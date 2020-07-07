Режим прикрытого неба

Турбизнес Грузии требует открытия авиасообщения с «безопасными» странами, и почти неделю его представители проводят перед зданием администрации акции протеста. Власти тем не менее позицию не меняют: риски вспышки эпидемии перевешивают экономические выгоды.

Представители туриндустрии обещают сделать акции массовыми, если власть не пойдет навстречу. Алеко Гиоргидзе, представитель инициативной группы гидов, говорит, что без средств к существованию остаются десятки тысяч человек, которые с 1 июля ждут ответа лишь на один вопрос: «когда?»

«В полной мере осознавая угрозу распространения коронавируса, мы требуем от властей большей конкретики. Поначалу было заявлено, что страна откроется для международных визитеров с июля, а теперь нет ясности даже на август. Пусть временный, но уход с рынка крупных авиаперевозчиков говорит о том, что у властей нет никакой стратегии восстановления внешнего туризма. Нельзя закрывать страну и бизнес, надо обсуждать авиасообщение хотя бы со странами из т.н. зеленого списка. Аргументация властей, что это будет способствовать распространению вируса, лишено логики, так как мы согласны выполнять все существующие нормы безопасности в соответствии, в том числе, с европейским опытом», – заявил он в своем интервью ОВГ.

В свою очередь, власти не скрывают, что сделали ставку на внутренний туризм. Сегодня глава Минфина Иване Мачавариани несколько расширил свои прежние доводы в пользу этой тактики:

«Для обычного грузинского предпринимателя, у которого сегодня в регионе есть ресторан, кафе или небольшая гостиница, – местный турист означает хоть какой-то доход. Открытие границ непременно приведет к распространению заболевания, так как потенциально инфицированный турист не будет сидеть в одном месте, и он будет путешествовать, и в результате отслеживать его невозможно. Есть риск, что даже небольшая вспышка отпугнет потенциальных туристов. Следовательно, открытие авиасообщения никоим образом не компенсирует снижение экономического спада. Поэтому крайне важно проявлять большую осторожность и поддерживать статус-кво, поскольку это ничего не изменит для экономики», – сказал министр в эфире телекомпании «Имеди».

В скорое восстановление авиасообщения не верит и владелец грузинской авиационной компании Aero Georgia group Игорь Апциаури. Для возвращения докризисных позиций авиабизнесу понадобится минимум два года, считает он:

«В авиации и туризме для продаж и мобилизации пассажиров необходимо определенное время. С большей долей вероятности регулярных рейсов в этом году не будет. Максимум, на что можно рассчитывать, – это чартеры, своеобразные репатриационные рейсы для возвращения на родину людей», – заявил он в интервью телекомпании Pirveli.

По всей видимости, большая часть представителей туриндустрии уже смирились с переориентацией на внутреннего потребителя, глава Gudauri Heliskiing Вато Асаташвили говорит о непоследовательности властей:

«Они даже начали рекламную кампанию за рубежом, были сделаны даже платные рекламные объявления в международных СМИ, что страна будет открыта с 1 июля. И вот наступил этот день, а границы так и не открылись. Правительство создало неправильные ожидания, и многие компании, которые даже ценой убытков готовились к приему гостей, столкнулись с еще большими трудностями. Сейчас власти обещают, что авиасообщение будет открыто с 1 августа. Это безответственно, так как я считаю, что этого не будет сделано и 1 сентября».

В целом, по мнению Вато Асаташвили, доходы от внутреннего туризма в условиях падения доходов населения вряд ли спасут большую часть бизнеса от банкротства. По мнению бизнесмена, правительство должно продемонстрировать ответственный подход и отменить до конца года НДС для турбизнеса. Именно это, а не избирательное субсидирование поможет большинству компаний остаться на плаву, считает специалист.