Пять американских задач для «Грузинской мечты»

Правительство «Грузинской мечты» получило от американских конгрессменов домашнее задание. К проекту поправок, предусматривающих замораживание 15% от 132-миллионного финансового пакета, выделенного Соединенными Штатами Грузии на будущий год, добавилось сопроводительное письмо. В нем перечислены пять требований, при выполнении которых правительство «Грузинской мечты» сможет получить замороженную часть денег.

«Этот документ не имеет силу. Это даже не проект поправок, а репорт, сопроводительное письмо», – убеждал с утра журналистов министр иностранных дел Давид Залкалиани. Его попросили оценить, насколько претворим в жизнь инициированный 7 июля в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США проект поправок к Акту об ассигнованиях. В нем говорится о сдерживании выдачи 15% из 132-миллионного пакета финансовой помощи центральному правительству Грузии до тех пор, пока госсекретарь не определит и не сообщит Комитету по ассигнованиям об эффективных шагах, предпринятых правительством Грузии для укрепления демократических институтов.

Сегодня стало известно, что к тесту поправок добавлено сопроводительное письмо.

В нем перечислено, в каких пяти направлениях правительство Грузии должно работать так, чтобы госсекретарь США и администрация USAID удостоверились в их действенности и затем об этом сообщили комитету. В так называемом домашнем задании предусмотрены:

эффективное проведение избирательной реформы;

уважение независимости судебной власти, в том числе, на уровне законодательного и исполнительного вмешательства;

эффективная реализация необходимой политики для обеспечения подотчетности и прозрачности, включая беспрепятственный доступ к публичной информации;

защита прав гражданского общества, оппозиционных политических партий и независимость СМИ;

ограничение неформального влияния олигархов на деятельность правительства и процесс принятия законов и правил.

Министр Залкалиани сообщил общественности, что все это – происки оппонентов власти. Он также поделился своей версией происхождения сопроводительного письма. Согласно этой версии, написали его пара конгрессменов после того, как у них получилось внести слово «санкции» в проект поправок. Главный дипломат страны обратил внимание на то, что как в проекте поправок, так и в сопроводительном письме говорится о поддержке территориальной целостности Грузии, о том, как важна помощь США постсоветской стране с учетом российской угрозы. А всего этого, по логике Давида Залкалиани, не было бы в тексте, если бы в Вашингтоне на самом деле были недовольны правительством Грузии:

«Оппоненты старались, чтобы путем лоббистской деятельности в документ попали вредоносные для страны определения. Вот какая разница между нами и ими. Хочу заверить вас, с очень большой вероятностью это не станет законом».

Нет стопроцентной гарантии, что этого не произойдет, напротив, есть большая вероятность», – считают оппоненты власти. Один из лидеров «Европейской Грузии» депутат Георгий Канделаки знаковым считает не только последний, пятый пункт в перечисленных вопросах, которые должны выполнить грузинские власти, но и то, что проделанную работу должен оценить Госдеп:

«Пятый пункт об ограничении правления олигархов. Этим Конгресс США подтверждает уже укоренившееся мнение в Вашингтоне – олигархическое правление – это плохо и оно не соответствует ни интересам Америки, ни Грузии».

Учитывая то, что партийного лидера правящей силы Бидзину Иванишвили неделями ранее американские конгрессмены уже окрестили «близким союзником Путина», мало кто в Грузии сомневается, что под словом «олигархи» в письме подразумевается именно он. Но, судя по комментариям представителей правящей силы, они сочли «плюсом», что на этот раз все обошлось без имен.

Валить все на оппонентов и американских лоббистов считает безответственным лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Он сказал, как на это должны реагировать власти:

«Что бы сделала ответственная власть? Если она видит, что наши друзья так обеспокоены, она должна была бы сказать: «Мы обязательно учтем это, постараемся добиться изменений во всех направлениях». Это было бы адекватной реакцией. Мы видим, что у нас безответственная власть, которая, напротив, утверждает, что для беспокойства нет никаких оснований».

Несудейский член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили тоже считает неправильным видеть в своих проблемах происки единичных конгрессменов и активность лоббистских компаний. Она напоминает, что о клановости в судебной системе в отчетах Госдепа говорится уже несколько лет. И критика идет по нарастающей, что чревато последствиями. Нази Джанезашвили, к слову, и сегодня представила общественности факты, которые, по ее мнению, указывают на непотизм в судебной системе.

Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе советует властям не слишком обольщаться тем, что после долгих трений правящая сила утвердила наконец конституционные поправки к избирательной системе (что, впрочем, было отмечено в позитивном ключе в сопроводительном письме), и на этом успокаиваться:

«Власти получили очень четкое предупреждение: принятие конституционных поправок не означает, что не надо продолжать избирательную реформу. Думаю, власти предупреждали об этом и раньше, а сейчас в Вашингтоне посчитали, что нужно предать все это огласке, чтобы об этом знали не только власти, но и все те люди, которые заинтересованы в развитии избирательной системы и демократии в этой стране».

Предположительно, осенью станет известно, примут ли характер закона проекты о санкциях по отношению к грузинскому правительству предлагаемые американскими конгрессменами. На это могут повлиять и парламентские выборы в октябре. Многие грузинские наблюдатели не исключают, что жесткая критика из Вашингтона слышна в превентивных целях, чтобы обеспечить в Грузии политический плюрализм и практику демократической и мирной смены власти. В новейшей истории Грузии это случилось пока лишь один раз – в 2012-м.