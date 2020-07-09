Патриархия Грузии выступила против превращения Айя-Софии в мечеть

Патриархия Грузинской православной Церкви распространила специальное заявление по вопросу возможного изменения статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Как говорится в заявлении, в Тбилиси следят за событиями вокруг собора Святой Софии, «построенного как выдающийся христианский храм и функционировавшего в течение почти 1000 лет», – сообщает СОВА.

«Известно, что заявление турецкой стороны было обусловлено рядом причин. Впрочем, сейчас, когда человечество стоит перед многими глобальными вызовами, очень важно сохранять и укреплять добрые отношения между христианами и мусульманами. Мы считаем, что, если Айя-София останется нейтральным пространством, это будет мудрое решение», – говорится в заявлении.

При этом в Грузинской православной церкви уверяют, что уважают суверенитет Турции. В Патриархии надеются, что такое обращение в адрес «дружественного государства» будет воспринято не как вмешательство в его внутренние дела, а как озвучивание позиции одной из древнейших православных церквей и выражение ее душевной боли.

«Мы надеемся, что добрососедские, дружественные и стратегические отношения между Турцией и Грузией будут и впредь углубляться, что пойдет на пользу обеим странам», – отметили в Патриархии.

Как сообщалось ранее, высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.

На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.

Изначально собор, возведённый в 30-х годах VI века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты и Россия.