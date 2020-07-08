Небо наполовину открыто. Или наполовину закрыто

Грузия открывает авиасообщение с пятью европейскими странами. В скором времени граждане стран Балтии, а также Франции и Германии смогут въезжать в Грузию без прохождения обязательного карантина. Но он останется для граждан Грузии, которые приезжают из этих стран.

Еще вчера глава Минфина Иване Мачавариани утверждал, что допуск граждан из-за рубежа содержит риски, в разы перевешивающие экономическую выгоду. Неизвестно, что именно повлияло на неожиданное решение властей, но оно принято. Ровно в 11 утра на специальном брифинге о нем сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани:

«Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин, но при этом гости должны предоставить информацию, находились ли они в течение двух недель до прилета в Грузию в другой стране. Обязательный двухнедельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну. Граждане других стран ЕС смогут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счет».

В случае деловых визитов гражданин любой страны сможет посетить Грузию, оплатив двухнедельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).

В оппозиции отметили дискриминационную, по их мнению, суть решения. Возмущение члена политсовета «Европейской Грузии» Георгия Канделаки вызвал тот факт, что граждане Грузии, прибывшие в Германию, не смогут вернуться обратно без прохождения карантина, что никак не коснется граждан Германии:

«Совершенно непонятно, зачем мы требуем для граждан Грузии прохождение карантина, даже если они находятся в государствах-членах ЕС, для которых мы открыли границу ограничений? Призываю правительство изменить это решение. Я также призываю расширить список стран, для которых мы открываем границы. Неясно, например, почему Польша не входит в этот список, очень важная страна для нашего туристического сектора, и ситуация там лучше, чем в Германии. Почему страны Балтии, но не Финляндия?» – вопрошал оппозиционер.

Ответ вновь прозвучал от Чиковани. По словам пресс-спикера правительства, помещение в карантин обусловлено заботой властей о людях:

«В реальности круг общения для иностранных визитеров значительно уже, чем у наших граждан, которые за короткий срок могут войти в контакт с множеством лиц. Поэтому это не дискриминационный подход, а забота о нашей с вами безопасности. Мы разработали специальную электронную форму, которую будет заполнять любой желающий посетить нашу страну».

Представители турбизнеса, однако, вновь отмечают непоследовательность властей. По словам бывшей главы администрации туризма Майи Сидамонидзе, возможно, решение властей было обусловлено давлением общественности:

«Хотелось бы заранее знать как минимум конкретику в связи с открытием ряда стран. Это необходимо для представителей турбизнеса для планирования, мы только сейчас начнем переговоры с коллегами этих стран о налаживании контактов».

По словам экономиста, профессора Звиада Хоргуашвили, решение властей выглядит половинчатым:

«Непонятно, по каким критериям выбор пал на неблагополучную с точки зрения распространения коронавируса Францию, а за бортом остались около 70 государств, где ситуация по всем параметрам лучше, чем в Грузии».

Между тем нет никакой ясности с регулярностью авиаперевозок с вышеупомянутыми пятью государствами. По информации министра экономики Натии Турнава, консультации ведутся с ведущими авиакомпаниями этих стран, и, предположительно, со 2 августа возобновится авиасообщение с Мюнхеном, остальные направления пока обсуждаются.