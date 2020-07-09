Новости
Патриархия Грузии выступила против превращения Айя-Софии в мечеть
Патриархия Грузинской православной Церкви распространила специальное заявление по вопросу возможного изменения статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Как говорится в заявлении, в Тбилиси следят за событиями вокруг собора Святой Софии, «построенного как выдающийся христианский храм и функционировавшего в течение почти 1000 лет», – сообщает СОВА.
«Известно, что заявление турецкой стороны было обусловлено рядом причин. Впрочем, сейчас, когда человечество стоит перед многими глобальными вызовами, очень важно сохранять и укреплять добрые отношения между христианами и мусульманами. Мы считаем, что, если Айя-София останется нейтральным пространством, это будет мудрое решение», – говорится в заявлении.
При этом в Грузинской православной церкви уверяют, что уважают суверенитет Турции. В Патриархии надеются, что такое обращение в адрес «дружественного государства» будет воспринято не как вмешательство в его внутренние дела, а как озвучивание позиции одной из древнейших православных церквей и выражение ее душевной боли.
«Мы надеемся, что добрососедские, дружественные и стратегические отношения между Турцией и Грузией будут и впредь углубляться, что пойдет на пользу обеим странам», – отметили в Патриархии.
Как сообщалось ранее, высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.
На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.
Изначально собор, возведённый в 30-х годах VI века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты и Россия.
Другие новости дня
Песков и Захарова заявили, что Кадыров не причастен к убийству Умарова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского политэмигранта Мамихана Умарова и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«А при чем здесь Рамзан Кадыров? Ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит сразу нужно говорить о Кадырове?! Согласитесь, нелогично», – цитирует издание «Медуза» ответ Пескова журналистам.
Сообщения о том, что к убийству уроженца Чечни в пригороде Вены причастно руководство Чеченской республики, опровергла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», – сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что сейчас уточняются обстоятельства случившегося, в том числе, гражданство убитого и задержанных, посольство РФ в Австрии активно взаимодействует с компетентными органами страны.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
- Умаров имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.
Лидер ЛДПР пригрозил уходом фракции из Думы в полном составе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе. Такое заявление политик сделал после задержания члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июня. Чиновник подозревается в организации серии заказных убийств.
Фургал — один из немногих губернаторов-не единороссов. Электоральные аналитики отметили отсутствие вбросов в Хабаровском крае на голосовании в поддержку Конституции. Утром 9 июня представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора на выходе из его дома. Он доставлен самолётом в Москву.
"Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. — Заявил Жириновский, выступая в Госдуме. — Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит". Видео обращения Жириновского приводит издание "Медуза".
После выступления Жириновского ФСБ и Следственный комитет задержали двух депутатов Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова по подозрению в мошенничестве. Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело "пока не связано" с делом Фургала.
- ЛДПР принадлежит третья по величине фракция в Госдуме, в ней 40 депутатов.
- Кремль пока не стал комментировать заявление Владимира Жириновского.
Президент Грузии осудила Торнике Шенгелия за переход в московский ЦСКА
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила баскетболиста Торнике Шенгелия за переход в ЦСКА.
«Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский «ЦСКА», – написала Зурабишвили в социальной сети Facebook.
Шенгелия сегодня официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА. «Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.
В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали на грузинском и английском языках представители клуба.
Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.
Убитый в Австрии политэмигрант Умаров имел статус беженца, но был его лишен
Убитый в Австрии 4 июня чеченский политэмигрант Мамихан Умаров, больше известный как Анзор из Вены, имел с 2007 года статус беженца, но впоследствии был его лишен. Об этом 9 июля сообщил представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.
"43-летний убитый с 2007 года жил в Австрии в качестве признанного беженца, имел право на убежище. Он был лишен этого статуса ведомством по делами миграции. Однако он направил на это решение жалобу в федеральный административный суд, - цитирует представителя полиции агентство ТАСС .
По словам Баумшлагера, двое подозреваемых в убийстве также были искателями убежища и имели соответствующий статус.
