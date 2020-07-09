Лидер ЛДПР пригрозил уходом фракции из Думы в полном составе

Большинство ученых сходятся во мнении, что люди, переболевшие COVID-19, приобретают некоторый иммунитет к вызывающему его вирусу. Чего они не знают, так это того, насколько долго сохраняется эта защита - на несколько месяцев, несколько лет или на всю жизнь, – пишет издание The Wall Street Journal, добавляя, что длительность иммунитета зависит от возбудителя.

Если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая

«Такие вирусы, как вирус гриппа, могут мутировать так быстро, что защитные антитела могут не распознавать их во время повторного заражения. Новый коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Это дает исследователям надежду, что естественный иммунитет или вакцина обеспечат более длительную защиту. При этом если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая», – говорится в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.

Издание указывает, что группа китайских исследователей заразила 6 макак-резус, позволила им выздороветь, а затем повторно заразила 4 из них через 28 дней после первой инфекции.

«Ни одна из них не заболела снова, что указывает, что их иммунная система защитила их от второй инфекции», – отмечается в публикации.

При этом примерно у 450 южнокорейцев тест на коронавирус снова оказался положительным после того, как у них было констатировано соответствие критериям выздоровления.

«Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний провели повторную проверку более половины этих людей и не обнаружили никаких свидетельств циркуляции живого вируса. Как показали исследования, фрагменты вирусов могут циркулировать даже после того, как у человека исчезли симптомы. Это не значит, что люди все еще больны или заразны», – подчеркивает издание.

The Wall Street Journal также указывает, что некоторые переболевшие, получившие отрицательный тест на вирус, сообщают, что такие симптомы коронавируса, как потеря вкуса и запаха, могут сохраняться в течение нескольких месяцев после исчезновения других симптомов.