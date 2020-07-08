Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства чеченского политэмигранта Умарова

Федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил о том, что по делу об убийстве Мамихана Умарова ведется интенсивное расследование. Об этом 8 июня пишет "РБК-Украина" со ссылкой на oe24.at.

"Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко разъяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию", - заявил Негаммер.

По словам чиновника, нарушающие закон радикальные группы "будут решительно поставлены на место".

"Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона", - сообщил глава МВД.

Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.