"Они обладают правом на убежище. Согласно ведомству по делам миграции, их лишили этого статуса, в федеральном административном суде рассматриваются их жалобы на это решение", - отметил Баумшлагер.
Полицейский подчеркнул, что убийство Умарова могло быть как заказным, так и произойти в результате ссоры.
"Региональное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом еще не прояснило мотив, потому что 47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание", - сообщил Баумшлагер.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
Можно ли заразиться COVID-19 дважды?
Большинство ученых сходятся во мнении, что люди, переболевшие COVID-19, приобретают некоторый иммунитет к вызывающему его вирусу. Чего они не знают, так это того, насколько долго сохраняется эта защита - на несколько месяцев, несколько лет или на всю жизнь, – пишет издание The Wall Street Journal, добавляя, что длительность иммунитета зависит от возбудителя.
Если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая
«Такие вирусы, как вирус гриппа, могут мутировать так быстро, что защитные антитела могут не распознавать их во время повторного заражения. Новый коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Это дает исследователям надежду, что естественный иммунитет или вакцина обеспечат более длительную защиту. При этом если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая», – говорится в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.
Издание указывает, что группа китайских исследователей заразила 6 макак-резус, позволила им выздороветь, а затем повторно заразила 4 из них через 28 дней после первой инфекции.
«Ни одна из них не заболела снова, что указывает, что их иммунная система защитила их от второй инфекции», – отмечается в публикации.
При этом примерно у 450 южнокорейцев тест на коронавирус снова оказался положительным после того, как у них было констатировано соответствие критериям выздоровления.
«Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний провели повторную проверку более половины этих людей и не обнаружили никаких свидетельств циркуляции живого вируса. Как показали исследования, фрагменты вирусов могут циркулировать даже после того, как у человека исчезли симптомы. Это не значит, что люди все еще больны или заразны», – подчеркивает издание.
The Wall Street Journal также указывает, что некоторые переболевшие, получившие отрицательный тест на вирус, сообщают, что такие симптомы коронавируса, как потеря вкуса и запаха, могут сохраняться в течение нескольких месяцев после исчезновения других симптомов.
Официально: капитан сборной Грузии по баскетболу перешел в ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА.
«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», – цитирует Шенгелия ЦСКА.
В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгелия 3-летний контракт. «Ждём тебя в Москве», - написали на грузинском и английском языках представители клуба.
Возможный переход в ЦСКА уже вызвал бурную реакцию в грузинском обществе, большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля». Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами «в спорте не должно быть политики». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм.
За сутки в Армении выявлено 526 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 526, в общем составив 30346.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 573 и сейчас составляет 18000.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 535.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 170 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11641, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 129166 (1995 за последние сутки).
В Москве самый низкий с апреля суточный прирост случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 6509 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этомсообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в России коронавирус обнаружили более чем у 700 тысяч человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии.
За прошедшие сутки умерли 176 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция". Общее число умерших с начала эпидемии в России приближается к 11 тысячам.
Выздоровели за последние сутки 8805 человек. Число активных случаев COVID-19 на текущий момент составляет более 215 тысяч.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве – 568. Впервые с 6 апреля суточный прирост выявленных случаев в российской столице опустился ниже 600. В семи регионах - Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской, Нижегородской областях и Алтайском крае - он превышает двести случаев.
Накануне Минздрав России одобрил третий препарат для лечения коронавирусной инфекции - "Коронавир". Он предназначен для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Производитель "Коронавира" отмечает, что это один из первых препаратов, который борется не с осложнениями коронавирусной инфекции, а непосредственно с самим вирусом.
В Грузии задержан мужчина, обвиняемый в убийстве отца и деда
Сотрудники департамента полиции по региону Мцхета-Мтианети в поселке Мухрани задержали молодого мужчину, обвиненного в двойном убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.
Задержанному грозит лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
Следствием было установлено, что 7 июля этого года, в своем собственном жилом доме 28-летний подозреваемый нанес ранения холодным оружием своему отцу и деду, после чего скрылся с места происшествия. Оба мужчины от полученных ранений скончались.
