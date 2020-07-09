Убитый в Австрии политэмигрант Умаров имел статус беженца, но был его лишен

Убитый в Австрии 4 июня чеченский политэмигрант Мамихан Умаров, больше известный как Анзор из Вены, имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.

"43-летний убитый с 2007 года жил в Австрии в качестве признанного беженца, имел право на убежище. Он был лишен этого статуса ведомством по делами миграции. Однако он направил на это решение жалобу в федеральный административный суд, - цитирует представителя полиции​ агентство ТАСС .

По словам Баумшлагера, двое подозреваемых в убийстве также были искателями убежища и имели соответствующий статус.

"Они обладают правом на убежище. Согласно ведомству по делам миграции, их лишили этого статуса, в федеральном административном суде рассматриваются их жалобы на это решение", - отметил Баумшлагер.

Полицейский подчеркнул, что убийство Умарова могло быть как заказным, так и произойти в результате ссоры.

"Региональное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом еще не прояснило мотив, потому что 47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание", - сообщил Баумшлагер.