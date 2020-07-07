Денег из Вашингтона может стать меньше. По вине Иванишвили?

Грузия может не досчитаться 15% из 132-миллионного пакета финансовой помощи США. Для получения полной суммы в Палате представителей Конгресса предлагают властям Грузии предпринять шаги в нескольких направлениях.

Недовольство американских конгрессменов правительством «Грузинской мечты» и партийным лидером Бидзиной Иванишвили может стоить Грузии почти 20 миллионов долларов США, не считая урона имиджу страны как лидера демократических преобразований в регионе. Американские законодатели инициировали в бюджетном комитете Палаты представителей поправки к Акту об ассигнованиях, действующему до сентября 2021 года.

Акт был принят и подписан президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года. Он предусматривает рекордную сумму финансовой помощи Грузии – 132 миллиона 25 тысяч долларов США

В проекте поправок к документу теперь говорится об удержании 15% из 132-миллионного пакета финансовой помощи центральному правительству Грузии до тех пор, пока госсекретарь не определит и не сообщит Комитету по ассигнованиям об эффективных шагах, предпринятых правительством Грузии для:

укрепления демократических институтов;

борьбы с коррупцией в правительстве, в том числе, в выполнении антикоррупционных законов и правил;

обеспечения верховенства закона в частном секторе в соответствии с признанными международными стандартами, включая защиту прав иностранных предприятий на свободную от преследований деятельность, и в полной мере реализации всех коммерческих и финансовых выгод, вытекающих из инвестиций, сделанных в Грузии.

При этом предусматриваемые ограничения не распространяются на «программы, поддерживающие демократию, верховенство закона, гражданское общество и СМИ, или программы, направленные на сокращение насилия по гендерному признаку и защиту уязвимых групп населения».

Грузии грозит полная изоляция, а Бидзине Иванишвили – санкции, заключили в оппозиционном «Нацдвижении». Один из партийных лидеров, депутат Саломе Самадашвили сообщила обществу, что в современной истории отношений двух государств настал беспрецедентный момент – критика и ранее была слышна из Вашингтона, особенно в период правления Эдуарда Шеварднадзе, до 2003 года, но такого не было. К тому же эта критика никогда не отражалась в финансовых санкциях. Почему это происходит, ответила сама же Саломе Самадашвили:

«Это происходит потому, что беспрецедентный масштаб коррупции, установленный Иванишвили в стране, не дает возможности получить эту помощь простым людям. Коррупция съедает наше будущее, поглощает выделяемую нашими друзьями помощь. Поэтому путем выборов покончить с режимом Бидзины Иванишвили – это вопрос жизни и смерти».

«Мы предупреждали власти», – напомнила бывший представитель «Грузинской мечты», теперь независимый депутат Тамар Чугошвили. Она, как и многие другие, сегодня заявила, что в последние годы правления «Грузинской мечты» остро встал вопрос о клановости в судебной системе. Конгрессмены и европарламентарии заговорили о политзаключенных в стране, а правозащитные НПО и СМИ все чаще стали рассказывать о фактах, указывающих на коррупцию, в том числе, и в сфере госзакупок. А совсем недавно 13 американских конгрессменов в своем докладе назвали Бидзину Иванишвили «близким союзником Путина, дестабилизирующим ситуацию в Грузии».

Все это время представители правящей «Грузинской мечты» отвечали на заокеанскую критику, что это всего лишь частное, субъективное мнение отдельных конгрессменов, в основном «республиканцев», которые замечены «Грузинской мечтой» в симпатиях к оппозиционным «Нацдвижению» и «Европейской Грузии». Такие отговорки теперь у властей не пройдут, считает независимый депутат Тамар Чугошвили, пакет поправок, сулящий замораживание части финансовой помощи Грузии, разработан «республиканцами» и «демократами» совместно:

«Я не припомню случая, чтобы Конгресс инициировал вопрос приостановки помощи Грузии. Это не предупреждение. Предупреждениями были те заявления, которые мы слышали до этого. Сейчас мы столкнулись с гораздо большим. На протяжении месяцев представители власти нам говорили, что не стоит обращать внимание на то, что говорит Конгресс, Сенат, потому что главное – это то, что говорит Госдеп США. А мы несколько месяцев предупреждали их, что не стоит так говорить, что Америка не устроена так, как Грузия. Думаю, все это вызвано некомпетентными и неправильными заявлениями и шагами представителей власти».

Все эти опасения только вызвали улыбку у заместителя спикера парламента, депутата «Грузинской мечты» Кахи Кучава:

«Распространяется информация, что якобы заморозили какие-то суммы и Конгресс принял соответствующее решение, – это ложь. Речь идет о законопроекте, инициированном в одном из подкомитетов Конгресса. Этому документу понадобится еще много месяцев для того, чтобы он дошел до сессии и голосования. А у нас эта информация было подана как уже принятое Конгрессом решение, и это просто вызывает улыбку».

А если без улыбки, то Каха Кучава предполагает, что оппозиция прибегла к умышленной дезинформации в целях предвыборной кампании или же проявила некомпетентность, не имея возможности прочесть и вынести суть из поступившей из США информации.

Видимо, представителей правящей силы обнадеживает еще один пункт в проекте поправок. В конце, где идет речь о замораживании части помощи, отдельно стоит примечание. Оно гласит, что госсекретарь может отказаться от применения этой меры, если решит и уведомит Комитет по ассигнованиям, «что это важно для национальных интересов Соединенных Штатов».

А госсекретарь Майк Помпео совсем недавно, еще на прошлой неделе, после принятия конституционных поправок к избирательной системе хвалил Грузию и поздравлял за шаг, сделанный к демократическому плюрализму.

Не быть самонадеянными в отношениях с Вашингтоном советовали сегодня грузинским властям большинство наблюдателей. Один из руководителей НПО «Атлантический совет – Грузия», бывший замглавы Совбеза Бату Кутелия сказал:

«Это очень тревожный сигнал для безопасности, экономики, нашей государственности. Главный стратегический партнер ставит вопросы в аспекте демократии, роста коррупции и институционного правления. Это уже открытое санкционирование правительства со стороны главного стратегического партнера, поскольку есть признаки ухода от тех принципов, на которых основывается американо-грузинское стратегическое партнерство».

Это не единственная поправка для пересмотра финансовой помощи Грузии, которая разработана американскими законодателями. 27 июня стало известно, что глава комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш инициировал поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В соответствии с ними, военная помощь Грузии в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и от общей оценки демократических преобразований.