В прошлом мужчина был осужден за разные преступления и отбыл наказание.
Затулин о плане Прилепина: Абхазия по этому поводу взбудоражена
В эфире телеканала «Россия» накануне обсудили инициативу по присоединению к РФ самопровозглашенных республик. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что поспешных решений принимать не стоит.
«Абхазия по этому поводу взбудоражена. Зачем это нужно было делать? Дорогие друзья, вы имеете право на свое мнение. Я нисколько не сомневаюсь в экзистенциальном праве на политическую деятельность и Бородая и Прилепина и т. д. Дай Бог им успеха, но, пожалуйста, давайте отделять «хотелки» от возможностей. Вот это очень важно для реальной политики», – сказал Константин Затулин.
- Идею о присоединении к России Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья озвучила партия «За правду» Захара Прилепина. Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе.
- «За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
- За дальнейшую интеграцию Донбасса в Россию высказался и экс-премьер ДНР Александр Бородай. Вопрос о возможности вхождения «республик Донбасса» в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался, – заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
С карантином или без него в Грузию смогут попасть граждане 18 европейских стран
Правительство Грузии опубликовало постановление, в котором уточняются правила въезда в страну граждан и резидентов европейских стран.
Как сообщалось ранее, полностью открываются границы для граждан и обладателей постоянного вида на жительство из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Они беспрепятственно смогут попасть в Грузию при помощи прямых авиарейсов.
Правительство Грузии также разрешило въезд в страну гражданам и резидентам 13 европейских стран, но им придётся соблюдать 2-недельный карантин. В списке Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Греция, Швеция, Хорватия, Италия, Кипр, Словения и Исландия.
Обязательный карантин не отменяется и для граждан Грузии, которые возвращаются в страну
До поездки в Грузию европейцы должны заполнить специальную форму, указав историю путешествий за последние 14 дней и контактную информацию. При этом ведутся уже переговоры с европейскими авиакомпаниями о возобновлении авиасообщения. Пока же в страну выполняются лишь единичные чартерные рейсы.
В постановлении правительства указано, что перечень стран будет периодически обновляться.
Кабмин определил и условия для деловых визитов. Бизнесмен из любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).
Сегодня же премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о начале нового проекта по популяризации внутреннего туризма. «Именно сейчас у нас есть возможность заново «обнаружить» нашу страну», - сказал Гахария на заседании правительства.
- Евросоюз опубликовал список безопасных стран 30 июня. В него попали Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Китай будет включен в список, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.
- Список носит рекомендательный характер - т. е. отдельные страны ЕС могут открыть границы для граждан государств из безопасного списка. Он был составлен на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. Перечень будет обновляться раз в две недели.
- Власти Грузии планировали возобновить регулярные международные авиарейсы с 1 июля, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в разных странах мира, эту дату перенесли на конец июля.
Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского полиэмигранта Умарова
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, больше известного как Анзор из Вены. Его тело обнаружили в одном из районов столицы Австрии 4 июля.
«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», - написал региональный руководитель в своем телеграм-канале в час ночи 9 июля.
Кадыров заявил, что «продажные глашатаи» якобы «получают плату за свою работу».
«А потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды». И все это под маской идеалов человечества, демократии. Парадокс: убийцы, работающие за деньги спецслужб, спасают подобных псов от позорного спроса за каждое слово!», - добавил он.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные «Кавказ.Реалии» представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
В Грузии выявили 5 новых случаев коронавируса, трое выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 968. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 844 – за сутки выздоровели 3 пациента.
4425 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 222. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 109.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
В Белграде вторая ночь беспорядков в ходе протестов в связи с эпидемией
В столице Сербии вторую ночь подряд беспорядки в ходе массовых акций против повторного введения властями карантинных мер, в том числе комендантского часа в Белграде.
Вечером 8-го июля полиция вновь использовала против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ.
