глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
С утра обыск проходит у бывшей подруги Сафронова, главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой. Журналистка работала в "Коммерсанте" и "Медузе".
Сафронов был аккредитован в группе корреспондентов, освещающих работу Владимира Путина — так называемом кремлёвском пуле. Это, в частности, означает, что его регулярно проверяла Федеральная служба охраны. Задержание Сафронова прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что спецслужбы проинформировали Кремль, что задержание Сафронова не связано с его работой в медиа.
Адвокат Олег Елисеев, представляющий интересы Сафронова, не может попасть в здание Следственного управления ФСБ в Москве. Об этом в телеграме сообщил его коллега Сергей Бадамшин. Ему говорят, что журналиста туда не доставляли.
- Газета "Коммерсантъ" выпустила заявление в поддержку Сафронова. В тексте сказано, что журналист "настоящий патриот России", а обвинение в измене Родине в его случае "выглядит абсурдным".
- Накануне следствие возбудило уголовное дело против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Его заподозрили в неуведомлении властей о наличии канадского гражданства.
- 6 июля суд в Пскове признал виновной в оправдании терроризма сотрудничающую с Радио Свобода журналистку Светлану Прокопьеву. Она была оштрафована на 500 тысяч рублей.
За несколько дней до убийства Анзор из Вены просил бронежилет – Der Standart
Чеченский беженец Мамихан Умаров (более известный как Анзор из Вены, по паспорту - Мартин Б.) просил своего знакомого помочь ему с приобретением бронежилета - незадолго до того, как был застрелен. Об этом пишет австрийское издание Der Standard. Перевод статьи публикует портал Inopressa.
«По данным ведомства по охране конституции, Мартин Б., очень известный в чеченской диаспоре благодаря своим видео, отказался от охраны полицией. Однако недавно он якобы сказал своему знакомому, что чувствует себя в опасности. Агентство APA цитировало бывшего украинского политика Игоря Мосийчука, которого Мартин Б. просил помочь в покупке бронежилета. «Он сказал мне и свой размер», – сообщил бывший депутат, который сам пережил покушение в 2017 году в Киеве. Затем он связался со знакомыми в Израиле, где производится подобная спецодежда. На его просьбу указать адрес доставки Мартин Б. сообщил ему 23 июня адрес в венском районе Донауштадт, рассказал Мосийчук», – пишет издание.
Der Standard указывает на данные полиции о том, что оба подозреваемых проявляют на допросах мало готовности к сотрудничеству.
«Предполагаемый стрелок, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене в Верхней Австрии. Роль предполагаемого сообщника пока не выяснена. Во всяком случае он якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала рассматривался как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса он остался под полицейским арестом», – пишет издание.
- Уроженца Чечни Умарова убили в пригороде Вены выстрелом в голову. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение. Подчас это носило оскорбительный характер.
- По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом «Кавказ.Реалии» сообщил источник в одной из европейских диаспор.
Дело Шакарашвили: МВД обнародовало запись телефонного разговора свидетеля
МВД Грузии представило промежуточную информацию о ходе расследования по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили.
Замглавы ведомства Владимир Боцвадзе заявил, что следствие продолжает работать над всеми версиями.
«После завершения судебно-медицинской экспертизы и установления непосредственной причины смерти, квалификация дела может быть пересмотрена, а обвинение ужесточено», – заявил Боцвадзе.
Сегодня же МВД обнародовало запись телефонного разговора одного из свидетелей, фотографа Якоба Брегадзе, который позвонил в полицию и сообщил о драке. После телефонного звонка полицейский экипаж в течение определенного времени не мог определить местоположение Брегвадзе.
Замглавы МВД Грузии также подтвердил, что в показаниях свидетелей есть определённые несоответствия. В ведомстве призвали общественность и СМИ не распространять непроверенную информацию.
- По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави – в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Тело 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке после 4-дневных поисковых работ.
