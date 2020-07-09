В приватизации клиник обнаружились нездоровые интересы

Тбилисская мэрия выставит городские поликлиники на торги. Главным условием для покупателя станет сохранение профиля учреждения. Между тем Минздрав выступил против приватизации.

Многие тбилисские медучреждения давно перешли в частные руки. Инициатива градоначальника Кахи Каладзе призвана спасти муниципальные клиники, которые, по его заключению, находятся в «ужасном состоянии», от полного разрушения.

«Эти здания были построены много лет назад и до сегодняшнего дня не ремонтировались, в них нет надлежащего медоборудования. Эту проблему нужно решать. Это создает серьезные неудобства для сотрудников и пациентов. Есть два способа решения этой проблемы. Привести их в порядок на деньги муниципалитета, но их сейчас нет. Вторая возможность - приватизировать их», – подчеркнул Каха Каладзе.

Однако неожиданно благой порыв мэра остудила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, которую, оказывается, Каладзе забыл поставить в известность. Без ведома медицинского ведомства приватизация не состоится, пообещала министр:

«Продажа поликлиник может произойти только с разрешения Минздрава. Государство имеет свои обязательства перед медучреждениями, и их приватизация в повестке дня не стоит».

Между тем документ мэрии уже направлен на рассмотрение городского сакребуло. Представители оппозиции заявили, что не поддержат документ. Говорит депутат от «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Не исключаю, что на поликлиники кто-то положил глаз из окружения мэра. Не секрет, что большинство поликлиник находится в престижных местах, поэтому покупатели сохранят профиль лишь малой части здания, а остальную переоборудуют под коммерческие нужды. Недавно мэр таким же образом пытался осуществить захват муниципальных библиотек, большинство из которых находятся на центральных проспектах».

В свою очередь, независимый депутат Леван Коберидзе обратил внимание на неразбериху, царящую в этом вопросе в «Грузинской мечте»:

«Показательно, что должностные лица правящей партии – генсек и министр проявили абсолютную несогласованность в вопросе, который касается жизни и здоровья тысяч людей. По всей видимости, мэр начал самостоятельную игру, но из-за внутренних дрязг «Грузинской мечты» не должны страдать люди».

Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе говорит, что в начале года на балансе государства находилось 115 тбилисских клиник. Постановление Минздрава под номером 15 поставило их на грань банкротства, и действия мэрии являются как бы логическим продолжением этой цепи. Несогласованность чиновников показательна, но непринципиальна, считает эксперт:

«Майское постановление Минздрава полностью загасило конкуренцию, так как финансовой поддержки государства лишились около 60 государственных медучреждений, у которых было свыше 13 тысяч бенефициариев. То есть, по сути, идет укрупнение и последующая монополизация всего рынка медицинских услуг. Что касается склоки Минздрава и мэрии, то это означает, что у государства нет единой стратегии по этому поводу, и каждый тащит одеяло на себя. Как известно, Минздрав пытается организовать что-то типа медицинского холдинга, и, по всей вероятности, мэрия решила увести из-под носа лакомый кусок. Нельзя утверждать, что разгосударствление клиник неприемлемо, тут показателен подход ведомств к этому вопросу».

В целом, по мнению эксперта, важно, чтобы выставленные на торги медучреждения не перешли в руки крупных игроков рынка, что будет означать снижение конкуренции и, как следствие, снижение качества и удорожание услуг для их клиентов.