Протесты вспыхнули и во втором по величине городе Сербии – Нови-Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Полиция этому воспрепятствовала, после чего протестующие двинулись маршем в сторону мэрии. Некоторые бросали в здание камни и другие предметы. Данные о пострадавших пока нет.
Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 сотрудников силовых структур. Было подожжено пять полицейских машин.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность тем, как сотрудники полиции действовали по отношению к протестующим. На кадрах с места событий видно, что людей избивают дубинками. "Силовой разгон демонстрантов сербскими полицейскими в Белграде вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения прав человека", - сказала Миятович, добавив, что власти должны тщательно расследовать произошедшее и наказать тех сотрудников полиции, которые допустили насилие.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что, если расследование подтвердит неправомерные действия со стороны полиции, то власти примут соответствующие меры. Одновременно Вучич призвал сограждан воздержаться сейчас от протестов, так как они, по его словам, могут лишь усугубить ситуацию с коронавирусом. Всего за время эпидемии в Сербии заразились свыше 17 тысяч человек, умерли более 340 пациентов.
Вскоре после парламентских выборов 21 июня, завершившихся победой партии Вучича, власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации начали вновь вводить карантинные меры, отменённые в мае. Протестующие во главе с оппозицией сейчас требуют сменить команду, которая отвечает за меры против COVID-19, утверждая, что её нынешний состав "политизирован".
Задержан губернатор Сергей Фургал. Его подозревают в заказных убийствах
Утром 9 июля представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Позже Следственный комитет России сообщил , что в ближайшее время Фургалу предъявят обвинение в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. "В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщает Следственный комитет. Для этого политик будет доставлен в Москву, в Басманный суд.
СК опубликовал фото и видео задержания.
По делу, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы четверо обвиняемых. Они дали показания на Фургала.
В 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Он подозревался в причастности к заказным убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на предпринимателя Александра Смольского в 2004-2005 годах.
Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года. Баллотировался от ЛДПР и во втором туре победил с 70 % голосов избирателей. Временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", набрал 28 процентов. В 1990-е годы Фургал работал врачом и занимался бизнесом. В 2005 году стал депутатом думы Хабаровского края. Затем был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по охране здоровья.
- За последние пять лет в России были задержаны и осуждены несколько действующих губернаторов. Однако впервые речь идёт о подозрении в организации убийств.
- В 2015 году на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В ходе обыска у него нашли один миллиард рублей наличными. В 2018 году за коррупцию он получил 13 лет колонии строгого режима.
- Также в 2015 году по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть государственным имуществом, был задержан член Высшего совета "Единой России", глава Коми Вячеслав Гайзер. В 2019 году он был приговорен к 11 годам лишения свободы.
- В июне 2016 года при получении взятки был задержан губернатор Кировской области, бывший лидер партии "Союз правых сил" Никита Белых. Спустя месяц он был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия", а затем приговорен к восьми годам лишения свободы.
- В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении главы Удмуртии, члена "Единой России" Александра Соловьева. Его заподозрили в получении крупной взятки. Соловьева отправили в отставку. В настоящий момент он находится под домашним арестом.
Россия обвиняет Украину в отказе от договорённостей по обмену пленными
Россия обвинила украинские власти в создании препятствий для дальнейшего обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
«Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», - заявил журналистам представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов. «Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», - сказал Грызлов. Такие действия, по его словам, существенно затормозят процесс обмена и освобождения.
О реакции украинского руководства на это заявление пока не сообщается. Агентство «РБК-Украина» пишет, что Киев, как стало известно ранее, на переговорах в Минском формате продолжает настаивать на освобождении пленных по принципу «всех на всех».
7-8 июля состоялись новые заседания Контактной группы по Донбассу. Из-за эпидемии коронавируса они проходят в режиме видеоконференций. Следующий раунд консультаций намечен на среду, 22 июля.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Украинские власти тогда передали 14 человек, а сепаратисты – 20, напоминает «Коммерсантъ».
Литва приостановила вещание программ телеканала RT
Литва приостановила трансляцию на своей территории программ российского государственного телеканала RT.