- Расследование по делу о смерти футболиста ведётся по трём статьям уголовного кодекса Грузии – организация группового насилия, руководство им или участие в нем (статья 225), незаконное лишение свободы (статья 143) и насилие (статья 126). Задержаны 17 человек.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» задержан по подозрению в госизмене
Бывший журналист газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Иван Сафронов-младший задержан в Москве по подозрению в госизмене. С мая он работал советником главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина по информационной политике, его работодатель сообщил “Открытым медиа”, что дело не касается Роскосмоса.
30-летний Сафронов — бывший специальный корреспондент "Коммерсанта", сын погибшего в 2007 году военного обозревателя газеты Ивана Сафронова. В мае 2019 года Сафронов-младший был уволен из "Коммерсанта" после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увольнение спровоцировало кризис в редакции, весь отдел политики уволился вслед за ним.
В июне 2019 года ТАСС сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, обращало внимание издание The Bell.
Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил "Открытым медиа", что к "Коммерсанту" в последнее время не было замечаний в связи с заметкой о поставках российских истребителей. Он считает, что к тексту не может быть претензий о разглашении гостайны.
За последний год Сафронов сообщал подробности о катастрофе атомной подводной лодки "Лошарик", тайном присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России и нештатной ситуации на стратегических учений "Гром-2019".
По вменённой статье Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
Грузинский паспорт во время пандемии стал «сильнее» американского
Позиции Грузии в Индексе паспортов (Passportindex.org) от консалтинговой компании Arton Capital заметно улучшились. По информации портала, в условиях пандемии коронавируса граждане Грузии могут попасть в 57 стран мира без визы, а в 35 странах могут получить визу по прибытии.
Таким образом, индекс мобильности Грузии составляет 92 балла и в индивидуальном рейтинге страна на 47-м месте.
В рейтинге лидируют Япония и Новая Зеландия, а вот традиционно «сильный» американский паспорт опустился на 52-ю позицию. По данным портала, больше всего ограничений в условиях пандемии было задействовано по отношению к гражданам Сингапура, США и Чили.
Грузия же, учитывая низкий уровень распространения коронавируса, попала в список стран, с которыми ЕС с 1 июля открыл внешние границы. При этом ограничение на въезд во многие страны всё еще действует и для грузинских граждан.
Россия в рейтинге на 59-м месте, Украина – на 101-м, Азербайджан – на 123-м, Армения – на 135-м.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 12 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 349, в общем составив 29285.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 605 и сейчас составляет 16907.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 503.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 164 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (5 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11711, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 125088 (1273 за последние сутки).
«Норникелю» грозит рекордный штраф за ущерб экологии Арктики
Компании "Норильский никель" правительство насчитало рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более 2 млрд долларов) за разлив топлива под Норильском. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В такую сумму последствия экологической катастрофы в российской Арктике оценил Росприродназор.
В "Норильском никеле" заявили, что пока не получили необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5 процентов.
По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма штрафа не слишком повлияет. Чистая прибыль компании за 2019 год составила 6 миллиардов долларов . Однако отразится на её главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал". В последней уже заявили, что размер штрафа оказался "неожиданным".
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.
- 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентным.
- 28 июня "Новая газета" обнаружила, что "Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивали воду и сливали в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщало издание.
Партия Прилепина выступила за немедленное присоединение к России Абхазии и Южной Осетии
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик. Программа опубликована на сайте партии.
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – сказано в документе.
«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
Партия также выступает за построение полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты.
Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР. Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах, –пишет РБК.
Пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова говорила, что «За правду» в сентябре 2020 года планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов страны, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу. В следующем году партия намерена участвовать в выборах в Госдуму и во всех других избирательных процессах.
В Грузии 5 новых случаев коронавируса, 8 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 958. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, все 5 новых случаев - завозные, из них трое - водители-международники.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 838 – за сутки выздоровели 8 пациентов.
3903 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 202. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 105.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
Убийство Анзора из Вены: чеченская диаспора проведет митинг у посольства РФ
Чеченская диаспора Вены, взбудораженная убийством Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены, планирует сегодня выйти к посольству России. Об этом пишет Deutsche Welle.
Организатор митинга - Хусейн Исханов, координатор чеченского культурного центра в Австрии, участник обеих чеченских войн и бывший личный адъютант Аслана Масхадова.
