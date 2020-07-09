Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского полиэмигранта Умарова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, больше известного как Анзор из Вены. Его тело обнаружили в одном из районов столицы Австрии 4 июля.

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», - написал региональный руководитель в своем телеграм-канале в час ночи 9 июля.

Кадыров заявил, что «продажные глашатаи» якобы «получают плату за свою работу».

«А потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды». И все это под маской идеалов человечества, демократии. Парадокс: убийцы, работающие за деньги спецслужб, спасают подобных псов от позорного спроса за каждое слово!», - добавил он.

Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.