Причиной такого решения названы связи RT с находящимся под международными санкциями журналистом, заместителем генерального директора ВГТРК Дмитрием Киселевым.
Как сообщил сегодня, 8 июля, председатель Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс, в стране будет остановлена ретрансляция пяти программ RT, передает «Интерфакс». Решение вступит в силу 9 июля, после его публикации в интернете. «Вещание приостанавливается не по причине каких-либо нарушений, а потому, что в список физических лиц, попадающих под санкции, внесен человек, связанный с этими программами. И это господин Киселев. Он не должен получать выгоду», - подчеркивают литовские власти.
О схожем запрете по той же причине ранее объявила Латвия, где с 30 июня приостановлено вещание семи программ RT. Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями Европейского Союза, на Западе обвиняют в причастности к «кремлевской пропаганде» - в поддержку аннексии Россией Крыма в 2014 году. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости.
Киселев возглавляет российскую государственную медиагруппу «Россия сегодня», которая, как указано на ее сайте, за рубежом представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. При этом пост главного редактора «России сегодня» занимает Маргарита Симоньян, руководящая и редакцией RT.
Представитель посольства России в Литве Александр Кудрявцев в интервью агентству BNS заявил, что утверждения о том, что Дмитрий Киселев контролирует группу каналов RT, не соответствует действительности, и МИД России это уже разъяснял. По словам Кудрявцева, запрет на вещание RT российская сторона расценивает как «недружественное решение» и как «очередной шаг в борьбе с альтернативным мнением и свободой СМИ».
Дмитрий Киселев, комментируя ранее запрет Риги на вещание программ RT, сказал, что это решение «показывает глупость и неосведомленность латвийских властей», и что они должны извиниться перед сотрудниками канала и вернуть его в эфир.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 12 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В США вновь возросло число заражений коронавирусом
В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысяч. Умерли 993 человека. 6 июня умерли 378 пациентов. Рост числа заболевших – почти на пять тысяч – произошёл после выходных и праздников. За эти дни статистика могла обновляться нерегулярно.
Последний раз рекорд заболеваемости в Соединённых Штатах был зафиксирован 3 июля. Тогда было выявлено почти 59 тысяч заболевших COVID-19.
Общее число заражений в Соединённых Штатах превысило три миллиона. Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов.
Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 32 тысяч человек.
Ранее президент США возложил ответственность за ситуацию с пандемией COVID-19 на Китай – оттуда в конце прошлого года начал распространяться новый вирус. По словам Дональда Трампа, Пекин несвоевременно проинформировал мировое сообщество об опасности болезни.
Во вторник США начали процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. Администрация Белого дома направила извещение ООН и Конгрессу о прекращении членства в этой организации с 6 июля следующего года. Трамп впервые объявил о намерении покинуть организацию в конце мая. Он обвинил её в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании реформировать свою деятельность.
«Новая газета» требует рассекретить дело Ивана Сафронова
"Новая газета" опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова. Обвинение должно быть публичным, заявляют авторы обращения, которое уже подписали более восьми тысяч человек.
Против засекреченного дела, по мысли организаторов, и обществу нечего будет возразить. А если общество спросит: "с кем именно нашпионил" Сафронов, то ему ответят: "Нельзя. Государственная тайна. Но вы нам верьте", – говорится в петиции.
В этой связи авторы обращения требуют опубликовать доказательную часть и оперативные основания, которые привели к аресту журналиста – видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором. Запись разговоров, перехваченную переписку. Номера счетов, на которые поступали деньги за шпионаж.
В петиции проводятся параллели с другими делами в отношении журналистов, которые вызвали общественный резонанс. В частности, с делом Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, и псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма за колонку, опубликованную в СМИ. Первое дело развалилось, а по второму был назначен штраф. По мнению авторов обращения, это стало возможным из-за публичности расследования.
Ранее сегодня прозрачного исследования дела Ивана Сафронова – младшего потребовали российские издания "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes, "Бумага", оргкомитет премии журналистики "Редколлегия".