По его словам, участники митинга будут требовать от властей РФ «прекратить политические расправы в Европе», к которым он относит убийства Умара Исраилова в Вене в 2009 году, Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019-го, Имрана Алиева в Лилле в феврале 2020-го, а также покушение на Тумсо Абдурахманова в Швеции в начале марта нынешнего года.
По словам Исханова, в общей сложности жертвами покушений за пределами России стали 19 человек, так или иначе связанных с чеченскими сепаратистами. Исханов утверждает, что был знаком с убитым и что пару лет назад тот рассказывал ему, что получает угрозы по телефону.
Публикацией видеороликов на YouTube «Анзор из Вены» увлекся после выступления по украинскому телевидению, в котором шла речь о планировании и осуществлении убийств на территории ЕС, говорит Исханов.
«В том ролике, который я видел, он называет конкретных людей по именам и фамилиям и обращается к ним на понятном им языке, который не подходит для цитирования в СМИ», - поясняет Исханов.
- Уроженца Чечни Умарова убили в пригороде Вены выстрелом в голову. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение. Подчас это носило оскорбительный характер.
- По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом «Кавказ.Реалии» сообщил источник в одной из европейских диаспор.
Власти Армении планируют продлить чрезвычайное положение
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Армении остается тяжелой, в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Радио Азатутюн.
По его словам, система здравоохранения продолжает работать в режиме загруженности. Премьер-министр подчеркнул, что такие плохие новости поступают не только из Армении, но и из многих других стран мира, в частности, во многих странах, которые заявляли, что ситуация с эпидемией находится под контролем, начинается новая волна инфицирования.
Пашинян отметил, что постоянно призывал граждан соблюдать противоэпидемические правила.
«В тот момент, когда мы увидим, что наша система здравоохранения больше не может обслуживать граждан даже в таких крайне напряженных условиях, у нас не будет другого выхода, кроме как вернуться к режиму ограничений и применить более жесткие ограничения, чтобы справиться с ситуацией», - заявил премьер, добавив, что очень хорошо осознает, что это будет иметь тяжелые последствия для экономики, и надеется, что граждане страны, осознав всю серьезность ситуации, изменят свое поведение, и такой необходимости не возникнет.
На вопрос, собирается ли правительство в четвертый раз продлить объявленный 16 марта в связи с коронавирусом режим чрезвычайного положения, Никол Пашинян ответил: «Мы понимаем, что не можем бесконечно продлевать чрезвычайное положение. Судя по всему, если все будет идти так, как идет, как минимум сейчас мы продлим его, но также попытаемся усовершенствовать законодательство о чрезвычайных ситуациях так, чтобы можно было в условиях отмены режима чрезвычайного положения иметь инструменты для проведения определенной противоэпидемической политики в режиме чрезвычайной ситуации. Да, мы также обсуждаем, что не можем постоянно продлевать чрезвычайное положение, это проблема во всех смыслах, для всех проблема. Но, с другой стороны, мы не можем не учитывать эпидемическую ситуацию, так что здесь мы попытаемся прийти к максимально возможным сбалансированным решениям. Но все идет к тому, что в ближайшее время мы как минимум один раз продлим чрезвычайное положение».
В отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова завели уголовное дело
В отношении участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства». Ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до четырехсот часов.
Речь в уголовном деле идет о канадском гражданстве, которое имеет Верзилов, поскольку в стране проживает его отец, а сам он учился там в школе.
По словам Верзилова, повестка на допрос в Следственный комитет, который должен состоятся утром 7 июля, подписана следователем по особо важным делам Рустамом Габдулиным, который вел «болотное» и «московское» дела. А сам допрос будет проводить тот же следователь, который пришел к Верзилову с обыском 21 июня по делу о массовых беспорядках во время прошлогодних акций оппозиции в центре Москвы.
Эстония с 6 июля открывает границы для граждан Грузии
Согласно решению правительства Эстонии, основанному на рекомендации Еврокомиссии о поэтапном открытии границ, с сегодняшнего дня, 6 июля, в страну будут иметь право въезжать граждане 14-ти стран не членов ЕС, в том числе, прибывающих из Грузии, - сообщает посольство Грузии в Эстонии.
