«Грузинской мечте» посчитали финансы

«Грузинская мечта» является самой богатой партией в Грузии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном грузинским офисом международной правозащитной организации Transparency International. Правящая команда возглавляет список политических организаций, у которых в 2019 году доходы и расходы превысили 100 тысяч лари.

«Грузинская мечта» возглавляет TOP-19 партий, доходы которых в 2019 году превысили 100 000 лари. Всего грузинские политические организации заработали 20 739 364 лари. При этом почти половина от этой суммы – 9 502 653 лари приходится на правящую партию. Исследование опубликовал грузинский офис известной международной правозащитной организации Transparency International.

По словам директора НПО Эки Гигаури, бизнесмены и компании, которые значатся в списке тех, кто жертвовал суммы правящей партии, в том же 2019 году получили из бюджета около 150 миллионов лари, побеждая в тендерах и используя механизмы упрощенных закупок. Гигаури рекомендует соответствующим органам проверить подозрительные случаи финансирования, а также призывает стороны не скрывать свои источники финансирования:

«Дисбаланс очень большой. Причем среди тех, кто осуществлял частные пожертвования в пользу «Грузинской мечты», замечены компании, которые затем побеждали в тендерах на общую сумму приблизительно в 141 миллион лари. По нашему мнению, это должно быть квалифицировано как «подозрительное финансирование» и соответствующие органы должны этим заинтересоваться. Ну и, конечно, со стороны всех политических партий должна быть усилена политическая культура, чтобы никто не скрывал своих доходов».

Авторы доклада обратили внимание на то, что компании часто координируют свои действия и совместно помогают «Грузинской мечте». Это, считают специалисты Transparency International, может служить доказательством того, что они действуют в соответствии с конкретными инструкциями, которые, по мнению организации, могут являться нарушением закона.

«За несколько лет сформировались некие узкие группы, которые жертвуют правящей партии солидные суммы. Также эти пожертвования очень часто происходят либо в один день, либо в промежуток в пару-тройку дней, что дает основания полагать, что эти действия скоординированы и что там задействованы в качестве координаторов некие третьи лица, а это запрещено нашим законодательством», – говорит один из соавторов доклада Transparency International Леван Натрошвили.

При этом среди доноров «Грузинской мечты» указаны частные лица и организации, напрямую связанные с семьей Бидзины Иванишвили и его окружением. В частности, фигурируют совладельцы компании «Тегета Моторс» Заур Цхададзе и Кахабер Джапаридзе. Компания же является частым победителем гостендеров.

Также в 2019 году компания G&K Technology LLC и ее владелец Роман Абрамишвили пожертвовали «Грузинской мечте» 40 000 и 60 000 лари. В последующие 16 месяцев компания выиграла восемь открытых тендеров на сумму 28 376 575 лари за 16 месяцев. Годом ранее Абрамишвили также жертвовал деньги на кампанию Саломе Зурабишвили, а до того был склонен к финансовой поддержке «Единого национального движения».

В тройку лидеров с самыми большими доходами также вошел «Альянс патриотов». Эта политическая организация, которую в Грузии считают аффилированной с Кремлем, в прошлом году привлекла 1 676 618 лари. Следом по доходам идет «Европейская Грузия» с 1 643 099 лари.

Впрочем, Transparency International в своем исследовании основным объектом выбрала именно правящую партию, так как в финансировании политических организаций наблюдается ярко выраженный дисбаланс в пользу «Грузинской мечты».

При этом больше всего вопросов у организации вызывает тема финансирования политических кампаний в социальных сетях, так как эта область использования средств является «серой зоной» деятельности грузинских политических партий. Речь в первую очередь идет о Facebook.

Как отмечают авторы доклада, распространяемые посредством социальной сети материалы политического характера во многих случаях являются частью клеветнической кампании против политиков или общественных деятелей. При этом реклама на Facebook – ярко выраженные примеры нигде не регистрируемых средств, тратящихся на политические цели и обходящих законодательные ограничения. Администрация Facebook до сих пор отказывалась предоставлять подобную информацию надзорным органам.