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова – младшего на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в том, что он сотрудничал с чешской службой внешней разведки – Управлением по внешним связям и информации.
По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины журналиста. По данным газеты “Коммерсантъ”, Сафронова прослушивали перед задержанием. За день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов.
Коллеги считают, что дело против Сафронова имеет отношение исключительно к его журналистской работе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное преследование бывшего журналиста "Коммерсанта" и действующего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявил, что в России нет тренда на усиление преследования журналистов. А многие материалы, которые опубликованы на этот счёт, основываются на эмоциях, считает Песков. "Надо оставить это дело на рассмотрение суда", – цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".
Аслан Бжания пообщался с посетителями «Брехаловки»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба сегодня посетили знаменитое сухумское кафе – «Брехаловку».
Как сообщили в пресс-службе Бжания, он преподнес в дар старожилам нарды, а «президент Брехаловки» Лев Джения от имени своих друзей поблагодарил абхазского лидера за оказанное внимание.
«Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на сухумской набережной. Собеседники главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города. Первое испытание прошли и подаренные президентом нарды. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Сегодня немного не повезло вице-президенту. Как известно, нарды не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы. Аслан Бжания заверил посетителей известного кафе в том, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Сухуми задержали участников митинга у здания МВД
Родственники заключённых собрались в Сухуми, у здания МВД самопровозглашенной республики Абхазия. По предварительной информации, около 15 участников митинга задержали.
Их обвиняют в организации несанкционированного митинга и невыполнении требований сотрудников милиции.
«Люди собрались по поводу «вора в законе» Лакербая, по прозвищу Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг», - цитирует главу абхазского МВД Дмитрия Дбар Telegram-канал «D News Abkhazia».
- «Эхо Кавказа» сообщало, что сухумский суд вынес приговор в отношении вора в законе Тенгиза Лакербая, который признан виновным в совершении трех преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта, и оправдан в совершении двух эпизодов преступлений, связанных с кражей. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения.
США раскритиковали Россию за вето на резолюцию ООН по Сирии
Россия и Китай используют любую возможность, чтобы поддержать кровавый режим Башара Асада в Сирии. С таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт.
Накануне Москва и Пекин заблокировали резолюцию ООН по продлению сроков доставки гуманитарной помощи Сирии через два пропускных пункта в Турции. Авторами документа выступили Германия и Бельгия. Они предлагали продлить сроки на год. Москва настаивает, что действия механизмов достаточно продлить на шесть месяцев и сократить число контрольно-пропускных пунктов до одного.
Берлин и Брюссель заявили, что разочарованы решением. При этом авторы резолюции подчеркнули, что готовы к работе над новым документом.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство районов Сирии находятся сейчас под контролем Дамаска и поставлять туда гуманитарную помощь может правительство Асада.
Действия России и Китая международная организация Amnesty International раскритиковала. В своём заявлении правозащитники указали, что для миллионов сирийцев получение помощи остается критически важным.
Ранее эксперты ООН обвинили сирийских и российских военных в нанесении ударов по гражданским объектам в провинции Идлиб. Эти действия можно расценить как военные преступления. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к неизбирательным бомбардировкам и нападению на мирное население. В марте Москва и Дамаск обвинили Вашиннтон в оказании поддержки джихадистам под видом гуманитарной помощи.
Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства чеченского политэмигранта Умарова
Федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил о том, что по делу об убийстве Мамихана Умарова ведется интенсивное расследование. Об этом 8 июня пишет "РБК-Украина" со ссылкой на oe24.at.
"Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко разъяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию", - заявил Негаммер.
По словам чиновника, нарушающие закон радикальные группы "будут решительно поставлены на место".
"Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона", - сообщил глава МВД.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-блог, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Полиция Австрии подтвердила, что дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Опрошенные "Кавказ.Реалии" представители чеченской диаспоры в Европе назвали политэмигранта Мамихана Умарова не последним в череде преступлений против критиков Кадырова.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.