Вместе с тем, при отправке из Грузии в Эстонию лицо должно соответствовать требованиям для легального въезда в Шенгенскую зону.
«Предпосылками для пересечения эстонской границы являются:
- при пересечении границы у лица не должны наблюдаться симптомы коронавируса (COVID-19);
- лицо находилось в стране, из которой он или она путешествует в Эстонию, в течение последних 14 дней (период, необходимый для инкубации Covid-19).
Примечательно, что если в стране, из которой человек въезжает в Эстонию, распространенность коронавируса за последние 14 дней составляет более 16 инфицированных на 100 000 населения, пассажиры должны будут пройти две недели обязательной самоизоляции», - говорится в сообщении посольства Грузии в Эстонии.
В Москве арестованы замминистра науки и начальник Россотрудничества
Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, ранее задержанную по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей она пробудет минимум до 16 августа. Адвокаты Лукашевич просили суд отпустить её под залог в 3 миллиона рублей.
Кроме того, сегодня, 6 июля, Тверской суд на тот же срок арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Ему предъявлено то же обвинение, что и Лукашевич.
Обоим арестованным вменяют хищение у Минобрнауки 40 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила с подконтрольными ей индивидуальными предпринимателями контракты на выполнение работ для ведомства. При этом, согласно материалам уголовного дела, намерений выполнять взятые на себя обязательства у неё не было.
О роли в уголовном деле Попова не сообщается. Известно,:что оба обвиняемых свою вину не признают.
Великобритания вводит санкции против России, КНДР и других стран
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении санкций против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи. Объявленные сегодня, 6 июля, британским правительством меры включают, в частности, запрет на поездки представителей этих стран в Великобританию. Таким образом, Лондон впервые после Брекзита продемонстрировал самостоятельную решимость наказывать тех лиц и те организации, которые несут ответственность за нарушения прав человека, отмечает лондонское издание "Гардиан"
Британское правительство привержено укреплению своей роли в мире, заявил Рааб в парламенте. "Те, кто совершает самые тяжелые нарушения прав человека будут отвечать за свои действия", - сказал глава британского МИДа.
Те, у кого руки в крови, уже не смогут отмывать деньги через британские банки
Санкциям подвергнутся те, кто нарушают право на жизнь, право на свободу, те кто применяют пытки и использует рабство. Санкции будут направлены не только на тех, кто непосредственно нарушает права человека, но и на тех, кому достётся выгода от этих нарушений, подчёркивают в Лондоне.
"Те, у кого руки в крови... уже не смогут танцевать вальсы в этой стране, приобретать собственность на Кингз-роуд, делать рождественские покупки в районе Найтсбридж или отмывать грязные деньги в британских банках", - заявил Рааб.
В списке российских граждан, подпадающих под новые британские санкции, значится и имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян. Санкции вступают в силу немедленно, сообщает Би-би-си.
В прошлом правительство только делало заявления о своей "крайней обеспокоенности" тем или иным событием - будь то смерть Магнитского или убийство Хашогги, сказал Билл Браудер, один из главных лоббистов "закона Магнитского". Введение санкций он назвал победой.
Задержанный в зоне грузино-абхазского конфликта Тато Заркуа освобожден
Задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Абхазия Тато Заркуа отпущен на свободу, сообщает Общественный вещатель Грузии. Некоторое время назад он перешел в Рухи через Ингурский мост. Освобождение Тато Заркуа подтвердили и в СГБ.
По информации родственников Заркуа, он был задержан 3 июля за незаконное пересечение де-факто грузино-абхазской границы. По факту задержания гражданина Грузии Тато Заркуа была задействована «горячая линия» и осведомлена Миссия международных наблюдателей.
В Гудаутском госпитале остаются двое пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
«Сегодня вечером из Гудаутской ЦРБ будет выписан ещё один пациент, абхазский курсант. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер», – отметили в штабе.
Сегодня утром югоосетинские власти сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом.
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